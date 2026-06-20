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'NOVA KOPIKA'

FOTO Novi bazeni i tobogan: Ovako je izgledalo otvorenje bazena Copacabana u Osijeku

Ove godine osječko kupalište Copacabana obilježava svojih 50 godina postojanja i danas je svečano otvorena za novu kupališnu sezonu. Otvorenje je bilo svečano jer je na 'Kopiki' završena faza rekonstrukcije i uređenja kupališta
Osijek: Otvoren Sportsko-rekreacijski centar "Copacabana"
Druga faza uređenja gradskog kupališnog kompleksa završena je i otvorila se danas, na 50. rođendana Copacabane. U novoj kupališnoj sezoni posjetiteljima će tako biti na raspolaganju novi bazeni. | Foto: David Jerkovic/PIXSELL
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Druga faza uređenja gradskog kupališnog kompleksa završena je i otvorila se danas, na 50. rođendana Copacabane. U novoj kupališnoj sezoni posjetiteljima će tako biti na raspolaganju novi bazeni. | Foto: David Jerkovic/PIXSELL
Komentari 1

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