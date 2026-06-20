FOTO Novi bazeni i tobogan: Ovako je izgledalo otvorenje bazena Copacabana u Osijeku

Ove godine osječko kupalište Copacabana obilježava svojih 50 godina postojanja i danas je svečano otvorena za novu kupališnu sezonu. Otvorenje je bilo svečano jer je na 'Kopiki' završena faza rekonstrukcije i uređenja kupališta
Druga faza uređenja gradskog kupališnog kompleksa završena je i otvorila se danas, na 50. rođendana Copacabane. U novoj kupališnoj sezoni posjetiteljima će tako biti na raspolaganju novi bazeni.
| Foto: David Jerkovic/PIXSELL
Druga faza uređenja gradskog kupališnog kompleksa završena je i otvorila se danas, na 50. rođendana Copacabane. U novoj kupališnoj sezoni posjetiteljima će tako biti na raspolaganju novi bazeni. |
Foto: David Jerkovic/PIXSELL
Druga faza uređenja gradskog kupališnog kompleksa završena je i otvorila se danas, na 50. rođendana Copacabane. U novoj kupališnoj sezoni posjetiteljima će tako biti na raspolaganju novi bazeni.
| Foto: David Jerkovic/PIXSELL
Očekuje se da će među posjetiteljima najviše biti obitelji s malom djecom, budući da je popularna Kopika u nastavku temeljite rekonstrukcije dobila rekreacijski i dječji bazen s raznim vodenim atrakcijama, među kojima se posebno ističe veliki tobogan.
| Foto: David Jerkovic/PIXSELL
Rekreacijski bazen ima vodenu površinu od 1650 četvornih metara, dok dječji zauzima 250 četvornih metara. Kada se tome dodaju i dva već ranije izgrađena bazena, ukupno se radi o nešto manje od četiri tisuće četvornih metara vodene površine unutar bazenskog kompleksa.
| Foto: David Jerkovic/PIXSELL
U novom dijelu Kopike nalazi se i šest ugostiteljskih objekata namijenjenih za posluživanje hrane i pića. Još ovo ljeto zadržani su i postojeći kafići uz Dravu, no od iduće godine, prema najavama gradonačelnika Ivana Radića, propisat će se uvjeti i izgled tih kućica, kao i svih ostalih elemenata. To će biti dio treće faze uređenja Kopike, koja se odnosi na potez uz dravsku obalu.
| Foto: David Jerkovic/PIXSELL
Cijene ulaznica za Copacabanu ostaju iste kao i prošle godine. Djeca do 7 godina imaju besplatan ulaz.
| Foto: David Jerkovic/PIXSELL
Djeca od 7 do 15 godina plaćaju dnevnu ulaznicu 1,50 eura, umirovljenici i osobe s invaliditetom 1,30 eura, dok ostali posjetitelji radnim danom plaćaju 3 eura, a vikendom i blagdanima 3,50 eura.
| Foto: David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL