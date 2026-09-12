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DO KRAJA RUJNA

FOTO Novi hit na Kvatriću: Hrana, vino i glazba privukli brojne posjetitelje

Na zagrebačkom Kvaternikovom trgu jučer je počeo festival Aftertaste, koji će trajati do 27. rujna. Posjetitelje očekuje spoj vina, hrane, koktela, piva i glazbe, a festival je otvoren svakoga dana od 17 sati do ponoći.
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Zagreb: Na Kvaternikovom trgu započeo je festival Aftertaste
Aftertaste je zamišljen kao opušteno mjesto za druženje nakon posla, a posebnu ulogu na festivalu ima bogata vinska ponuda. Posjetitelji mogu kušati vina brojnih hrvatskih vinarija, ali i etikete iz drugih dijelova svijeta. | Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
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Aftertaste je zamišljen kao opušteno mjesto za druženje nakon posla, a posebnu ulogu na festivalu ima bogata vinska ponuda. Posjetitelji mogu kušati vina brojnih hrvatskih vinarija, ali i etikete iz drugih dijelova svijeta. | Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
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