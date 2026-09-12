FOTO Novi hit na Kvatriću: Hrana, vino i glazba privukli brojne posjetitelje

Na zagrebačkom Kvaternikovom trgu jučer je počeo festival Aftertaste, koji će trajati do 27. rujna. Posjetitelje očekuje spoj vina, hrane, koktela, piva i glazbe, a festival je otvoren svakoga dana od 17 sati do ponoći.
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Aftertaste je zamišljen kao opušteno mjesto za druženje nakon posla, a posebnu ulogu na festivalu ima bogata vinska ponuda. Posjetitelji mogu kušati vina brojnih hrvatskih vinarija, ali i etikete iz drugih dijelova svijeta.
| Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
Aftertaste je zamišljen kao opušteno mjesto za druženje nakon posla, a posebnu ulogu na festivalu ima bogata vinska ponuda. Posjetitelji mogu kušati vina brojnih hrvatskih vinarija, ali i etikete iz drugih dijelova svijeta.
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Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
Aftertaste je zamišljen kao opušteno mjesto za druženje nakon posla, a posebnu ulogu na festivalu ima bogata vinska ponuda. Posjetitelji mogu kušati vina brojnih hrvatskih vinarija, ali i etikete iz drugih dijelova svijeta.
| Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
Za ljubitelje pjenušaca tu je Bubble House, dok Vinski trezor donosi izbor posebnih i nešto rjeđih vinskih etiketa.
| Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
Uz vino ide i bogata gastro ponuda. Petrus priprema ribu, školjke i tunu na otvorenoj vatri, dok se na drugim kućicama mogu pronaći pogače, pršut, šalša, burgeri, krumpirići i jela inspirirana azijskom kuhinjom.
| Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
U ponudi su i plate sireva te slastice, među kojima su krafne i tiramisu.
| Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
Oni koji nisu ljubitelji vina mogu birati između spritzeva, koktela te domaćih i stranih piva.
| Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
Za dodatnu atmosferu zadužen je i glazbeni program, a tijekom vikenda posjetitelje zabavljaju DJ-evi. Kvaternikov trg tako će tijekom druge polovice rujna biti jedno od mjesta za večernje druženje uz hranu, piće i glazbu u Zagrebu.
| Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL