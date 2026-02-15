FOTO Obitelj Lebarović čuva urarski zanat: 'Dok grad žuri, mi brinemo da satovi ne griješe'

Dok užurbani ritam svakodnevice diktira tempo života u metropoli, postoji obitelj koja se već generacijama brine da vrijeme u Zagrebu uvijek teče točno. Lebarovići su među rijetkima koji još njeguju tradicionalni urarski zanat, održavajući javne gradske satove i čuvajući dio povijesti koji polako nestaje iz urbanog krajolika
Jedan od ljudi koji se skrbi za ove gradske divove je Dalibor Lebarović (53), urar iz obitelji s dugom tradicijom urarstva.
| Foto: PRIVATNA ARHIVA
Jedan od ljudi koji se skrbi za ove gradske divove je Dalibor Lebarović (53), urar iz obitelji s dugom tradicijom urarstva. |
Foto: PRIVATNA ARHIVA
Jedan od ljudi koji se skrbi za ove gradske divove je Dalibor Lebarović (53), urar iz obitelji s dugom tradicijom urarstva.
| Foto: PRIVATNA ARHIVA
Obitelj Lebarović među rijetkima je koji se bave održavanjem javnih satova, Daliborov djed Simeon naučio je taj posao od svog oca i prvi je iz obitelji davne 1953. godine preuzeo održavanje sata na Kvaternikovom trgu.
| Foto: PRIVATNA ARHIVA
- Taj je sat stigao iz Beča još 1920. godine. Prije mog djeda o njemu su se brinuli urari Mirko Novak i Mate Barač. Moj djed Simeon nastavio je tu brigu, a s vremenom je preuzeo održavanje i drugih zagrebačkih satova, onog na Savskom mostu, u Dubravi, kod Hrvatskog narodnog kazališta, na Zvijezdi i legendarnog sata na Trgu bana Josipa Jelačića - priča Lebarović.
| Foto: PRIVATNA ARHIVA
Najpoznatiji zagrebački sat, onaj na glavnom trgu, kroz godine je postao najomiljenije mjesto sastanaka, prijatelja, ljubavnika, kolega.
| Foto: PRIVATNA ARHIVA
Dovoljno je bilo reći: “Vidimo se u 12 kod sata” i sve je bilo jasno, bez lutanja i traženja.
| Foto: PRIVATNA ARHIVA
Taj tihi promatrač u svojoj karijeri svašta je doživio, svjedočio je prosvjedima, proslavama sportskih uspjeha i brojnim dočecima Nove godine. Odolijevao je političkim sustavima i promjenama vlasti, ali i potresima.
| Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
- Ovaj model sata koji nas danas s visoka gleda, ovdje stoji još od Univerzijade 1987. godine, treći je po redu. Kad je postavljen, imao sam 15 godina - govori nam Dalibor.
| Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
Puno je veći od ostalih satova u gradu. Dimenzije su mu 140 x 140 centimetara, dok su ostali uglavnom 110 puta 110. Sam stup visok je sedam metara, a u sam sat bez problema stane šest osoba.
| Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
Ispod njega nalazi se prostorija veličine četiri puta četiri metra, dubine tri metra, u kojoj danas nema ničega osim vode. Zanimljivo je da jedini nije stao kad je Zagreb prije šest godina pogodio potres.
| Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
Prisjećajući se djetinjstva, Lebarović dodaje da su javni satovi nekad radili na telefonske parice, zbog čega su se često kvarili. Nisu imali ni zaštitno staklo, pa bi u zimskim uvjetima, kad bi pao snijeg, jednostavno stali.
| Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
Danas Dalibor Lebarović i njegov otac Zlatko održavaju oko 350 satova u Hrvatskoj, Sloveniji te Bosni i Hercegovini, od kojih su većinu sami proizveli. Osim javnih satova, popravljaju i ručne satove građana, brinu o satovima u poslovnim objektima poput Hrvatske narodne banke, Ine i Palače pravde, izrađuju manje zidne satove za škole i hotele, toranjske satove te posebne mehanizme, poput onoga za Državni hidrometeorološki zavod.
| Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
- Posebnost našeg obrta je i u tome što se kod nas izrađuju svi dijelovi sata, od upravljačkog ormarića, kućišta, brojčanika i mehanizama s kazaljkama - ističe Dalibor.
| Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
- Posao je zahtjevan jer se dio intervencija obavlja noću. Satovi su povezani s javnom rasvjetom pa, ako nešto ne radi, mora se izaći na teren po mraku, često nakon 23 sata. Posao traje praktički od 0 do 24, ovisno o situaciji - objašnjava.
| Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
Urarsku radionicu na Maksimirskoj cesti 52a otvorio je Daliborov djed još 1947. godine, a obrt ondje djeluje bez prekida do danas. Tijekom desetljeća rada, Dalibor i njegov otac Zlatko pamte brojne anegdote.
| Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
- Prilikom servisa sata kod HNK moj stric Marjan bio je u satu, a netko iz obližnjeg kafića poslao mu je kavu. Konobar se popeo po ljestvama i donio je ravno u sat. Jednom je gospođi u Dugavama zagorio ručak jer je sat na koji se oslanjala stao. Kad je primijetila da ne radi, nazvala nas je u panici - prisjeća se Lebarović.
| Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
- Među najdražima su mi sat na tornju crkve svetog Marka i onaj na Pravnom fakultetu u Ćirilometodskoj. To su pravi stari mehanizmi, koji idu tik-tak i jednostavno rade i pokazuju vrijeme. Zanimljivo je da je upravo za popravak sata na Pravnom fakultetu trebalo oko šest mjeseci - kaže.
| Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
Lebarovići su za svoj rad primili mnoga priznanja i nagrade. Štoviše, od 2009. godine njihova radionica uvrštena je na popis zaštićenih nematerijalnih kulturnih dobara, što potvrđuje rijetkost ovakvih urarskih obrta.
| Foto: Igor Soban/PIXSELL
- Od samih početaka sudjelujemo na Zagrebačkom obrtničkom sajmu i predstavljamo urarsku struku. Ove godine izložili smo javni sat u fazi izrade. Svake godine do sada moj otac, danas 90-godišnjak, bio je na svakom sajmu, ove godine prvi put nije, zbog manjih zdravstvenih problema - govori Dalibor.
| Foto: Igor Soban/PIXSELL
Slaže se da u obrtništvu ima mjesta za sreću i kruh, ali samo uz trud i predanost. Žalosti ga što za ovaj zanat ne postoji formalna škola, pa se boji da će s vremenom nestati i interes za njega.
| Foto: Igor Soban/PIXSELL
Hoće li posao jednog dana preuzeti sedma generacija, Daliborov sin ili kći, pokazat će vrijeme, ali ljubav prema satovima i zanatu već sigurno kuca u njima.
| Foto: Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL