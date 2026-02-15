Obavijesti

TREĆA GENERACIJA URARA

FOTO Obitelj Lebarović čuva urarski zanat: 'Dok grad žuri, mi brinemo da satovi ne griješe'

Dok užurbani ritam svakodnevice diktira tempo života u metropoli, postoji obitelj koja se već generacijama brine da vrijeme u Zagrebu uvijek teče točno. Lebarovići su među rijetkima koji još njeguju tradicionalni urarski zanat, održavajući javne gradske satove i čuvajući dio povijesti koji polako nestaje iz urbanog krajolika
Jedan od ljudi koji se skrbi za ove gradske divove je Dalibor Lebarović (53), urar iz obitelji s dugom tradicijom urarstva. | Foto: PRIVATNA ARHIVA
