FOTO Obnovljen je legendarni hotel Risnjak! Evo kako izgleda

Najstariji delnički hotel - legendarni Hotel Risnjak - uskoro će ponovno primiti prve goste. Potpuno rekonstruiran, hotel iz 1924. godine sada nosi četiri zvjezdice i spaja bogatu tradiciju Gorskog kotara
Nakon tri godine sveobuhvatne obnove i preuređenja, najstariji delnički hotel, Hotel Risnjak, uskoro će ponovno otvoriti svoja vrata i primiti prve goste.
| Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
Riječ je o povratku legende delničkog turizma, hotela koji je još davne 1924. godine započeo s radom i koji već više od stoljeća predstavlja simbol Gorskog kotara.
Kako nam je rekao vlasnik Ante Kraljević, iza njih su tri zahtjevne godine tijekom kojih je hotel prošao potpunu transformaciju.
"Ovaj put je bila totalna rekonstrukcija, od krova do fasade. Ugradili smo sve moderne tehnologije u smislu uštede energije – dizalice topline, grijanje na biomasu, automatsko upravljanje energijom i visoko učinkovitu fasadnu ovojnicu. To nam je bio cilj", istaknuo je Kraljević.
Hotel Risnjak sada ponosno nosi četiri zvjezdice, a svojim će gostima ponuditi dvadeset prostranih soba – od obiteljskih s četiri ležaja i velikog apartmana do niza dvokrevetnih soba. Najmanja soba ima 23 četvorna metra, dok je najveća 36 kvadrata.
"Željeli smo povećati komfor naših gostiju, više nema jednokrevetnih soba. Sve je rađeno s idejom da boravak u Risnjaku bude ugodan, topao i moderan", dodao je Kraljević.
Posebnu čar hotelu daju sobe posvećene slavnim gostima koji su nekada ondje boravili – Draženu Petroviću, Krešimiru Ćosiću i Borisu Dvorniku.
"Boris je tu bio dok je snimao film, a Dražen na pripremama još kao šesnaestogodišnjak. Iako tada nitko nije znao tko je on, svi su ga zapamtili po tome što je već u šest ujutro dolazio po ključ od dvorane i sam trenirao dva-tri sata prije svih", otkriva nam Kraljević.
Obnova hotela, vrijedna oko 4 milijuna eura, trajala je nešto duže od planiranog, no rezultat je, kako kažu u Risnjaku, vrijedan svake uložene minute i eura. Hotel je u potpunosti pomladio radni tim, a zaposlenici su uglavnom domaći ljudi, što, prema riječima vlasnika, daje dodatnu toplinu i autentičnost boravku.
Službeno otvorenje očekuje se vrlo brzo, a Delnice će tako ponovno imati reprezentativan hotel koji spaja tradiciju, suvremenost i toplinu goranskog gostoprimstva.
