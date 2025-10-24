Obavijesti

NAKON TRI GODINE

FOTO Obnovljen je legendarni hotel Risnjak! Evo kako izgleda

Najstariji delnički hotel - legendarni Hotel Risnjak - uskoro će ponovno primiti prve goste. Potpuno rekonstruiran, hotel iz 1924. godine sada nosi četiri zvjezdice i spaja bogatu tradiciju Gorskog kotara
Legendarni Hotel Risnjak u Delnicama nakon trogodišnje obnove otvara vrata
Nakon tri godine sveobuhvatne obnove i preuređenja, najstariji delnički hotel, Hotel Risnjak, uskoro će ponovno otvoriti svoja vrata i primiti prve goste. | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
