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HUMANITARNI TURNIR

FOTO Obnovljena tradicija u Prološcu: 'Igrale smo za žene koje igraju najteže utakmice'

Nakon 20 godina u Proložac se vratio ženski malonogometni turnir. Amaterke od 15 do 73 godine, igrale su za Udrugu ‘Sve za nju’, a tribine su bile pune navijača koji su ih bodrili
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Nakon dvadeset godina ženski nogomet se na velika vrata vratio u Općinu Proložac, gdje su žene u humanitarne svrhe igrale sa srcem uz poruku "Igramo za sve žene koje se bore ili su se borile s rakom. Za njihove pobjede, osmijehe i neizmjernu snagu". | Foto: Ivo Čagalj/PIXSELL
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Nakon dvadeset godina ženski nogomet se na velika vrata vratio u Općinu Proložac, gdje su žene u humanitarne svrhe igrale sa srcem uz poruku "Igramo za sve žene koje se bore ili su se borile s rakom. Za njihove pobjede, osmijehe i neizmjernu snagu". | Foto: Ivo Čagalj/PIXSELL
Komentari 0

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