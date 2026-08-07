FOTO Obnovljena tradicija u Prološcu: 'Igrale smo za žene koje igraju najteže utakmice'

Nakon 20 godina u Proložac se vratio ženski malonogometni turnir. Amaterke od 15 do 73 godine, igrale su za Udrugu ‘Sve za nju’, a tribine su bile pune navijača koji su ih bodrili
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Nakon dvadeset godina ženski nogomet se na velika vrata vratio u Općinu Proložac, gdje su žene u humanitarne svrhe igrale sa srcem uz poruku "Igramo za sve žene koje se bore ili su se borile s rakom. Za njihove pobjede, osmijehe i neizmjernu snagu".
| Foto: Ivo Čagalj/PIXSELL
Nakon dvadeset godina ženski nogomet se na velika vrata vratio u Općinu Proložac, gdje su žene u humanitarne svrhe igrale sa srcem uz poruku "Igramo za sve žene koje se bore ili su se borile s rakom. Za njihove pobjede, osmijehe i neizmjernu snagu". |
Foto: Ivo Čagalj/PIXSELL
Nakon dvadeset godina ženski nogomet se na velika vrata vratio u Općinu Proložac, gdje su žene u humanitarne svrhe igrale sa srcem uz poruku "Igramo za sve žene koje se bore ili su se borile s rakom. Za njihove pobjede, osmijehe i neizmjernu snagu".
| Foto: Ivo Čagalj/PIXSELL
Prije dvadesetak godina ovakvi su turniri u ovoj općini u Imotskoj krajini bili nešto bez čega ljetna događanja nisu mogla proći. Onda je godinama nastupilo zatišje, da bi ove godine, onda djeca, a danas odrasli ljudi, organizatora koji su uspješno organizirali malonogometne ženske turnire u Prološcu krenuli stopama svojih očeva i majki.
| Foto: Ivo Čagalj/PIXSELL
Proložani su uvijek imali izraženu notu humanosti, poglavito kad je riječ o ženama, a kad još žena za pomoć ženi uzme prvi put loptu i zaigra poput prave profesionalke ne mareći za ozljede, tad cijeli događaj poprima još veću notu humanosti. "SVE za NJU" je udruga liječenih i oboljelih žena od malignih bolesti za koju je na malonogometnom ženskom turniru igralo više od 300 igračica u 16 malonogometnih ženskih ekipa. Najstarija igračica Slava Blažević imala je tek, reći će Proložani, 73, a najmlađa 15 godina. Poštovala su se i neka pravila te profesionalne igračice nisu mogle sudjelovati.
| Foto: Ivo Čagalj/PIXSELL
'Donijeli smo pravila da mogu kadeti i juniori malonogometnih ženskih klubova, a kako takvih ovdje nema ili su rijetki nismo imali većih problema, uglavnom su igrale amaterke, bez nogometnog iskustva, ali velikog srca', rekao nam je Josip Župić, predsjednik Hrvatskog kulturno-umjetničkog društva Proložac, koje je organizator turnira.
| Foto: Ivo Čagalj/PIXSELL
Turnir je trajao sedam dana. U večernjim satima, kad je turnir počinjao, svi kućanski i ostali poslovi trebali su biti zgotovljeni ili su se jednostavno ostavljali za sutra jer trebalo je odraditi kratki trening, a potom i odigrati utakmicu.
| Foto: Ivo Čagalj/PIXSELL
Svako poluvrijeme bilo je prilagođeno izdržljivosti žena i trajalo je po 12 minuta. Za žene navikle na fizički rad, ali bez nogometne kondicije, i tih 12 minuta bilo je predugo.
| Foto: Ivo Čagalj/PIXSELL
I dok je sudac označio početak polufinala, u kojemu su se za treće mjesto borile dvije prološke ženske ekipe, tribine uz poznato nogometno igralište Šarampovo polako su se punile posjetiteljima.
| Foto: Ivo Čagalj/PIXSELL
Ekipa Šumet nadala se kako će slaviti pobjedu nad ekipom znakovita imena Otpisane, ali tek zakratko jer su Otpisane slavile rezultatom 4-0. Bilo je i prekršaja, ali i puknutih mišića, jer žene su na betonu pokazale svu silinu udaraca.
| Foto: Ivo Čagalj/PIXSELL
'Ajde, trči, pucaj. Što čekaš, pruži korak', čulo se s tribina od publike koja je glasno navijala za svoje ekipe.
| Foto: Ivo Čagalj/PIXSELL
'Nikakve koristi sutra od nje, cijeli će dan ležati, vjeruj meni, a sve na račun nogometa. Kao da sam je ja na ovo nagonio', dobacuje jedan muškarac dok glasno bodri očito svoju "bolju polovicu".
| Foto: Ivo Čagalj/PIXSELL
'Nećeš sutra smjeti proslovit' riči, još ako izgube, ne treba ti kući dolaziti', uz osmijeh mu je odgovorio drugi muškarac.
| Foto: Ivo Čagalj/PIXSELL
Svi oni su došli bodriti svoje majke, supruge, kćeri ili unuke samo s jednim plemenitim ciljem, pomoći onim ženama koje se bore s opakom bolešću.
| Foto: Ivo Čagalj/PIXSELL
Pred samo finale podršku ženama došli su dati i veterani NK Hajduka i legende NK Mladosti iz Prološca. Kako se i očekivalo, pobjedu su slavili veterani Hajduka. Za veliko finale sastale su se ekipe Peggy Mečka i Drama Queen. I u jednoj i u drugoj ekipi mlade žene, mišićave, spremne za pobjedu.
| Foto: Ivo Čagalj/PIXSELL
'Nema ti tu nekih posebnih treninga, a vidi ih kako su spremne, to je od vađenja krumpira, to im je ovih dana bio najbolji trening. One starije su u lozama jer vakat je loze vezati ako misliš vina u bačvama ove jeseni imati. Svaka od njih, i ona najstarija i ona najmlađa, imala je dobar trening ovih dana jer je rodilo grožđe, a i krumpir k'o nikad', dobacio je stariji muškarac.
| Foto: Ivo Čagalj/PIXSELL
Ženama koje su na ovom malonogometnom turniru humanitarno igrale, od kojih su neke prvi put nogometnu loptu imale u rukama, a kamoli jakim šutevima tresle mrežu protivnica, bile su to utakmice života za one koje vode svoje životne bitke. Svaki gol, svaki slobodan udarac, penal i prekršaj za njih je bio velik.
| Foto: Ivo Čagalj/PIXSELL
Bilo je i crvenih kartona, nije se štedjelo, bilo je i grintanja jer nogometna je lopta proteklih dana u Prološcu doista bila "okrugla" i nepredvidiva.
| Foto: Ivo Čagalj/PIXSELL
'Ma da je i Rebić došao, isto bi mu bilo, znamo i mi za faul, a znamo i za rukav kad treba potegnuti, lakat izbaciti', u šali nam je rekla jedna od mladih nogometašica iz ekipe Peggy Mečka, pobjednice velikog humanitarnog malonogometnog turnira u Prološcu.
| Foto: Ivo Čagalj/PIXSELL
'Sljedeću godinu bit će nas još i više, ponovno samo s jednim ciljem kojemu će humanost biti na prvome mjestu, jer žene pomiču granice', poručili su organizatori iz HKUD-a Proložac.
| Foto: Ivo Čagalj/PIXSELL
Foto Ivo Čagalj/PIXSELL
Foto Ivo Čagalj/PIXSELL
Foto Ivo Čagalj/PIXSELL
Foto Ivo Čagalj/PIXSELL
Foto Ivo Čagalj/PIXSELL
Foto Ivo Čagalj/PIXSELL
Foto Ivo Čagalj/PIXSELL
Foto Ivo Čagalj/PIXSELL
Foto Ivo Čagalj/PIXSELL
Foto Ivo Čagalj/PIXSELL
Foto Ivo Čagalj/PIXSELL
Foto Ivo Čagalj/PIXSELL
Foto Ivo Čagalj/PIXSELL
Foto Ivo Čagalj/PIXSELL
Foto Ivo Čagalj/PIXSELL
Foto Ivo Čagalj/PIXSELL
Foto Ivo Čagalj/PIXSELL
Foto Ivo Čagalj/PIXSELL
Foto Ivo Čagalj/PIXSELL
Foto Ivo Čagalj/PIXSELL
Foto Ivo Čagalj/PIXSELL
Foto Ivo Čagalj/PIXSELL
Foto Ivo Čagalj/PIXSELL
Foto Ivo Čagalj/PIXSELL
Foto Ivo Čagalj/PIXSELL
Foto Ivo Čagalj/PIXSELL
Foto Ivo Čagalj/PIXSELL
Foto Ivo Čagalj/PIXSELL
Foto Ivo Čagalj/PIXSELL
Foto Ivo Čagalj/PIXSELL
Foto Ivo Čagalj/PIXSELL
Foto Ivo Čagalj/PIXSELL
Foto Ivo Čagalj/PIXSELL
Foto Ivo Čagalj/PIXSELL
Foto Ivo Čagalj/PIXSELL
Foto Ivo Čagalj/PIXSELL
Foto Ivo Čagalj/PIXSELL
Foto Ivo Čagalj/PIXSELL
Foto Ivo Čagalj/PIXSELL
Foto Ivo Čagalj/PIXSELL
Foto Ivo Čagalj/PIXSELL
Foto Ivo Čagalj/PIXSELL
Foto Ivo Čagalj/PIXSELL
Foto Ivo Čagalj/PIXSELL
Foto Ivo Čagalj/PIXSELL
Foto Ivo Čagalj/PIXSELL
Foto Ivo Čagalj/PIXSELL
Foto Ivo Čagalj/PIXSELL
Foto Ivo Čagalj/PIXSELL
Foto Ivo Čagalj/PIXSELL
Foto Ivo Čagalj/PIXSELL
Foto Ivo Čagalj/PIXSELL
Foto Ivo Čagalj/PIXSELL
Foto Ivo Čagalj/PIXSELL
Foto Ivo Čagalj/PIXSELL
Foto Ivo Čagalj/PIXSELL
Foto Ivo Čagalj/PIXSELL
Foto Ivo Čagalj/PIXSELL