FOTO Obnovljena tradicija u Prološcu: 'Igrale smo za žene koje igraju najteže utakmice'

Proložani su uvijek imali izraženu notu humanosti, poglavito kad je riječ o ženama, a kad još žena za pomoć ženi uzme prvi put loptu i zaigra poput prave profesionalke ne mareći za ozljede, tad cijeli događaj poprima još veću notu humanosti. "SVE za NJU" je udruga liječenih i oboljelih žena od malignih bolesti za koju je na malonogometnom ženskom turniru igralo više od 300 igračica u 16 malonogometnih ženskih ekipa. Najstarija igračica Slava Blažević imala je tek, reći će Proložani, 73, a najmlađa 15 godina. Poštovala su se i neka pravila te profesionalne igračice nisu mogle sudjelovati. | Foto: Ivo Čagalj/PIXSELL