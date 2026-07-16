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SVI JOJ SE DIVE

FOTO Kakva transformacija! Imala je težak život, a danas ima formu o kojoj je sanjala

Priča ove žene prati njezin put kroz životne izazove i važne promjene koje su oblikovale njezin život. Uz upornost, disciplinu i rad na sebi uspjela je pronaći novi smjer te izgraditi uspješniji i ispunjeniji život
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FOTO Kakva transformacija! Imala je težak život, a danas ima formu o kojoj je sanjala
Noel Arevalo imala je teško djetinjstvo i već je s 13 godina morala samostalno brinuti o sebi. Zbog teških životnih okolnosti kasnije je upala u loše navike poput pretjeranog partijanja i konzumacije alkohola. Fitness joj je postao način da promijeni svoj život i pronađe novu svrhu. | Foto: Instagram
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Noel Arevalo imala je teško djetinjstvo i već je s 13 godina morala samostalno brinuti o sebi. Zbog teških životnih okolnosti kasnije je upala u loše navike poput pretjeranog partijanja i konzumacije alkohola. Fitness joj je postao način da promijeni svoj život i pronađe novu svrhu. | Foto: Instagram
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