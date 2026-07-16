FOTO Kakva transformacija! Imala je težak život, a danas ima formu o kojoj je sanjala

Priča ove žene prati njezin put kroz životne izazove i važne promjene koje su oblikovale njezin život. Uz upornost, disciplinu i rad na sebi uspjela je pronaći novi smjer te izgraditi uspješniji i ispunjeniji život
Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
Noel Arevalo imala je teško djetinjstvo i već je s 13 godina morala samostalno brinuti o sebi. Zbog teških životnih okolnosti kasnije je upala u loše navike poput pretjeranog partijanja i konzumacije alkohola. Fitness joj je postao način da promijeni svoj život i pronađe novu svrhu.
| Foto: Instagram
Noel Arevalo imala je teško djetinjstvo i već je s 13 godina morala samostalno brinuti o sebi. Zbog teških životnih okolnosti kasnije je upala u loše navike poput pretjeranog partijanja i konzumacije alkohola. Fitness joj je postao način da promijeni svoj život i pronađe novu svrhu. |
Foto: Instagram
Noel Arevalo imala je teško djetinjstvo i već je s 13 godina morala samostalno brinuti o sebi. Zbog teških životnih okolnosti kasnije je upala u loše navike poput pretjeranog partijanja i konzumacije alkohola. Fitness joj je postao način da promijeni svoj život i pronađe novu svrhu.
| Foto: Instagram
Njezina odluka da se prijavi na prvo bikini natjecanje potpuno joj je promijenila život. Za pripreme je trebala slijediti strogu rutinu koja je uključivala intenzivne treninge, kardio šest dana tjedno i nizak unos kalorija. Takva disciplina pomogla joj je razviti zdravije navike i veću samokontrolu.
| Foto: Instagram
Noel je sudjelovala na tri bikini natjecanja, a svako joj je otvorilo nove mogućnosti. Natjecanja su joj donijela dodatna iskustva i povećala prepoznatljivost u fitness zajednici. Kroz taj proces stekla je i više samopouzdanja.
| Foto: Instagram
Nakon nekog vremena poželjela je novi izazov pa se zainteresirala za powerlifting. Taj sport razlikuje se od bikini natjecanja jer je naglasak na snazi, a ne samo na fizičkom izgledu. Noel je prihvatila novi smjer i posvetila se razvoju tjelesne snage.
| Foto: Instagram
Kroz društvene mreže i videosadržaje počela je dijeliti svoje iskustvo s drugima. Njezina otvorenost i iskrenost privukle su velik broj pratitelja koji su se mogli poistovjetiti s njezinom pričom. Kasnije je postala trenerica koja pomaže ženama da poboljšaju svoje zdravlje i samopouzdanje.
| Foto: Instagram
Osim fitnessa, Noel razvija i vlastite poslovne projekte. Pokrenula je ideju izrade sportskih grudnjaka koji bi bili udobni, pružali dobru potporu i odgovarali različitim tipovima tijela. Time je željela riješiti problem koji je i sama dugo imala tijekom treninga.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram