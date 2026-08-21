FOTO Od raja do zgarišta: Evo kako je Omiš izgledao prije požara i kako sada izgleda

S jedne strane more, s druge rijeka, a iznad grada strme stijene i stare tvrđave – Omiš ima poziciju kakva se rijetko viđa. Smjestio se na samom ušću Cetine u Jadransko more, oko 25 kilometara od Splita, pa se na svega nekoliko koraka može prijeći iz tipičnog morskog u sasvim drukčiji, riječni krajolik. Uz plaže i uske kamene ulice, grad čuvaju tragovi nekadašnjih omiških gusara, dok kanjon Cetine privlači ljubitelje raftinga, kajaka, canyoninga i ziplinea. Nakon strašnog požara koji je prošli tjedan pogodio grad, nema onog turističkog 'šušura' cike i veselja, a misao vodilja je kako obnoviti grad i vratiti mu stari sjaj
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Omiš se razvio na mjestu gdje Cetina završava svoj put i ulijeva se u Jadransko more. Pogled iz zraka najbolje pokazuje neobičan prizor – plavetnilo mora i zelenkasta rijeka susreću se tik uz grad.
| Foto: 123RF
Omiš se razvio na mjestu gdje Cetina završava svoj put i ulijeva se u Jadransko more. Pogled iz zraka najbolje pokazuje neobičan prizor – plavetnilo mora i zelenkasta rijeka susreću se tik uz grad.
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Foto: 123RF
Omiš se razvio na mjestu gdje Cetina završava svoj put i ulijeva se u Jadransko more. Pogled iz zraka najbolje pokazuje neobičan prizor – plavetnilo mora i zelenkasta rijeka susreću se tik uz grad.
| Foto: 123RF
Rijeka je duga više od stotinu kilometara, a posebno je upečatljiv njezin završni dio, gdje se prema moru probija kroz uzak prostor između planina.
| Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Povijesna jezgra Omiša nije velika, ali obiluje uskim kamenim uličicama, trgovima, crkvama i starim kućama. Cijeli se stari grad može obići za otprilike pola sata, no lako je zastati na gotovo svakom koraku.
| Foto: 123RF
Jedna od najpoznatijih omiških znamenitosti izgrađena je u 13. stoljeću i služila je gusarima kao osmatračnica s koje su nadzirali Brački kanal i brodove koji su prolazili uz obalu.
| Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Omiški gusari stoljećima su obilježavali povijest grada, a upravo su tvrđave i strateški položaj između mora, rijeke i stijena omogućavali dobar nadzor nad okolnim područjem.
| Foto: 123RF
Do nje vodi uspon iz grada, a s vrha se otvara pogled prema Cetini, Bračkom kanalu te otocima Braču, Hvaru i Šolti. Fortica je stoljećima služila kao osmatračnica i mjesto na koje se stanovništvo moglo skloniti u slučaju opasnosti.
| Foto: 123RF
U jednom dijelu dana možete se kupati u Jadranu, a zatim krenuti brodom uz Cetinu i za nekoliko minuta naći se okruženi zelenilom i strmim liticama kanjona. Turističke vožnje brodom jedan su od načina istraživanja tog područja.
| Foto: 123RF
Osim kupanja i sunčanja, ondje su dostupne aktivnosti poput kajaka, pedalina, odbojke na pijesku i drugih sadržaja uz more.
| Foto: Sanjin Strukić/Pixsell/PA
Samo nekoliko stotina metara od središta Omiša može se ući u krajolik strmih stijena i rijeke koji djeluje kao da je mnogo dalje od obale i grada.
| Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Cetina je poznata po riječnim avanturama, a uz rafting posjetitelji mogu isprobati kajaking, canyoning i druge aktivnosti u kanjonu.
| Foto: 123RF
Omiš ima prepoznatljivu kulisu – iza kamenih kuća uzdižu se gole stijene, Cetina prolazi kroz grad, a nekoliko trenutaka dalje počinje otvoreno more.
| Foto: 123RF
U staroj jezgri nalazi se i renesansna Kuća sretnog čovjeka, koja je ime dobila prema latinskom natpisu iznad ulaza kojim njezin nekadašnji vlasnik zahvaljuje što je živio na ovom svijetu.
| Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Iz gradske luke i s područja ušća Cetine tijekom ljeta polaze izletnički brodovi prema popularnim odredištima na Jadranu, pa je grad dobra polazišna točka i za istraživanje srednje Dalmacije.
| Foto: Zvonimir Barisin
U Omišu se iz starih kamenih ulica može krenuti prema plaži, popeti do srednjovjekovne tvrđave ili ući u kanjon Cetine. Upravo zato grad istodobno pruža klasičan odmor na Jadranu, povijest i brojne mogućnosti za aktivan odmor.
| Foto: 123RF
Foto 123RF
Foto 123RF
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Veliki požar koji je prošlog tjedna poharao područje Omiša i Lokve Rogoznice ostavio je iza sebe prizore potpunog razaranja. Izgorjele su kuće, automobili, plovila i drugi objekti, a razmjeri štete sada su sve vidljiviji. U nastavku pogledajte kako okolica Omiša i grad izgledaju nakon požara:
| Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL