SPALJENI OBRONCI FOTO Od raja do zgarišta: Evo kako je Omiš izgledao prije požara i kako sada izgleda

S jedne strane more, s druge rijeka, a iznad grada strme stijene i stare tvrđave – Omiš ima poziciju kakva se rijetko viđa. Smjestio se na samom ušću Cetine u Jadransko more, oko 25 kilometara od Splita, pa se na svega nekoliko koraka može prijeći iz tipičnog morskog u sasvim drukčiji, riječni krajolik. Uz plaže i uske kamene ulice, grad čuvaju tragovi nekadašnjih omiških gusara, dok kanjon Cetine privlači ljubitelje raftinga, kajaka, canyoninga i ziplinea. Nakon strašnog požara koji je prošli tjedan pogodio grad, nema onog turističkog 'šušura' cike i veselja, a misao vodilja je kako obnoviti grad i vratiti mu stari sjaj

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