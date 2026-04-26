FOTO Od ribarskog običaja do hita – Turisti poludjeli za slanim srdelama u Fažani

Fažana je nekad bila malo ribarsko mjesto, iako više nema puno ribara, cijelo se ljeto održavaju večeri srdela, a uoči sezone domaćini su odlučili pokazati kako se ova riba soli
Fažanska riva u subotu je bila krcata turistima i domaćima koji su došli naučiti kako se tradicionalno soli srdela - taj se običaj nekad prenosio s koljena na koljeno. Inače, školu soljenja srdela u Fažani njeguju već 20 godina.
- Imamo matičnu knjigu škole soljenja i kroz nju je upisano preko 2500 polaznika. Imamo malo organizacijskih problema pa je oko 120 polaznika svake godine. To je nekakav maksimum. Svih 2500 polaznika su dobili našu diplomu i ono što je vrlo bitno, očuvali smo time našu tradiciju. Prenosimo stara znanja tradicijskog ribolova i soljenja naše ribarske povijesti kroz generacije. To prezentiramo našim mještanima, ali i turistima, kazala je Melita Peroković iz TZ Fažana.
Fažanska riva u subotu je bila krcata turistima i domaćima koji su došli naučiti kako se tradicionalno soli srdela - taj se običaj nekad prenosio s koljena na koljeno. Inače, školu soljenja srdela u Fažani njeguju već 20 godina.
- Imamo matičnu knjigu škole soljenja i kroz nju je upisano preko 2500 polaznika. Imamo malo organizacijskih problema pa je oko 120 polaznika svake godine. To je nekakav maksimum. Svih 2500 polaznika su dobili našu diplomu i ono što je vrlo bitno, očuvali smo time našu tradiciju. Prenosimo stara znanja tradicijskog ribolova i soljenja naše ribarske povijesti kroz generacije. To prezentiramo našim mještanima, ali i turistima, kazala je Melita Peroković iz TZ Fažana. |
Fažanska riva u subotu je bila krcata turistima i domaćima koji su došli naučiti kako se tradicionalno soli srdela - taj se običaj nekad prenosio s koljena na koljeno. Inače, školu soljenja srdela u Fažani njeguju već 20 godina.
- Imamo matičnu knjigu škole soljenja i kroz nju je upisano preko 2500 polaznika. Imamo malo organizacijskih problema pa je oko 120 polaznika svake godine. To je nekakav maksimum. Svih 2500 polaznika su dobili našu diplomu i ono što je vrlo bitno, očuvali smo time našu tradiciju. Prenosimo stara znanja tradicijskog ribolova i soljenja naše ribarske povijesti kroz generacije. To prezentiramo našim mještanima, ali i turistima, kazala je Melita Peroković iz TZ Fažana.
Rijetki preostali ribari dali su si truda pokazati kako očistiti ribu i spremiti je za soljenje. Zanimljivo je da oko 25 posto polaznika upisanih u školu soljenja čine strani turistii. Oni donose puno zato što je to jedan vid produženja turističke sezone. Mi u Fažani, osim vanjskih aktivnosti koje su vrlo popularne imamo i manifestacije kulturnog sadržaja koje valoriziraju našu kulturu, našu povijest, našu baštinu i privlače veliki broj turista koji se aktivno uključuju u te naše manifestacije, navela je Peroković.
Ribu treba znati složiti u kante, da je što više stane i da cijela bude prekrivena solju
Još malo i važ s ribom se zatvara...
Ako netko sumnja da je riba svježa, i mreža je tu kao dokaz...
