FOTO Od ribarskog običaja do hita – Turisti poludjeli za slanim srdelama u Fažani

Fažanska riva u subotu je bila krcata turistima i domaćima koji su došli naučiti kako se tradicionalno soli srdela - taj se običaj nekad prenosio s koljena na koljeno. Inače, školu soljenja srdela u Fažani njeguju već 20 godina. - Imamo matičnu knjigu škole soljenja i kroz nju je upisano preko 2500 polaznika. Imamo malo organizacijskih problema pa je oko 120 polaznika svake godine. To je nekakav maksimum. Svih 2500 polaznika su dobili našu diplomu i ono što je vrlo bitno, očuvali smo time našu tradiciju. Prenosimo stara znanja tradicijskog ribolova i soljenja naše ribarske povijesti kroz generacije. To prezentiramo našim mještanima, ali i turistima, kazala je Melita Peroković iz TZ Fažana. | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL