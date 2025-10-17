FOTO Ona je prava ljepotica, ali neobičan talent je ono što joj je stvarno promijenilo život

Australka Mia Bailey otkrila je da ponekad najneočekivaniji talenti mogu otvoriti vrata financijske slobode i osobnog zadovoljstva. Ljudima je neodoljivo kako ona reagira na škakljanje
Njezin posao? Stvaranje digitalnog sadržaja u kojem zabavlja i komunicira s publikom, ispunjavajući njihove želje, uključujući i one neobične, poput gledanja kako reagira na škakljanje, jednostavan čin koji kod mnogih izaziva smijeh i oduševljenje.
Mia je počela istraživati svoj talent jer je željela "izaći iz svakodnevne rutine i stvoriti život s fleksibilnošću". Unatoč svojoj mladosti, vrlo brzo je uspjela riješiti dugove i ostvariti financijsku neovisnost.
Za Miu, njezin posao nije samo financijska prilika, on joj daje osjećaj moći i samopouzdanja.
- Volim ispuniti tuđe fantazije, to u meni stvara osjećaj moći jer mogu učiniti nekoga posebnim i cijenjenim - kaže Mia.
Osim što joj posao omogućuje luksuzniji život i više slobodnog vremena, Mia ističe kako joj je pomogao ostvariti i osobne ciljeve, poput kupnje automobila iz snova i planova za prvu investicijsku nekretninu. Također, zadovoljna je što može podržati svoju obitelj i time dodatno osjećati ispunjenje.
