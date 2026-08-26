FOTO Ova švedsko-tajlandska ljepotica je mamac za poglede: Malo toga ostavlja mašti...

Helena Kanitha Busch, poznatija kao Lena, švedsko-tajlandska je manekenka i influencerica prepoznatljiva po egzotičnom izgledu i izraženom seksepilu. Popularnost je stekla kroz modeling i društvene mreže, a danas se bavi i poduzetništvom
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Helena Kanitha Busch, poznatija kao Lena, švedsko je-tajlandski model rođen u Švedskoj, a ima i njemačke i danske korijene. Upravo joj je spoj različitih kultura dao egzotičan izgled po kojem je prepoznatljiva.
| Foto: Instagram/lena_helenabusch
Helena Kanitha Busch, poznatija kao Lena, švedsko je-tajlandski model rođen u Švedskoj, a ima i njemačke i danske korijene. Upravo joj je spoj različitih kultura dao egzotičan izgled po kojem je prepoznatljiva. |
Foto: Instagram/lena_helenabusch
Helena Kanitha Busch, poznatija kao Lena, švedsko je-tajlandski model rođen u Švedskoj, a ima i njemačke i danske korijene. Upravo joj je spoj različitih kultura dao egzotičan izgled po kojem je prepoznatljiva.
| Foto: Instagram/lena_helenabusch
Modni menadžer zapazio ju je još sa 16 godina, dok se 2016. preselila na Tajland kako bi razvila karijeru. Širu popularnost stekla je nakon što je 2018. osvojila titulu druge pratilje na izboru Miss Thailand World.
| Foto: Instagram/lena_helenabusch
Lena je surađivala s poznatim modnim agencijama i snimala kampanje za brojne međunarodne brendove. Njezina izrazita ženstvenost, vitka figura i seksepilan izgled posebno dolaze do izražaja na društvenim mrežama.
| Foto: Instagram/lena_helenabusch
Na Instagramu često objavljuje fotografije koje naglašavaju njezinu atraktivnu figuru i samouvjeren stil. Upravo kombinacija egzotičnog izgleda, mode i seksipila donijela joj je velik broj pratitelja.
| Foto: Instagram/lena_helenabusch
Osim modelinga, okušala se i u poduzetništvu te pokrenula vlastite modne brendove. Danas uspješno spaja modu, poslovne projekte i obiteljski život, a svoju popularnost nastavlja graditi na društvenim mrežama.
| Foto: Instagram/lena_helenabusch
Foto Instagram/lena_helenabusch
Foto Instagram/lena_helenabusch
Foto Instagram/lena_helenabusch
Foto Instagram/lena_helenabusch
Foto Instagram/lena_helenabusch
Foto Instagram/lena_helenabusch
Foto Instagram/lena_helenabusch
Foto Instagram/lena_helenabusch
Foto Instagram/lena_helenabusch
Foto Instagram/lena_helenabusch
Foto Instagram/lena_helenabusch
Foto Instagram/lena_helenabusch
Foto Instagram/lena_helenabusch
Foto Instagram/lena_helenabusch
Foto Instagram/lena_helenabusch
Foto Instagram/lena_helenabusch
Foto Instagram/lena_helenabusch
Foto Instagram/lena_helenabusch
Foto Instagram/lena_helenabusch
Foto Instagram/lena_helenabusch
Foto Instagram/lena_helenabusch
Foto Instagram/lena_helenabusch
Foto Instagram/lena_helenabusch
Foto Instagram/lena_helenabusch
Foto Instagram/lena_helenabusch
Foto Instagram/lena_helenabusch
Foto Instagram/lena_helenabusch
Foto Instagram/lena_helenabusch
Foto Instagram/lena_helenabusch
Foto Instagram/lena_helenabusch
Foto Instagram/lena_helenabusch
Foto Instagram/lena_helenabusch
Foto Instagram/lena_helenabusch
Foto Instagram/lena_helenabusch
Foto Instagram/lena_helenabusch
Foto Instagram/lena_helenabusch
Foto Instagram/lena_helenabusch
Foto Instagram/lena_helenabusch
Foto Instagram/lena_helenabusch
Foto Instagram/lena_helenabusch
Foto Instagram/lena_helenabusch
Foto Instagram/lena_helenabusch
Foto Instagram/lena_helenabusch
Foto Instagram/lena_helenabusch
Foto Instagram/lena_helenabusch
Foto Instagram/lena_helenabusch
Foto Instagram/lena_helenabusch
Foto Instagram/lena_helenabusch
Foto Instagram/lena_helenabusch
Foto Instagram/lena_helenabusch
Foto Instagram/lena_helenabusch
Foto Instagram/lena_helenabusch
Foto Instagram/lena_helenabusch
Foto Instagram/lena_helenabusch