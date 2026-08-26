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OSVAJA SEKSEPILOM

FOTO Ova švedsko-tajlandska ljepotica je mamac za poglede: Malo toga ostavlja mašti...

Helena Kanitha Busch, poznatija kao Lena, švedsko-tajlandska je manekenka i influencerica prepoznatljiva po egzotičnom izgledu i izraženom seksepilu. Popularnost je stekla kroz modeling i društvene mreže, a danas se bavi i poduzetništvom
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FOTO Ova švedsko-tajlandska ljepotica je mamac za poglede: Malo toga ostavlja mašti...
Helena Kanitha Busch, poznatija kao Lena, švedsko je-tajlandski model rođen u Švedskoj, a ima i njemačke i danske korijene. Upravo joj je spoj različitih kultura dao egzotičan izgled po kojem je prepoznatljiva. | Foto: Instagram/lena_helenabusch
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Helena Kanitha Busch, poznatija kao Lena, švedsko je-tajlandski model rođen u Švedskoj, a ima i njemačke i danske korijene. Upravo joj je spoj različitih kultura dao egzotičan izgled po kojem je prepoznatljiva. | Foto: Instagram/lena_helenabusch
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