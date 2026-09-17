FOTO Ona promovira turističke destinacije, ali uz takvo tijelo tko uopće vidi ljepote prirode...

Mlada travel kreatorica privlači pažnju objavama s egzotičnih destinacija i atraktivnim izgledom. Njezine fotografije s plaža posebno se ističu, no njezin profil krije još nekoliko zanimljivih detalja
Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
Na profilu Haidainlume ističe se mlada travel kreatorica koja s pratiteljima dijeli fotografije i snimke s egzotičnih putovanja. Njezin sadržaj obilježavaju plaže, more, priroda i brojne avanture, a svojim izgledom često privlači dodatnu pažnju.
| Foto: Instagram/haidainlume
Na profilu Haidainlume ističe se mlada travel kreatorica koja s pratiteljima dijeli fotografije i snimke s egzotičnih putovanja. Njezin sadržaj obilježavaju plaže, more, priroda i brojne avanture, a svojim izgledom često privlači dodatnu pažnju. |
Foto: Instagram/haidainlume
Na profilu Haidainlume ističe se mlada travel kreatorica koja s pratiteljima dijeli fotografije i snimke s egzotičnih putovanja. Njezin sadržaj obilježavaju plaže, more, priroda i brojne avanture, a svojim izgledom često privlači dodatnu pažnju.
| Foto: Instagram/haidainlume
Putovanja su velik dio njezina sadržaja, pa se na fotografijama može vidjeti na nekim od najatraktivnijih tropskih lokacija. Odmor uz more pritom često spaja s kupanjem, istraživanjem i aktivnostima na otvorenom.
| Foto: Instagram/haidainlume
Osim zanimljivih destinacija, pažnju pratitelja privlači i njezin izgled. Često pokazuje vitku, sportsku figuru, a fotografije u kupaćim kostimima među su vizualno upečatljivijim objavama na profilu.
| Foto: Instagram/haidainlume
Pred kamerom djeluje vrlo opušteno, a na fotografijama često pozira samouvjereno. Upravo spoj njezina izgleda, ljetnih izdanja i egzotične kulise daje sadržaju prepoznatljivu dozu seksipila.
| Foto: Instagram/haidainlume
Iza atraktivnih fotografija ipak se krije profil koji je prvenstveno posvećen putovanjima i aktivnom načinu života. Sport, priroda, more i istraživanje novih mjesta redovito se izmjenjuju s fotografijama na kojima u prvi plan dolazi njezin izgled.
| Foto: Instagram/haidainlume
Foto Instagram/haidainlume
Foto Instagram/haidainlume
Foto Instagram/haidainlume
Foto Instagram/haidainlume
Foto Instagram/haidainlume
Foto Instagram/haidainlume
Foto Instagram/haidainlume
Foto Instagram/haidainlume
Foto Instagram/haidainlume
Foto Instagram/haidainlume
Foto Instagram/haidainlume
Foto Instagram/haidainlume
Foto Instagram/haidainlume
Foto Instagram/haidainlume
Foto Instagram/haidainlume
Foto Instagram/haidainlume
Foto Instagram/haidainlume
Foto Instagram/haidainlume
Foto Instagram/haidainlume
Foto Instagram/haidainlume
Foto Instagram/haidainlume
Foto Instagram/haidainlume
Foto Instagram/haidainlume
Foto Instagram/haidainlume
Foto Instagram/haidainlume
Foto Instagram/haidainlume
Foto Instagram/haidainlume
Foto Instagram/haidainlume
Foto Instagram/haidainlume
Foto Instagram/haidainlume
Foto Instagram/haidainlume
Foto Instagram/haidainlume
Foto Instagram/haidainlume
Foto Instagram/haidainlume
Foto Instagram/haidainlume
Foto Instagram/haidainlume
Foto Instagram/haidainlume
Foto Instagram/haidainlume
Foto Instagram/haidainlume
Foto Instagram/haidainlume
Foto Instagram/haidainlume
Foto Instagram/haidainlume
Foto Instagram/haidainlume