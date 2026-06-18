FOTO Ona zna tajnu holivudskih mišića, a ovo je 10 savjeta koje dijeli svojim slavnim klijentima

Jeanette Jenkins je američka fitness trenerica i wellness stručnjakinja koja više od 30 godina radi s poznatima. Promiče uravnotežen pristup zdravlju kroz trening, prehranu i mentalno blagostanje i zdrave navike
Jeanette Jenkins je poznata kao celebrity fitness trenerica i wellness coach. Već gotovo 30 godina radi s poznatim osobama i pomaže im u postizanju i održavanju zdravog načina života. Njezin rad fokusiran je na dugoročnu ravnotežu između treninga, prehrane i mentalnog zdravlja.
| Foto: Facebook
Jeanette Jenkins je poznata kao celebrity fitness trenerica i wellness coach. Već gotovo 30 godina radi s poznatim osobama i pomaže im u postizanju i održavanju zdravog načina života. Njezin rad fokusiran je na dugoročnu ravnotežu između treninga, prehrane i mentalnog zdravlja. |
Foto: Facebook
Jeanette Jenkins je poznata kao celebrity fitness trenerica i wellness coach. Već gotovo 30 godina radi s poznatim osobama i pomaže im u postizanju i održavanju zdravog načina života. Njezin rad fokusiran je na dugoročnu ravnotežu između treninga, prehrane i mentalnog zdravlja.
| Foto: Facebook
Njezina filozofija naglašava da je zdrav život način života, a ne kratkoročna dijeta. Posebno ističe važnost discipline, ali i fleksibilnosti kako bi se zdrave navike mogle dugoročno održati. Često potiče klijente da zdravu prehranu i trening vide kao oblik brige o sebi, a ne kazne.
| Foto: Facebook
Gledajte na zdravu prehranu kao na oblik brige o sebi. Umjesto restrikcija, fokus trebate staviti na to da hranite svoje tijelo kvalitetnim nutrijentima. Takav pristup pomaže vam da se osjećate bolje i imate više energije tijekom dana.
| Foto: Facebook
Uključite omega-3 masne kiseline u prehranu, primjerice kroz orahe. Omega-3 su važne za mozak, hormone i zdravlje srca, a pomažu i u pravilnom funkcioniranju stanica. Orasi su jednostavan način da taj nutrijent redovito unosite.
| Foto: Dreamstime
Ne preskačite ručak jer tijelu treba gorivo tijekom dana. Balansiran obrok pomaže vam održati stabilnu energiju i koncentraciju. Ako preskočite ručak, može doći do pada šećera i slabije produktivnosti.
| Foto: Facebook
Razvijajte zdrav način života kao dugoročnu naviku, a ne privremeni plan. Važno je pronaći rutinu koju možete uklopiti u svakodnevni život. Dosljednost je ključ za dugoročne rezultate.
| Foto: Facebook
Pripremajte povrće unaprijed početkom tjedna. Operite i narežite povrće te ga spremite u posude kako bi vam uvijek bilo dostupno. To vam olakšava pripremu salata i zdravih međuobroka.
| Foto: 123RF
Planirajte obroke i napravite popis za kupovinu prije odlaska u trgovinu. Na taj način izbjegavate impulzivnu kupovinu i bacanje hrane. Također si pomažete ostati unutar budžeta.
| Foto: Facebook
Nikad ne idite u kupovinu hrane gladni. Ako kupujete bez da ste jeli, veća je šansa da ćete kupiti nezdravu i nepotrebnu hranu. Sitost vam pomaže u donošenju boljih odluka.
| Foto: Facebook
Pijte dovoljno vode svaki dan. Preporuka je oko polovice tjelesne težine u uncama vode dnevno. Hidratacija je ključna za energiju, probavu i rad mozga.
| Foto: Facebook
Uvijek imajte zdrave grickalice sa sobom. To pomaže održati stabilnu energiju tijekom dana, posebno kada ste u pokretu ili zauzeti. Primjeri su orasi s voćem ili jogurt s voćem i orasima.
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Održavajte pozitivan stav tijekom dana. Stres i negativnost utječu na zdravlje, pa je važno gledati izazove kao prilike za učenje. Pozitivan mindset doprinosi boljem općem osjećaju i zdravlju.
| Foto: Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook