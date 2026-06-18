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U ČEMU JE TAJNA?

FOTO Ona zna tajnu holivudskih mišića, a ovo je 10 savjeta koje dijeli svojim slavnim klijentima

Jeanette Jenkins je američka fitness trenerica i wellness stručnjakinja koja više od 30 godina radi s poznatima. Promiče uravnotežen pristup zdravlju kroz trening, prehranu i mentalno blagostanje i zdrave navike
FOTO Ona zna tajnu holivudskih mišića, a ovo je 10 savjeta koje dijeli svojim slavnim klijentima
Jeanette Jenkins je poznata kao celebrity fitness trenerica i wellness coach. Već gotovo 30 godina radi s poznatim osobama i pomaže im u postizanju i održavanju zdravog načina života. Njezin rad fokusiran je na dugoročnu ravnotežu između treninga, prehrane i mentalnog zdravlja. | Foto: Facebook
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Jeanette Jenkins je poznata kao celebrity fitness trenerica i wellness coach. Već gotovo 30 godina radi s poznatim osobama i pomaže im u postizanju i održavanju zdravog načina života. Njezin rad fokusiran je na dugoročnu ravnotežu između treninga, prehrane i mentalnog zdravlja. | Foto: Facebook
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