FOTO Opet je gužva u šibenskoj ribarnici: Evo čega sve ima i po kojim cijenama se prodaje
Šibenska ribarnica i dalje je jedno od omiljenih mjesta za kupnju svježe ribe i plodova mora. U bogatoj ponudi mogu se pronaći različite vrste svježe jadranske ribe, lignje, hobotnice, kozice, školjke i drugi morski specijaliteti
Tijekom ljeta ribarnica privlači i brojne turiste koji žele pripremiti svjež obrok od lokalnih namirnica, dok domaći kupci ističu kako je rana jutarnja kupnja najbolja prilika za najveći izbor. | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL