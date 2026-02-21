FOTO Oprah Winfrey izgubila preko 30 kila! Evo koja je tajna njezine besprijekorne linije

Taj je događaj postao metafora za njezinu dugogodišnju borbu. Pokušavala je sve – od trčanja maratona do strogih režima prehrane i višegodišnjeg partnerstva s programom WeightWatchers, gdje je bila i članica uprave i zaštitno lice. Iako je postizala privremene uspjehe, bitka se uvijek nastavljala. Godinama je, kako je sama priznala, vjerovala da je problem u njoj, u nedostatku snage volje i discipline. Taj osjećaj pojačavala je i okolina. | Foto: MULL