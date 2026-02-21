Obavijesti

VELIKA TRANSORMACIJA

FOTO Oprah Winfrey izgubila preko 30 kila! Evo koja je tajna njezine besprijekorne linije

Oprah Winfrey (72) je sa 107 kila pala na 73, a otkrila je kako joj je u tome pomogao povremeni post, pa joj je zadnji obrok oko 16 sati. Također, svaki dan pije gotovo četiri litre vode
Gotovo pet desetljeća javnost je pratila svaki uspon i pad na vagi Oprah Winfrey, jedne od najutjecajnijih žena svijeta. Njezina borba s kilogramima postala je javna priča o dijetama, odricanju, sramu i neprestanom "yo-yo" efektu. Ipak, njezina nedavna transformacija zapanjila je mnoge, ne samo zbog izgleda, već zbog lakoće i samopouzdanja kojim zrači. Oprah je napokon, u svojim sedamdesetima, pronašla formulu koja djeluje, a ona je daleko od brzih rješenja koja je nekoć promovirala. | Foto: Profimedia/Instagram
