FOTO Oprah Winfrey izgubila preko 30 kila! Evo koja je tajna njezine besprijekorne linije

Oprah Winfrey (72) je sa 107 kila pala na 73, a otkrila je kako joj je u tome pomogao povremeni post, pa joj je zadnji obrok oko 16 sati. Također, svaki dan pije gotovo četiri litre vode
Gotovo pet desetljeća javnost je pratila svaki uspon i pad na vagi Oprah Winfrey, jedne od najutjecajnijih žena svijeta. Njezina borba s kilogramima postala je javna priča o dijetama, odricanju, sramu i neprestanom "yo-yo" efektu. Ipak, njezina nedavna transformacija zapanjila je mnoge, ne samo zbog izgleda, već zbog lakoće i samopouzdanja kojim zrači. Oprah je napokon, u svojim sedamdesetima, pronašla formulu koja djeluje, a ona je daleko od brzih rješenja koja je nekoć promovirala.
| Foto: Profimedia/Instagram
Gotovo pet desetljeća javnost je pratila svaki uspon i pad na vagi Oprah Winfrey, jedne od najutjecajnijih žena svijeta. Njezina borba s kilogramima postala je javna priča o dijetama, odricanju, sramu i neprestanom "yo-yo" efektu. Ipak, njezina nedavna transformacija zapanjila je mnoge, ne samo zbog izgleda, već zbog lakoće i samopouzdanja kojim zrači. Oprah je napokon, u svojim sedamdesetima, pronašla formulu koja djeluje, a ona je daleko od brzih rješenja koja je nekoć promovirala. |
Foto: Profimedia/Instagram
Gotovo pet desetljeća javnost je pratila svaki uspon i pad na vagi Oprah Winfrey, jedne od najutjecajnijih žena svijeta. Njezina borba s kilogramima postala je javna priča o dijetama, odricanju, sramu i neprestanom "yo-yo" efektu. Ipak, njezina nedavna transformacija zapanjila je mnoge, ne samo zbog izgleda, već zbog lakoće i samopouzdanja kojim zrači. Oprah je napokon, u svojim sedamdesetima, pronašla formulu koja djeluje, a ona je daleko od brzih rješenja koja je nekoć promovirala.
| Foto: Profimedia/Instagram
Priča o Oprah i dijetama započela je davno. Mnogi se sjećaju legendarne epizode njezina showa iz 1988. godine, kada je u studio dovukla crvena kolica s 30 kilograma životinjske masti kako bi vizualno dočarala koliko je smršavjela. Do tog je rezultata došla izgladnjujući se četiri mjeseca na tekućoj dijeti od svega 400 kalorija dnevno. Ubrzo nakon što se vratila "pravoj hrani", kilogrami su se vratili, a s njima i osjećaj poraza.
| Foto: Tammie Arroyo-GG18/Press Association/PIXSELL
Taj je događaj postao metafora za njezinu dugogodišnju borbu. Pokušavala je sve – od trčanja maratona do strogih režima prehrane i višegodišnjeg partnerstva s programom WeightWatchers, gdje je bila i članica uprave i zaštitno lice. Iako je postizala privremene uspjehe, bitka se uvijek nastavljala. Godinama je, kako je sama priznala, vjerovala da je problem u njoj, u nedostatku snage volje i discipline. Taj osjećaj pojačavala je i okolina.
| Foto: MULL
U jednom intervjuu prisjetila se kako ju je komičarka Joan Rivers 1985. usred emisije "The Tonight Show" upitala: "Kako si se udebljala?". Taj ju je trenutak posramio pred milijunskim auditorijem i obilježio desetljeća koja su uslijedila.
| Foto: PA/Pixsell
Ključni trenutak dogodio se 2023. godine tijekom panela "The State of Weight" koji je organizirala. U razgovoru s vodećim stručnjacima za pretilost, dogodio joj se "aha" trenutak. Shvatila je da pretilost nije karakterna mana, već kronična, medicinska bolest koja se događa u mozgu. Naučila je da njezina stalna želja za hranom, koju je opisala kao "buka hrane" (food noise), nije znak slabosti, već biološki uvjetovan signal koji njezin mozak šalje.
| Foto: Hubert Boesl/DPA/PIXSELL
- Shvatila sam da se cijeli život krivim za prekomjernu težinu, a zapravo imam predispoziciju koju nikakva snaga volje ne može kontrolirati - objasnila je.
| Foto: Â© LuMarPhoto/Press Association/PIXSELL
Ovo saznanje donijelo joj je ogromno olakšanje i oslobodilo je desetljeća srama. Odlučila je problemu pristupiti na potpuno nov način – holistički, kombinirajući modernu medicinu s dokazanim metodama promjene životnog stila.
| Foto: PA/Pixsell
Današnja figura Oprah Winfrey rezultat je sveobuhvatnog pristupa koji se temelji na tri stupa: medicinskoj potpori, svjesnoj prehrani i redovitoj tjelovježbi.
| Foto: Oprah/Instagram
Oprah je javno priznala da koristi lijekove iz skupine agonista GLP-1, klase lijekova kojoj pripadaju i popularni Ozempic i Mounjaro. Iako nije otkrila točan naziv, naglasila je kako joj lijek služi kao "alat" za upravljanje težinom, a ne kao čarobni štapić.
| Foto: Oprah/Instagram
Njezin prehrambeni plan jednako je važan. Oprah prakticira povremeni post, završavajući s jelom svaki dan u 16 sati. Svakodnevno pije gotovo četiri litre vode, što joj pomaže u probavi i hidrataciji. Prehrana joj se bazira na mediteranskim principima: puno povrća, od kojeg velik dio uzgaja u vlastitom vrtu, nemasni proteini poput ribe i piletine te složeni ugljikohidrati. Ipak, nije se odrekla svega što voli, već je naučila balansirati.
| Foto: Oprah/Instagram
Ključan preduvjet za povratak aktivnom životu bila je dvostruka operacija koljena 2021. godine. Nakon uspješnog oporavka, planinarenje je postalo središnji dio njezine rutine. Svaki dan prehoda između pet i osam kilometara, a vikendom se upušta u duže rute od petnaestak kilometara.
| Foto: Oprah/Instagram
Osim toga, četiri do pet puta tjedno radi trening snage s utezima, svjesna važnosti očuvanja mišićne mase i gustoće kostiju u svojim godinama. Njezin je cilj, kako kaže, ne samo biti mršava, već snažna, zdrava i vitalna.
| Foto: Oprah/Instagram
Foto Oprah/Instagram
Foto Oprah/Instagram
Foto Oprah/Instagram
Foto Oprah/Instagram
Foto Oprah/Instagram
Foto Oprah/Instagram
Foto Oprah/Instagram
Foto Oprah/Instagram
Foto Oprah/Instagram
Foto Oprah/Instagram
Foto Oprah/Instagram
Foto Oprah/Instagram
Foto Oprah/Instagram
Foto Oprah/Instagram
Foto Oprah/Instagram
Foto Oprah/Instagram
Foto Keith Mayhew/IPA/PIXSELL/IPA/PIXSELL
Foto pixsell/ilsutracija
Foto MARIO ANZUONI/REUTERS
Foto MIKE BLAKE/REUTERS