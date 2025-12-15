FOTO Osijek u božićnom ruhu: Tramvaj prepun svjetla i veselja vozi gradom
Ukrašeni i osvijetljeni božićni tramvaj i ove je godine postao prava gradska atrakcija u Osijeku, prevozeći u jutarnjim i popodnevnim satima putnike s jednog na drugi kraj grada. Posebno dekorirano vozilo unijelo je blagdanski ugođaj u svakodnevnu rutinu građana
Tramvaj, ukrašen prigodnim lampicama i božićnim motivima, prometuje redovnim gradskim linijama, čineći prosinačke vožnje toplijima i veselijima. Mnogi Osječani iskoristili su priliku za fotografiranje, dok su najmlađi putnici s posebnim oduševljenjem dočekali neobično blagdansko prijevozno sredstvo.
| Foto: Davor Javorovic/PIXSELL