FOTO Osječani okupirali obnovljenu Copacabanu: Bazeni puni, tražilo se mjesto više

Osječani su visoke temperature iskoristili za osvježenje na obnovljenim bazenima Copacabana, jednom od najpopularnijih gradskih kupališta. Sunčano vrijeme privuklo je brojne građane svih generacija koji su dan proveli uživajući uz bazene
Ove godine osječko kupalište Copacabana obilježava svojih 50 godina postojanja i jučer je otvorena za novu kupališnu sezonu. Otvorenje je bilo svečano jer je na 'Kopiki' završena faza rekonstrukcije i uređenja kupališta.
| Foto: David Jerkovic/PIXSELL
Ove godine osječko kupalište Copacabana obilježava svojih 50 godina postojanja i jučer je otvorena za novu kupališnu sezonu. Otvorenje je bilo svečano jer je na 'Kopiki' završena faza rekonstrukcije i uređenja kupališta.
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Foto: David Jerkovic/PIXSELL
Ove godine osječko kupalište Copacabana obilježava svojih 50 godina postojanja i jučer je otvorena za novu kupališnu sezonu. Otvorenje je bilo svečano jer je na 'Kopiki' završena faza rekonstrukcije i uređenja kupališta.
| Foto: David Jerkovic/PIXSELL
U nastavku pogledajte kako Osječani provode vrijeme na obnovljenim bazenima.
| Foto: David Jerkovic/PIXSELL
Vesela ekipa uživa u kupanju.
| Foto: David Jerkovic/PIXSELL
Djevojke se opuštaju na rubu bazena.
| Foto: David Jerkovic/PIXSELL
Dok se jedni opuštaju, drugi su aktivni i rade salto skok u vodu.
| Foto: David Jerkovic/PIXSELL
Bilo je dosta gužvovito.
| Foto: David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL