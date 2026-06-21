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Omiljeno gradsko kupalište

FOTO Osječani okupirali obnovljenu Copacabanu: Bazeni puni, tražilo se mjesto više

Osječani su visoke temperature iskoristili za osvježenje na obnovljenim bazenima Copacabana, jednom od najpopularnijih gradskih kupališta. Sunčano vrijeme privuklo je brojne građane svih generacija koji su dan proveli uživajući uz bazene
24 SATA: Kupaći uživaju na obnovljenim bazenima Copacabana
Ove godine osječko kupalište Copacabana obilježava svojih 50 godina postojanja i jučer je otvorena za novu kupališnu sezonu. Otvorenje je bilo svečano jer je na 'Kopiki' završena faza rekonstrukcije i uređenja kupališta. | Foto: David Jerkovic/PIXSELL
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Ove godine osječko kupalište Copacabana obilježava svojih 50 godina postojanja i jučer je otvorena za novu kupališnu sezonu. Otvorenje je bilo svečano jer je na 'Kopiki' završena faza rekonstrukcije i uređenja kupališta. | Foto: David Jerkovic/PIXSELL
Komentari 1

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