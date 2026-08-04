FOTO Osječani u rekordno niskoj Dravi potražili spas od vrućina

Vodostaj Drave je rekordno nizak, a DHMZ je objavio kako je danas na čak -188 cm. Ipak, to nije Osječane spriječilo da u ponedjeljak spas od nesnosnih vrućina potraže u rijeci, iako se u njoj više moglo ležati i sjediti nego plivati
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Produljeno sušno razdoblje utjecalo je i na Dravu pa su ovih dana izmjereni rekordno niski vodostaji.
| Foto: David Jerkovic/PIXSELL
Produljeno sušno razdoblje utjecalo je i na Dravu pa su ovih dana izmjereni rekordno niski vodostaji. |
Foto: David Jerkovic/PIXSELL
Produljeno sušno razdoblje utjecalo je i na Dravu pa su ovih dana izmjereni rekordno niski vodostaji.
| Foto: David Jerkovic/PIXSELL
DHMZ javlja da je rijeka danas na čak -188 cm.
| Foto: David Jerkovic/PIXSELL
Ipak, Osječane to nije odvartilo od njihovog 'mora' i mnogi su u ponedjeljak spas od toplinskog vala potražili upravo u Dravi.
| Foto: David Jerkovic/PIXSELL
Kako vidite po fotografijama, rijeka je toliko plitka da su mnogi u njoj samo sjedili ili ležali.
| Foto: David Jerkovic/PIXSELL
U nastavku pogledajte kako su Osječani uživali u nikad nižoj Dravi.
| Foto: David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL