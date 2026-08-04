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PREPLITKA ZA PLIVANJE

FOTO Osječani u rekordno niskoj Dravi potražili spas od vrućina

Vodostaj Drave je rekordno nizak, a DHMZ je objavio kako je danas na čak -188 cm. Ipak, to nije Osječane spriječilo da u ponedjeljak spas od nesnosnih vrućina potraže u rijeci, iako se u njoj više moglo ležati i sjediti nego plivati
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Osijek: Pod velikim vrućinama građani su se uputili na rashlađivanje u Dravi pod niskim vodostajem
Produljeno sušno razdoblje utjecalo je i na Dravu pa su ovih dana izmjereni rekordno niski vodostaji. | Foto: David Jerkovic/PIXSELL
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Produljeno sušno razdoblje utjecalo je i na Dravu pa su ovih dana izmjereni rekordno niski vodostaji. | Foto: David Jerkovic/PIXSELL
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