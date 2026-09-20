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KĆI DIZAJNERA I GLUMICE

FOTO Osramotila se jer su joj roditelji platili upad na faks: Danas plijeni pažnju seksepilom

Olivia Jade Giannulli američka je influencerica, beauty kreatorica i poduzetnica poznata po sadržaju o modi, ljepoti i lifestyleu. Pažnju privlači ženstvenim i zavodljivim stilom, a svoje iskustvo sada je pretočila i u vlastiti beauty brend
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FOTO Osramotila se jer su joj roditelji platili upad na faks: Danas plijeni pažnju seksepilom
Olivia Jade Giannulli američka je influencerica, beauty kreatorica i poduzetnica te kći glumice Lori Loughlin. Popularnost je stekla YouTube videima o šminkanju, modi i lifestyleu, a danas je osnivačica vlastitog beauty brenda O.piccola. | Foto: Instagram/oliviajade
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Olivia Jade Giannulli američka je influencerica, beauty kreatorica i poduzetnica te kći glumice Lori Loughlin. Popularnost je stekla YouTube videima o šminkanju, modi i lifestyleu, a danas je osnivačica vlastitog beauty brenda O.piccola. | Foto: Instagram/oliviajade
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