FOTO Osramotila se jer su joj roditelji platili upad na faks: Danas plijeni pažnju seksepilom

Olivia Jade Giannulli američka je influencerica, beauty kreatorica i poduzetnica poznata po sadržaju o modi, ljepoti i lifestyleu. Pažnju privlači ženstvenim i zavodljivim stilom, a svoje iskustvo sada je pretočila i u vlastiti beauty brend
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Olivia Jade Giannulli američka je influencerica, beauty kreatorica i poduzetnica te kći glumice Lori Loughlin. Popularnost je stekla YouTube videima o šminkanju, modi i lifestyleu, a danas je osnivačica vlastitog beauty brenda O.piccola.
| Foto: Instagram/oliviajade
Olivia Jade Giannulli američka je influencerica, beauty kreatorica i poduzetnica te kći glumice Lori Loughlin. Popularnost je stekla YouTube videima o šminkanju, modi i lifestyleu, a danas je osnivačica vlastitog beauty brenda O.piccola. |
Foto: Instagram/oliviajade
Olivia Jade Giannulli američka je influencerica, beauty kreatorica i poduzetnica te kći glumice Lori Loughlin. Popularnost je stekla YouTube videima o šminkanju, modi i lifestyleu, a danas je osnivačica vlastitog beauty brenda O.piccola.
| Foto: Instagram/oliviajade
Na društvenim mrežama često njeguje vrlo ženstven i atraktivan izgled. Bikiniji, pripijene haljine i odvažni krojevi dio su njezina stila, a pažnju privlači i vitkom figurom.
| Foto: Instagram/oliviajade
Olivia često bira odjeću koja ističe struk, duge noge i siluetu, osobito kada pozira u kupaćim kostimima ili kratkim topovima. Njezin stil pritom kombinira ležernost s dozom glamura.
| Foto: Instagram/oliviajade
Njezin prepoznatljiv izgled često uključuje brončani ten, sjajnu kožu, raspuštenu smeđu kosu i decentan makeup. Upravo spoj prirodnog beauty izgleda i naglašene ženstvenosti jedan je od zaštitnih znakova njezina imidža.
| Foto: Instagram/oliviajade
Olivia Jade našla se u središtu skandala oko upisa na američko sveučilište nakon što je otkriveno da su njezini roditelji platili 500.000 dolara kako bi ona i sestra bile primljene na USC. Nakon afere povukla se s društvenih mreža, a navodno je krivila roditelje za cijeli slučaj.
| Foto: Instagram/oliviajade
Foto Instagram/oliviajade
Foto Instagram/oliviajade
Foto Instagram/oliviajade
Foto Instagram/oliviajade
Foto Instagram/oliviajade
Foto Instagram/oliviajade
Foto Instagram/oliviajade
Foto Instagram/oliviajade
Foto Instagram/oliviajade
Foto Instagram/oliviajade
Foto Instagram/oliviajade
Foto Instagram/oliviajade
Foto Instagram/oliviajade
Foto Instagram/oliviajade
Foto Instagram/oliviajade
Foto Instagram/oliviajade
Foto Instagram/oliviajade
Foto Instagram/oliviajade
Foto Instagram/oliviajade
Foto Instagram/oliviajade
Foto Instagram/oliviajade
Foto Instagram/oliviajade
Foto Instagram/oliviajade
Foto Instagram/oliviajade
Foto Instagram/oliviajade
Foto Instagram/oliviajade
Foto Instagram/oliviajade
Foto Instagram/oliviajade
Foto Instagram/oliviajade
Foto Instagram/oliviajade
Foto Instagram/oliviajade
Foto Instagram/oliviajade
Foto Instagram/oliviajade
Foto Instagram/oliviajade
Foto Instagram/oliviajade
Foto Instagram/oliviajade
Foto Instagram/oliviajade
Foto Instagram/oliviajade
Foto Instagram/oliviajade
Foto Instagram/oliviajade
Foto Instagram/oliviajade
Foto Instagram/oliviajade
Foto Instagram/oliviajade
Foto Instagram/oliviajade
Foto Instagram/oliviajade
Foto Instagram/oliviajade
Foto Instagram/oliviajade
Foto Instagram/oliviajade
Foto Instagram/oliviajade
Foto Instagram/oliviajade
Foto Instagram/oliviajade
Foto Instagram/oliviajade
Foto Instagram/oliviajade
Foto Instagram/oliviajade
Foto Instagram/oliviajade