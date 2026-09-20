FOTO Osramotila se jer su joj roditelji platili upad na faks: Danas plijeni pažnju seksepilom

Olivia Jade našla se u središtu skandala oko upisa na američko sveučilište nakon što je otkriveno da su njezini roditelji platili 500.000 dolara kako bi ona i sestra bile primljene na USC. Nakon afere povukla se s društvenih mreža, a navodno je krivila roditelje za cijeli slučaj. | Foto: Instagram/oliviajade