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Je li pretjerala?

FOTO Otkazala spoj zbog restorana i izazvala raspravu: 'Ne želim spuštati standarde!'

Njujorška influencerica i komičarka Savannah Pagnozzi (29) izazvala je burnu raspravu na društvenim mrežama nakon što je otkrila da je otkazala prvi spoj jer joj se nije svidio restoran koji je muškarac odabrao. Njezina objava brzo je postala viralna, a iako su je mnogi zbog odluke kritizirali, Savannah kaže da svoje kriterije nema namjeru mijenjati
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FOTO Otkazala spoj zbog restorana i izazvala raspravu: 'Ne želim spuštati standarde!'
Pagnozzi, koja živi u njujorškom Hudson Yardsu, muškarca je upoznala preko Luxyja, aplikacije za upoznavanje namijenjene imućnijim samcima. On ima 38 godina i radi u financijskom sektoru, no već joj se tijekom dogovaranja spoja nije svidio njegov način komunikacije i planiranja. Odabir restorana bio je, kaže, posljednja kap. | Foto: Instagram/savannahpagnozzi
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Pagnozzi, koja živi u njujorškom Hudson Yardsu, muškarca je upoznala preko Luxyja, aplikacije za upoznavanje namijenjene imućnijim samcima. On ima 38 godina i radi u financijskom sektoru, no već joj se tijekom dogovaranja spoja nije svidio njegov način komunikacije i planiranja. Odabir restorana bio je, kaže, posljednja kap. | Foto: Instagram/savannahpagnozzi
Komentari 3

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