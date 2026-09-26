FOTO Otkazala spoj zbog restorana i izazvala raspravu: 'Ne želim spuštati standarde!'

Njujorška influencerica i komičarka Savannah Pagnozzi (29) izazvala je burnu raspravu na društvenim mrežama nakon što je otkrila da je otkazala prvi spoj jer joj se nije svidio restoran koji je muškarac odabrao. Njezina objava brzo je postala viralna, a iako su je mnogi zbog odluke kritizirali, Savannah kaže da svoje kriterije nema namjeru mijenjati
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Pagnozzi, koja živi u njujorškom Hudson Yardsu, muškarca je upoznala preko Luxyja, aplikacije za upoznavanje namijenjene imućnijim samcima. On ima 38 godina i radi u financijskom sektoru, no već joj se tijekom dogovaranja spoja nije svidio njegov način komunikacije i planiranja. Odabir restorana bio je, kaže, posljednja kap.
| Foto: Instagram/savannahpagnozzi
Pagnozzi, koja živi u njujorškom Hudson Yardsu, muškarca je upoznala preko Luxyja, aplikacije za upoznavanje namijenjene imućnijim samcima. On ima 38 godina i radi u financijskom sektoru, no već joj se tijekom dogovaranja spoja nije svidio njegov način komunikacije i planiranja. Odabir restorana bio je, kaže, posljednja kap.
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Foto: Instagram/savannahpagnozzi
Pagnozzi, koja živi u njujorškom Hudson Yardsu, muškarca je upoznala preko Luxyja, aplikacije za upoznavanje namijenjene imućnijim samcima. On ima 38 godina i radi u financijskom sektoru, no već joj se tijekom dogovaranja spoja nije svidio njegov način komunikacije i planiranja. Odabir restorana bio je, kaže, posljednja kap.
| Foto: Instagram/savannahpagnozzi
Nije željela otkriti ime restorana koji je predložio, ali opisala ga je kao opušteno mjesto na Lower East Sideu, slično lancu The Smith. Za prvi spoj, međutim, očekuje nešto sasvim drugo.
| Foto: Instagram/savannahpagnozzi
Pagnozzi kaže da voli restorane s bijelim stolnjacima i mjesta koja spadaju u cjenovnu kategoriju u kojoj glavna jela uglavnom koštaju između 31 i 60 dolara. Smatra da izbor restorana može puno otkriti o osobi te da joj je važno da se s potencijalnim partnerom slaže i oko načina na koji žele provoditi vrijeme.
| Foto: Instagram/savannahpagnozzi
Za nju spoj ne bi trebao izgledati poput poslovnog razgovora, nego biti zabavan, uzbudljiv i romantičan. Upravo zato ne želi prvi izlazak provesti na mjestu na koje bi, kako kaže, bez problema došla u trapericama. Ako restoran ne bi odabrala ni za večernji izlazak s prijateljicama, ne vidi razlog zašto bi tamo otišla na romantični spoj.
| Foto: Instagram/savannahpagnozzi
Njezin video prikupio je više od 230.000 pregleda, ali i brojne negativne komentare. Dio korisnika poručivao joj je da je upravo zbog takvih kriterija sama, dok su drugi tvrdili da je muškarac zapravo dobro prošao jer do spoja nije ni došlo.
| Foto: Instagram/savannahpagnozzi
Savannah se na kritike nije previše obazirala. Tvrdi da su joj se nakon viralne objave počeli javljati brojni muškarci koji bi je rado izveli te da sada dobiva prijedloge upravo za restorane kakve voli. Među mjestima koja su joj potencijalni udvarači predlagali spomenula je Avru, Beefbar i Mamo. Neke od poziva je, kaže, već prihvatila.
| Foto: Instagram/savannahpagnozzi
Rođena je u Arizoni, a u New York preselila se u studenome. Kaže da na spojeve ne ide samo radi zabave nego želi pronaći muškarca za ozbiljnu vezu i brak, zbog čega ne želi trošiti vrijeme na ljude za koje već na početku smatra da joj ne odgovaraju.
| Foto: Instagram/savannahpagnozzi
Foto Instagram/savannahpagnozzi
Njezina pravila oko spojeva već su i ranije izazivala reakcije. Pagnozzi je, među ostalim, javno govorila da očekuje da joj muškarac barem ponudi automobil kojim će doći na spoj, što je također podijelilo korisnike društvenih mreža.
| Foto: Instagram/savannahpagnozzi
No ona smatra da je upravo jasno postavljanje standarda razlog zbog kojeg joj se sada javlja još više potencijalnih partnera. Kritike je, čini se, nisu obeshrabrile, a cilj joj ostaje isti – pronaći supruga koji će dijeliti njezin pogled na spojeve i način života.
| Foto: Instagram/savannahpagnozzi
Foto Instagram/savannahpagnozzi
Foto Instagram/savannahpagnozzi
Foto Instagram/savannahpagnozzi
Foto Instagram/savannahpagnozzi
Foto Instagram/savannahpagnozzi
Foto Instagram/savannahpagnozzi
Foto Instagram/savannahpagnozzi
Foto Instagram/savannahpagnozzi
Foto Instagram/savannahpagnozzi
Foto Instagram/savannahpagnozzi
Foto Instagram/savannahpagnozzi
Foto Instagram/savannahpagnozzi
Foto Instagram/savannahpagnozzi
Foto Instagram/savannahpagnozzi
Foto Instagram/savannahpagnozzi
Foto Instagram/savannahpagnozzi
Foto Instagram/savannahpagnozzi
Foto Instagram/savannahpagnozzi
Foto Instagram/savannahpagnozzi
Foto Instagram/savannahpagnozzi
Foto Instagram/savannahpagnozzi
Foto Instagram/savannahpagnozzi
Foto Instagram/savannahpagnozzi
Foto Instagram/savannahpagnozzi
Foto Instagram/savannahpagnozzi
Foto Instagram/savannahpagnozzi
Foto Instagram/savannahpagnozzi
Foto Instagram/savannahpagnozzi
Foto Instagram/savannahpagnozzi
Foto Instagram/savannahpagnozzi
Foto Instagram/savannahpagnozzi
Foto Instagram/savannahpagnozzi
Foto Instagram/savannahpagnozzi
Foto Instagram/savannahpagnozzi
Foto Instagram/savannahpagnozzi
Foto Instagram/savannahpagnozzi
Foto Instagram/savannahpagnozzi
Foto Instagram/savannahpagnozzi
Foto Instagram/savannahpagnozzi
Foto Instagram/savannahpagnozzi
Foto Instagram/savannahpagnozzi
Foto Instagram/savannahpagnozzi
Foto Instagram/savannahpagnozzi
Foto Instagram/savannahpagnozzi
Foto Instagram/savannahpagnozzi
Foto Instagram/savannahpagnozzi
Foto Instagram/savannahpagnozzi
Foto Instagram/savannahpagnozzi
Foto Instagram/savannahpagnozzi
Foto Instagram/savannahpagnozzi
Foto Instagram/savannahpagnozzi
Foto Instagram/savannahpagnozzi
Foto Instagram/savannahpagnozzi
Foto Instagram/savannahpagnozzi
Foto Instagram/savannahpagnozzi
Foto Instagram/savannahpagnozzi
Foto Instagram/savannahpagnozzi
Foto Instagram/savannahpagnozzi
Foto Instagram/savannahpagnozzi
Foto Instagram/savannahpagnozzi
Foto Instagram/savannahpagnozzi
Foto Instagram/savannahpagnozzi
Foto Instagram/savannahpagnozzi