FOTO Otkazala spoj zbog restorana i izazvala raspravu: 'Ne želim spuštati standarde!'

Za nju spoj ne bi trebao izgledati poput poslovnog razgovora, nego biti zabavan, uzbudljiv i romantičan. Upravo zato ne želi prvi izlazak provesti na mjestu na koje bi, kako kaže, bez problema došla u trapericama. Ako restoran ne bi odabrala ni za večernji izlazak s prijateljicama, ne vidi razlog zašto bi tamo otišla na romantični spoj. | Foto: Instagram/savannahpagnozzi