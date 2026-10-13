FOTO Otkrijte 18 europskih planina s najljepšim krajolicima

Europa krije neke od najljepših planinskih krajolika na svijetu, od snježnih vrhova Alpa do vulkanskih pejzaža i dramatičnih stijena koje se uzdižu iznad mora. Neke od tih planina dostupne su žičarama i planinskim vlakovima, dok druge zahtijevaju zahtjevnije planinarenje. Portal Unearth the Voyage izdvojio je 18 europskih planina koje se ističu spektakularnim pogledima, zanimljivim prirodnim obilježjima i jedinstvenim doživljajem za posjetitelje
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U nastavku pogledajte koje su se planine našle na popisu i po čemu je svaka od njih posebna.
| Foto: 123RF
U nastavku pogledajte koje su se planine našle na popisu i po čemu je svaka od njih posebna.
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Foto: 123RF
U nastavku pogledajte koje su se planine našle na popisu i po čemu je svaka od njih posebna.
| Foto: 123RF
1. MATTERHORN, ŠVICARSKA. Matterhorn je jedan od najprepoznatljivijih vrhova švicarskih Alpa, poznat po karakterističnom piramidalnom obliku. Uzdiže se iznad Zermatta, a posjetitelji mogu planinskom željeznicom stići do Gornergrata na oko 3135 metara nadmorske visine. Ondje ih očekuje pogled na ledenjak Gorner i okolne alpske vrhove. Žičara Matterhorn Glacier Paradise nudi panoramu koja obuhvaća Švicarsku, Italiju i Francusku.
| Foto: 123RF
2. JUNGFRAU, ŠVICARSKA. Jungfrau je jedan od najpoznatijih švicarskih alpskih vrhova, a nalazi se uz planine Eiger i Mönch. Posebna atrakcija je Jungfraujoch, gdje se na 3454 metra nalazi najviša željeznička postaja u Europi. S vidikovca Sphinx, smještenog na približno 3571 metar, pruža se spektakularan pogled na ledenjak Aletsch. Do odredišta se dolazi željeznicom koja dijelom prolazi kroz tunele unutar planine Eiger.
| Foto: 123RF
3. MONT BLANC, FRANCUSKA I ITALIJA. Mont Blanc, visok približno 4806 metara, najviši je vrh Alpa. Njegov uspon zahtijeva ozbiljnu planinarsku pripremu i odgovarajuću opremu, ali u impresivnim pogledima mogu uživati i posjetitelji koji ne planiraju osvajanje vrha. Iz Chamonixa žičara vodi do Aiguille du Midi, na više od 3800 metara, odakle se pruža panorama francuskih, švicarskih i talijanskih Alpa.
| Foto: Privatni album/kolaž
4. ZUGSPITZE, NJEMAČKA.
Zugspitze je najviša njemačka planina, visoka 2962 metra, a nalazi se na granici s Austrijom. Do područja vrha moguće je stići planinskom željeznicom i žičarama. Za vedrih dana pogled obuhvaća planinske vrhove Njemačke, Austrije, Švicarske i Italije.
| Foto: 123RF
5. GROSSGLOCKNER, AUSTRIJA.
Najviši austrijski vrh, Grossglockner, doseže 3798 metara i nalazi se u Nacionalnom parku Hohe Tauern. Posebna atrakcija je panoramska cesta Grossglockner High Alpine Road, duga 48 kilometara, koja vodi do vidikovaca s pogledom na ledenjak Pasterze.
| Foto: 123RF
6. TRIGLAV, SLOVENIJA.
Triglav je najviša planina Slovenije, visoka 2864 metra, i jedan od najvažnijih nacionalnih simbola te zemlje. Njegov se lik nalazi i na slovenskoj zastavi. Okružen je Julijskim Alpama, ledenjačkim dolinama, planinskim livadama i tirkiznim rijekama.
| Foto: Wikipedia
7. BEN NEVIS, ŠKOTSKA.
Ben Nevis, visok 1345 metara, najviša je planina Ujedinjenog Kraljevstva. Nalazi se iznad škotskog grada Fort Williama, a poznat je po strmim sjevernim stijenama i promjenjivim vremenskim uvjetima. Za vedrih dana s vrha se pružaju pogledi na škotsko gorje i brojna jezera.
| Foto: 123RF
8. YR WYDDFA (SNOWDON), WALES.
Snowdon, službenog velškog naziva Yr Wyddfa, najviša je planina Walesa s 1085 metara. Nalazi se u Nacionalnom parku Eryri i okružena je jezerima i planinskim grebenima. Posjetitelji mogu birati između nekoliko planinarskih staza, a postoji i sezonska planinska željeznica.
| Foto: 123RF
9. ETNA, ITALIJA.
Etna na Siciliji najveći je i najaktivniji europski vulkan. Njegova se visina povremeno mijenja zbog erupcija, a krajolik obuhvaća vulkanske kratere, polja lave, šume i pogled na Sredozemno more. Posjetitelji se mogu približiti višim dijelovima vulkana žičarom.
| Foto: Etna Walk/Giuseppe Di Stefano
10. VEZUV, ITALIJA.
Vezuv je jedan od najpoznatijih europskih vulkana, a uzdiže se iznad Napulja i Napuljskog zaljeva. Posjetitelji mogu planinarskom stazom Il Gran Cono doći do ruba vulkanskog kratera. S njega se pruža pogled na grad, more i okolni krajolik.
| Foto: Canva/ILUSTRACIJA
11. TEIDE, ŠPANJOLSKA.
Teide na otoku Tenerife najviša je planina Španjolske, s 3715 metara. Okružuju ga vulkanski krateri, polja lave i neobični kameni oblici. Žičara posjetitelje dovodi do visokih dijelova planine, odakle se često pruža pogled iznad oblaka.
| Foto: 123RF
12. PICO DO AREEIRO, PORTUGAL.
Pico do Areeiro nalazi se na portugalskom otoku Madeiri i doseže 1818 metara. Jedan je od najlakše dostupnih visokih planinskih vidikovaca jer do njega vodi asfaltirana cesta. Poznat je po oštrim grebenima, dubokim dolinama i prizorima oblaka koji se zadržavaju ispod planinskih vrhova.
| Foto: 123RF
13. PICO RUIVO, PORTUGAL.
Pico Ruivo, visok 1862 metra, najviši je vrh Madeire. S njegova vrha pružaju se široki pogledi na planinske grebene i doline otoka. Jedna od pristupačnijih ruta vodi od Achade do Teixeire, dok je zahtjevniji put povezan s vrhom Pico do Areeiro.
| Foto: 123RF
14. OLIMP, GRČKA.
Olimp zauzima posebno mjesto u grčkoj mitologiji jer se smatrao domom bogova. Njegov najviši vrh, Mytikas, doseže 2918 metara. Popularna planinarska ruta započinje kod Prionije te vodi kroz šumovite doline i pokraj slapova.
| Foto: 123RF
15. MUSALA, BUGARSKA.
Musala je najviši vrh Bugarske i cijelog Balkanskog poluotoka, visok 2925 metara. Nalazi se u planinskom masivu Rila, okružen ledenjačkim jezerima, stjenovitim grebenima i crnogoričnim šumama. Najpopularnija ruta polazi iz područja skijališta Borovec.
| Foto: 123RF
16. LOMNIČKI ŠTIT, SLOVAČKA.
Lomnički štit visok je 2634 metra i jedan je od najpoznatijih vrhova Visokih Tatri u Slovačkoj. Do vrha je moguće stići žičarom iz Tatranske Lomnice, preko postaje Skalnaté pleso. S vrha se pruža pogled na nazubljene planinske vrhove i duboke doline koje se protežu prema Poljskoj.
| Foto: 123RF
17. PILATUS, ŠVICARSKA.
Pilatus se uzdiže iznad Luzernskog jezera i poznat je po prekrasnoj kombinaciji planinskih vrhova i jezerskog krajolika. Do njega vodi najstrmija zupčasta željeznica na svijetu, s nagibima do 48 posto, a postoji i mogućnost dolaska žičarom iz smjera Kriensa.
| Foto: 123RF
18. MULHACÉN, ŠPANJOLSKA.
Mulhacén, visok približno 3480 metara, najviši je vrh Pirenejskog poluotoka. Nalazi se u planinskom lancu Sierra Nevada u Andaluziji. Ovdje prevladavaju suhi planinski grebeni, oskudna vegetacija i kameniti teren. S vrha se pruža pogled na okolne planine i prema sredozemnoj obali.
| Foto: 123RF