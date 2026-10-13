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FOTO Otkrijte 18 europskih planina s najljepšim krajolicima

Europa krije neke od najljepših planinskih krajolika na svijetu, od snježnih vrhova Alpa do vulkanskih pejzaža i dramatičnih stijena koje se uzdižu iznad mora. Neke od tih planina dostupne su žičarama i planinskim vlakovima, dok druge zahtijevaju zahtjevnije planinarenje. Portal Unearth the Voyage izdvojio je 18 europskih planina koje se ističu spektakularnim pogledima, zanimljivim prirodnim obilježjima i jedinstvenim doživljajem za posjetitelje
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FOTO Otkrijte 18 europskih planina s najljepšim krajolicima
U nastavku pogledajte koje su se planine našle na popisu i po čemu je svaka od njih posebna. | Foto: 123RF
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U nastavku pogledajte koje su se planine našle na popisu i po čemu je svaka od njih posebna. | Foto: 123RF
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