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DOĐITE U SLAVONSKI BROD

FOTO Otvoren 5. Pivofest: Tvrđava Brod miriše na pivo i dobru hranu

Tvrđava Brod ovih je dana postala mjesto okupljanja ljubitelja dobre atmosfere, ukusne hrane i omiljenih napitaka. Posjetitelje očekuje raznovrstan program, a evo zašto bi ovaj festival mogao biti odličan plan za vikend
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Slavonski Brod: Peto izdanje Pivo Festa​ u istočnom kazamatu Tvrđave Brod
Peto izdanje Pivo Festa otvorilo se jučer, 16. listopada, u istočnim kazamatima Tvrđave Brod u Slavonskom Brodu. Manifestacija je i ove godine okupila ljubitelje craft piva, dobre hrane i glazbe, a druženje se nastavlja do dva sata iza ponoći, odnosno u noć na subotu.  | Foto: Ivica Galovic/PIXSELL
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Peto izdanje Pivo Festa otvorilo se jučer, 16. listopada, u istočnim kazamatima Tvrđave Brod u Slavonskom Brodu. Manifestacija je i ove godine okupila ljubitelje craft piva, dobre hrane i glazbe, a druženje se nastavlja do dva sata iza ponoći, odnosno u noć na subotu.  | Foto: Ivica Galovic/PIXSELL
Komentari 0

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