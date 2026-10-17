FOTO Otvoren 5. Pivofest: Tvrđava Brod miriše na pivo i dobru hranu

Tvrđava Brod ovih je dana postala mjesto okupljanja ljubitelja dobre atmosfere, ukusne hrane i omiljenih napitaka. Posjetitelje očekuje raznovrstan program, a evo zašto bi ovaj festival mogao biti odličan plan za vikend
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Peto izdanje Pivo Festa otvorilo se jučer, 16. listopada, u istočnim kazamatima Tvrđave Brod u Slavonskom Brodu. Manifestacija je i ove godine okupila ljubitelje craft piva, dobre hrane i glazbe, a druženje se nastavlja do dva sata iza ponoći, odnosno u noć na subotu.
| Foto: Ivica Galovic/PIXSELL
Peto izdanje Pivo Festa otvorilo se jučer, 16. listopada, u istočnim kazamatima Tvrđave Brod u Slavonskom Brodu. Manifestacija je i ove godine okupila ljubitelje craft piva, dobre hrane i glazbe, a druženje se nastavlja do dva sata iza ponoći, odnosno u noć na subotu. |
Foto: Ivica Galovic/PIXSELL
Peto izdanje Pivo Festa otvorilo se jučer, 16. listopada, u istočnim kazamatima Tvrđave Brod u Slavonskom Brodu. Manifestacija je i ove godine okupila ljubitelje craft piva, dobre hrane i glazbe, a druženje se nastavlja do dva sata iza ponoći, odnosno u noć na subotu.
| Foto: Ivica Galovic/PIXSELL
Na festivalu sudjeluje osam pivovara i izlagača koji posjetiteljima predstavljaju različite vrste i stilove piva. U ponudi su osvježavajuće varijante, ali i piva izraženije gorčine i punijeg okusa, pa ljubitelji ovog napitka mogu pronaći nešto po svom ukusu.
| Foto: Ivica Galovic/PIXSELL
Za glazbeni dio programa pobrinuli su se Gradska limena glazba „Željezničar“ Slavonski Brod i sastav Dominik & Co. Njihovi nastupi prate večer posvećenu pivu i druženju, a povijesni ambijent Tvrđave Brod daje događanju poseban ugođaj.
| Foto: Ivica Galovic/PIXSELL
Osim bogate ponude piva, posjetitelje očekuje i raznovrsna gastronomska ponuda. Na jelovniku su langošice, hot dogovi, burgeri, kebabi, lepinje, fritule i pommes frites, a tu su i kokice te šećerna vata za one koji požele nešto grickati.
| Foto: Ivica Galovic/PIXSELL
Foto Ivica Galovic/PIXSELL
Foto Ivica Galovic/PIXSELL
Foto Ivica Galovic/PIXSELL
Foto Ivica Galovic/PIXSELL
Foto Ivica Galovic/PIXSELL
Foto Ivica Galovic/PIXSELL
Foto Ivica Galovic/PIXSELL
Foto Ivica Galovic/PIXSELL
Foto Ivica Galovic/PIXSELL
Foto Ivica Galovic/PIXSELL
Foto Ivica Galovic/PIXSELL
Foto Ivica Galovic/PIXSELL
Foto Ivica Galovic/PIXSELL
Foto Ivica Galovic/PIXSELL
Foto Ivica Galovic/PIXSELL
Foto Ivica Galovic/PIXSELL
Foto Ivica Galovic/PIXSELL
Foto Ivica Galovic/PIXSELL