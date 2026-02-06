Obavijesti

Galerija

Komentari 0
OD 6.2. DO 8.2.

FOTO Otvoren Sajam vjenčanja: Zagrebački velesajam okupio vodeće stručnjake iz industrije

Na Zagrebačkom velesajmu otvoren je Sajam vjenčanja, jedna od najvažnijih i najposjećenijih manifestacija posvećenih industriji vjenčanja u Hrvatskoj. Tijekom trajanja sajma posjetiteljima se predstavlja širok spektar izlagača i usluga, a manifestacija okuplja buduće mladence, profesionalce iz industrije za vjenčanja te sve koji traže inspiraciju za organizaciju svadbene svečanosti
Zagreb: Na Zagrebačkom velesajmu otvoren Sajam vjenčanja
Sajam je smješten u prostore Zagrebačkog velesajma, koji su i ove godine pretvoreni u veliku izložbenu zonu s brojnim tematskim cjelinama. Sudjeluju izlagači iz cijele Hrvatske, ali i iz regije, a posjetiteljima je na raspolaganju bogata ponuda mode, nakita, cvjetnih aranžmana, slastica, dekoracija, glazbenih usluga, fotografije i videoprodukcije, kao i ponuda hotela, restorana i prostora za vjenčanja. | Foto: Marko Prpic/PIXSELL
1/57
Sajam je smješten u prostore Zagrebačkog velesajma, koji su i ove godine pretvoreni u veliku izložbenu zonu s brojnim tematskim cjelinama. Sudjeluju izlagači iz cijele Hrvatske, ali i iz regije, a posjetiteljima je na raspolaganju bogata ponuda mode, nakita, cvjetnih aranžmana, slastica, dekoracija, glazbenih usluga, fotografije i videoprodukcije, kao i ponuda hotela, restorana i prostora za vjenčanja. | Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026