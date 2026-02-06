FOTO Otvoren Sajam vjenčanja: Zagrebački velesajam okupio vodeće stručnjake iz industrije

Na Zagrebačkom velesajmu otvoren je Sajam vjenčanja, jedna od najvažnijih i najposjećenijih manifestacija posvećenih industriji vjenčanja u Hrvatskoj. Tijekom trajanja sajma posjetiteljima se predstavlja širok spektar izlagača i usluga, a manifestacija okuplja buduće mladence, profesionalce iz industrije za vjenčanja te sve koji traže inspiraciju za organizaciju svadbene svečanosti
Sajam je smješten u prostore Zagrebačkog velesajma, koji su i ove godine pretvoreni u veliku izložbenu zonu s brojnim tematskim cjelinama. Sudjeluju izlagači iz cijele Hrvatske, ali i iz regije, a posjetiteljima je na raspolaganju bogata ponuda mode, nakita, cvjetnih aranžmana, slastica, dekoracija, glazbenih usluga, fotografije i videoprodukcije, kao i ponuda hotela, restorana i prostora za vjenčanja.
Sajam vjenčanja već se godinama profilira kao mjesto na kojem budući mladenci mogu na jednom mjestu pronaći gotovo sve što im je potrebno za organizaciju vjenčanja – od prvih ideja i inspiracije do konkretnih dogovora s izlagačima. Poseban naglasak stavljen je na izravan kontakt s profesionalcima, što posjetiteljima omogućuje lakše planiranje i usporedbu ponude.
Izlagači predstavljaju aktualne trendove uključujući nove krojeve i stilove vjenčanica i odijela, moderne koncepte dekoracija, personalizirane poklone za goste te inovativna rješenja u organizaciji svečanosti. Mnogi od njih tijekom sajma nude i posebne sajamske pogodnosti.
Uz izložbeni dio, Sajam vjenčanja nudi i bogat prateći program. Tijekom trajanja manifestacije organizirane su modne revije vjenčanica i svečanih odijela, plesni nastupi, prezentacije i degustacije, kao i stručna savjetovanja. Posjetitelji mogu saznati više o planiranju budžeta, izboru lokacije, protokolu vjenčanja te aktualnim trendovima u organizaciji svadbenih svečanosti.
Sajam vjenčanja u Zagrebu održava se već niz godina te se s vremenom razvio u jednu od najvažnijih manifestacija ove vrste u regiji. Svako novo izdanje bilježi velik interes posjetitelja, što potvrđuje da vjenčanja i dalje zauzimaju važno mjesto u društvenom i kulturnom životu.
Manifestacija je otvorena za javnost od 6.2.2026. do 8.2.2026.
Foto Marko Prpic/PIXSELL
