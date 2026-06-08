FOTO Otvorena izložba ALU Perspektiva 2026.: Pogledajte najbolje radove studenata

Zagreb je ovih dana u znaku mladih umjetnika. Otvorena je završna izložba studenata Akademije likovnih umjetnosti 'ALU Perspektiva 2026.', koja donosi pregled najboljih radova nastalih tijekom godine, a može se razgledati na lokacijama u Ilici, Lastovskoj i Zamenhofovoj ulici
Otvorila se izložba studenata Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu pod nazivom 'ALU perspektiva 2026.', koja će se moći razgledati do 20. lipnja na tri zagrebačke lokacije.
| Foto: Igor Soban/PIXSELL
Otvorila se izložba studenata Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu pod nazivom 'ALU perspektiva 2026.', koja će se moći razgledati do 20. lipnja na tri zagrebačke lokacije. |
Foto: Igor Soban/PIXSELL
Otvorila se izložba studenata Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu pod nazivom 'ALU perspektiva 2026.', koja će se moći razgledati do 20. lipnja na tri zagrebačke lokacije.
| Foto: Igor Soban/PIXSELL
Riječ je o presjeku najboljih studentskih radova nastalih tijekom godine, koji prikazuju suvremene umjetničke prakse nove generacije mladih autora.
| Foto: Igor Soban/PIXSELL
Izložba se osim u Ilici 85 proteže i na lokacije Lastovska 23 te Zamenhofova 14, koje će tijekom trajanja projekta funkcionirati kao privremeni muzeji studentske umjetnosti.
| Foto: Igor Soban/PIXSELL
Ovo su radovi studenata s lokacije Lastovska 23, a radovi će se moći razgledati radnim danom od 12 do 20 sati (ulaz do 19.30), te subotom od 12 do 18 sati (ulaz do 17.30).
| Foto: Igor Soban/PIXSELL
Akademija likovnih umjetnosti u Zagrebu, utemeljena prije 119 godina, jedna je od ključnih institucija umjetničkog obrazovanja u regiji. Kroz njezine su klupe prošla neka od najvažnijih imena hrvatske umjetnosti, a projekt ALU Perspektiva nastavlja tradiciju otvaranja suvremene umjetnosti široj javnosti.
| Foto: Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL