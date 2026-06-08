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Na tri lokacije

FOTO Otvorena izložba ALU Perspektiva 2026.: Pogledajte najbolje radove studenata

Zagreb je ovih dana u znaku mladih umjetnika. Otvorena je završna izložba studenata Akademije likovnih umjetnosti 'ALU Perspektiva 2026.', koja donosi pregled najboljih radova nastalih tijekom godine, a može se razgledati na lokacijama u Ilici, Lastovskoj i Zamenhofovoj ulici
24SATA Zagreb: Izložba radova studenata Akademije likovnih umjetnosti
Otvorila se izložba studenata Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu pod nazivom 'ALU perspektiva 2026.', koja će se moći razgledati do 20. lipnja na tri zagrebačke lokacije. | Foto: Igor Soban/PIXSELL
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Otvorila se izložba studenata Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu pod nazivom 'ALU perspektiva 2026.', koja će se moći razgledati do 20. lipnja na tri zagrebačke lokacije. | Foto: Igor Soban/PIXSELL
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