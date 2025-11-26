FOTO Otvorene prve adventske kućice: Na društvenim mrežama izazvane rasprave oko cijena

Danas su svečano otvorene prve kućice Adventa u Zagrebu 2025., čime je započelo jedno od najposjećenijih razdoblja godine u metropoli. Prve reakcije obilježila je - rasprava oko cijena
eć prvog dana brojni su se građani oglasili na društvenim mrežama i na licu mjesta komentirali kako su ovogodišnje blagdanske delicije skuplje nego ranije. Prema prvim dojavama, kuhano vino prodaje se po cijeni od 4 eura, kobasice dosežu do 7,5 eura, fritule se kreću do 11 eura, dok su knedle najskuplje – do 15 eura.
| Foto: Patrik Macek/PIXSELL
Foto: Patrik Macek/PIXSELL
Dio ugostitelja navodi da su više cijene rezultat skupljih namirnica i logistike, no mnogi posjetitelji smatraju da bi adventsko iskustvo trebalo biti pristupačnije, posebno za obitelji.
Unatoč podignutim obrvama zbog cjenika, atmosfera u Gajevoj i dalje je živahna – uz glazbu, svjetlosne dekoracije i mirise blagdanskih poslastica koji najavljuju početak još jedne adventske sezone u Zagrebu.
