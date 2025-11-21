Obavijesti

KAPACITET LJUDI NA LEDU JE 450!

FOTO Otvorenje najvećeg klizališta u Hrvatskoj: Nastupile su vrhunske klizačice iz Dubaija

Varaždin je dobio svoj novi zimski hit – ledeni park Ice Wonderland, najveće klizalište u Hrvatskoj, svečano je otvoreno 21. studenog 2025. godine. Garantirana vrhunska zabava na ledu
Varaždin: Svečano otvorenje ledenog parka Ice Wonderland
Ledenim parkom dominira velika klizališna staza, a posjetitelji svih uzrasta moći će uživati u klizanju, zimskim zabavnim aktivnostima i posebnoj zimskoj atmosferi. | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
