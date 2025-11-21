FOTO Otvorenje najvećeg klizališta u Hrvatskoj: Nastupile su vrhunske klizačice iz Dubaija

Varaždin je dobio svoj novi zimski hit – ledeni park Ice Wonderland, najveće klizalište u Hrvatskoj, svečano je otvoreno 21. studenog 2025. godine. Garantirana vrhunska zabava na ledu
Ledenim parkom dominira velika klizališna staza, a posjetitelji svih uzrasta moći će uživati u klizanju, zimskim zabavnim aktivnostima i posebnoj zimskoj atmosferi.
Na otvorenju su nastupili svjetski poznati klizači iz Dubaija: izveli su sinkronizirane točke, cirkuske akrobacije, vatrene performanse, a bili su i klizači na štulama.
Organizatori ističu kako cilj parka nije samo zabava, već i promicanje klizanja i zimskih sportova među mladima, uz pružanje vrhunske kulturne i sportske ponude tijekom zime.
Maksimalni broj klizača u jednom terminu je 450, prema organizatorima.
Ice Wonderland ledeni park u Varaždinu je otvoren za građane od 21. studenog 2025. i garantira vrhunsku zabavu na ledu te postaje nezaobilazna destinacija za obitelji, prijatelje i sve ljubitelje zimskih sportova u regiji.
