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Čudo od žene

FOTO Ova ljepotica ruši sve stereotipe: Danju pozira, noću radi nešto potpuno neočekivano

Upoznajte Stefani Somers - svestranu 32-godišnjakinju rođenu u Teksasu, koja je od studija glazbenog kazališta i strasti prema videoigrama izgradila pravu digitalnu imperiju
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FOTO Ova ljepotica ruši sve stereotipe: Danju pozira, noću radi nešto potpuno neočekivano
Zaboravite na klasične Instagram modele koji samo poziraju na plažama - Stefani Somers igra po potpuno drugačijim pravilima. Ova svestrana Amerikanka uspjela je spojiti naizgled nespojivo: glamurozni modeling, strastveni gaming, nevjerojatne cosplay transformacije i glumačku karijeru u usponu. Rezultat? Vojska od preko 1,1 milijun obožavatelja koji prate svaki njezin korak. | Foto: Instagram/Stefani Somers
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Zaboravite na klasične Instagram modele koji samo poziraju na plažama - Stefani Somers igra po potpuno drugačijim pravilima. Ova svestrana Amerikanka uspjela je spojiti naizgled nespojivo: glamurozni modeling, strastveni gaming, nevjerojatne cosplay transformacije i glumačku karijeru u usponu. Rezultat? Vojska od preko 1,1 milijun obožavatelja koji prate svaki njezin korak. | Foto: Instagram/Stefani Somers
Komentari 5

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