FOTO Ova ljepotica ruši sve stereotipe: Danju pozira, noću radi nešto potpuno neočekivano

Upoznajte Stefani Somers - svestranu 32-godišnjakinju rođenu u Teksasu, koja je od studija glazbenog kazališta i strasti prema videoigrama izgradila pravu digitalnu imperiju
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Zaboravite na klasične Instagram modele koji samo poziraju na plažama - Stefani Somers igra po potpuno drugačijim pravilima. Ova svestrana Amerikanka uspjela je spojiti naizgled nespojivo: glamurozni modeling, strastveni gaming, nevjerojatne cosplay transformacije i glumačku karijeru u usponu. Rezultat? Vojska od preko 1,1 milijun obožavatelja koji prate svaki njezin korak.
| Foto: Instagram/Stefani Somers
Zaboravite na klasične Instagram modele koji samo poziraju na plažama - Stefani Somers igra po potpuno drugačijim pravilima. Ova svestrana Amerikanka uspjela je spojiti naizgled nespojivo: glamurozni modeling, strastveni gaming, nevjerojatne cosplay transformacije i glumačku karijeru u usponu. Rezultat? Vojska od preko 1,1 milijun obožavatelja koji prate svaki njezin korak.
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Foto: Instagram/Stefani Somers
Zaboravite na klasične Instagram modele koji samo poziraju na plažama - Stefani Somers igra po potpuno drugačijim pravilima. Ova svestrana Amerikanka uspjela je spojiti naizgled nespojivo: glamurozni modeling, strastveni gaming, nevjerojatne cosplay transformacije i glumačku karijeru u usponu. Rezultat? Vojska od preko 1,1 milijun obožavatelja koji prate svaki njezin korak.
| Foto: Instagram/Stefani Somers
Stefani je rođena 15. travnja 1994. godine u Sjedinjenim Američkim Državama. Odrastajući u kreativnoj obitelji, Stefani je od malih nogu pokazivala sklonost prema umjetnosti. Njezina majka Jennifer bila je glazbenica, dok joj je otac Richard bio poduzetnik.
| Foto: Instagram/Stefani Somers
Njezina starija sestra je Laci Kay Somers, jedna od najpoznatijih internetskih senzacija i fitness ikona današnjice. No, umjesto da ostane u sjeni svoje sestre, Stefani je odlučila izgraditi vlastiti put – onaj koji umjesto pukog fitnessa slavi pop-kulturu, stripove i njezinu unikatnu "geek" stranu.
| Foto: Instagram/Stefani Somers
Ono što mnogi njezini pratitelji s društvenih mreža ne znaju jest da Stefani ima formalno obrazovanje u izvedbenim umjetnostima. Prije nego što je postala viralna senzacija, studirala je glumu i glazbeno kazalište na sveučilištu Southern Oregon University u Ashlandu.
| Foto: Instagram/Stefani Somers
Kao da gluma, modeling i svakodnevni streamovi nisu dovoljni, Stefani je i kreativna poduzetnica. Svoju ljubav prema estetici i duhovnosti pretočila je u vlastiti brend Stefanie Somers Collection, u sklopu kojeg sama dizajnira i ručno izrađuje unikatni nakit od kristala.
| Foto: Instagram/Stefani Somers
Dok danju radi profesionalne modne editorijale, njezini gaming streamovi uživo na njezinom YouTube kanalu i Twitchu često idu u večernjim i kasnim noćnim terminima.
| Foto: Instagram/Stefani Somers
U svijetu u kojem influencerice često nalikuju jedna drugoj, Stefani Somers je pravo osvježenje. Ona dokazuje da žena može istovremeno biti i glamurozni model s naslovnice i strastveni gamer koji s lakoćom osvaja i Hollywood i internet.
| Foto: Instagram/Stefani Somers
Foto Instagram/Stefani Somers
Foto Instagram/Stefani Somers
Foto Instagram/Stefani Somers
Foto Instagram/Stefani Somers
Foto Instagram/Stefani Somers
Foto Instagram/Stefani Somers
Foto Instagram/Stefani Somers
Foto Instagram/Stefani Somers
Foto Instagram/Stefani Somers
Foto Instagram/Stefani Somers
Foto Instagram/Stefani Somers
Foto Instagram/Stefani Somers
Foto Instagram/Stefani Somers
Foto Instagram/Stefani Somers
Foto Instagram/Stefani Somers
Foto Instagram/Stefani Somers
Foto Instagram/Stefani Somers
Foto Instagram/Stefani Somers
Foto Instagram/Stefani Somers
Foto Instagram/Stefani Somers
Foto Instagram/Stefani Somers
Foto Instagram/Stefani Somers
Foto Instagram/Stefani Somers
Foto Instagram/Stefani Somers
Foto Instagram/Stefani Somers
Foto Instagram/Stefani Somers
Foto Instagram/Stefani Somers
Foto Instagram/Stefani Somers
Foto Instagram/Stefani Somers
Foto Instagram/Stefani Somers
Foto Instagram/Stefani Somers
Foto Instagram/Stefani Somers
Foto Instagram/Stefani Somers
Foto Instagram/Stefani Somers
Foto Instagram/Stefani Somers
Foto Instagram/Stefani Somers
Foto Instagram/Stefani Somers
Foto Instagram/Stefani Somers
Foto Instagram/Stefani Somers
Foto Instagram/Stefani Somers
Foto Instagram/Stefani Somers
Foto Instagram/Stefani Somers
Foto Instagram/Stefani Somers
Foto Instagram/Stefani Somers
Foto Instagram/Stefani Somers
Foto Instagram/Stefani Somers
Foto Instagram/Stefani Somers
Foto Instagram/Stefani Somers
Foto Instagram/Stefani Somers
Foto Instagram/Stefani Somers
Foto Instagram/Stefani Somers
Foto Instagram/Stefani Somers
Foto Instagram/Stefani Somers
Foto Instagram/Stefani Somers
Foto Instagram/Stefani Somers
Foto Instagram/Stefani Somers
Foto Instagram/Stefani Somers
Foto Instagram/Stefani Somers
Foto Instagram/Stefani Somers
Foto Instagram/Stefani Somers
Foto Instagram/Stefani Somers
Foto Instagram/Stefani Somers
Foto Instagram/Stefani Somers
Foto Instagram/Stefani Somers
Foto Instagram/Stefani Somers
Foto Instagram/Stefani Somers
Foto Instagram/Stefani Somers
Foto Instagram/Stefani Somers
Foto Instagram/Stefani Somers
Foto Instagram/Stefani Somers
Foto Instagram/Stefani Somers
Foto Instagram/Stefani Somers
Foto Instagram/Stefani Somers
Foto Instagram/Stefani Somers
Foto Instagram/Stefani Somers
Foto Instagram/Stefani Somers
Foto Instagram/Stefani Somers
Foto Instagram/Stefani Somers
Foto Instagram/Stefani Somers
Foto Instagram/Stefani Somers