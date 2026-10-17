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LUKSUZNO UTOČIŠTE

FOTO Ovaj dvorac je povijesni dragulj Luksemburga: Sada je hotel s bazenom u špilji

Smješten u srcu doline Our, ovaj luksuzni dvorac iz 18. stoljeća potpuno je obnovljen i nudi spoj povijesti i elegancije. Ova nekadašnja ruševina danas je luksuzni hotel Urspelt. koji posjetitelje osvaja podzemnim bazenom i romantičnim ugođajem.
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FOTO Ovaj dvorac je povijesni dragulj Luksemburga: Sada je hotel s bazenom u špilji
Ova veličanstvena rezidencija klasificirana je kao nacionalni spomenik, a savršeno je mjesto za opuštanje, nalik na onom iz povijesnih filmova | Foto: Booking
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Ova veličanstvena rezidencija klasificirana je kao nacionalni spomenik, a savršeno je mjesto za opuštanje, nalik na onom iz povijesnih filmova | Foto: Booking
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