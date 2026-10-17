FOTO Ovaj dvorac je povijesni dragulj Luksemburga: Sada je hotel s bazenom u špilji

Smješten u srcu doline Our, ovaj luksuzni dvorac iz 18. stoljeća potpuno je obnovljen i nudi spoj povijesti i elegancije. Ova nekadašnja ruševina danas je luksuzni hotel Urspelt. koji posjetitelje osvaja podzemnim bazenom i romantičnim ugođajem.
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Ova veličanstvena rezidencija klasificirana je kao nacionalni spomenik, a savršeno je mjesto za opuštanje, nalik na onom iz povijesnih filmova
| Foto: Booking
Ova veličanstvena rezidencija klasificirana je kao nacionalni spomenik, a savršeno je mjesto za opuštanje, nalik na onom iz povijesnih filmova
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Foto: Booking
Ova veličanstvena rezidencija klasificirana je kao nacionalni spomenik, a savršeno je mjesto za opuštanje, nalik na onom iz povijesnih filmova
| Foto: Booking
Na sjevernu Luksemburga, u malom selu samo tri kilometra od slikovitog gradića Clervauxa, nalazi se impresivni dvorac Urspelt
| Foto: Booking
Foto Booking
Radi se o luksuznom hotelu s četiri zvjezdice koji pruža jedinstveno iskustvo boravka u autentičnom povijesnom zdanju okruženom prekrasnim parkom prirode.
| Foto: Booking
Zgrada je temeljito obnovljena, a posjed se prostire na 20.000 četvornih metara. Gosti mogu uživati u dugim šetnjama dvorištem, predivnom voćnjaku i pogledu na staru fontanu.
| Foto: Booking
Foto Booking
Iako struktura današnjeg zdanja potječe iz 18. stoljeća, povijest ovog mjesta seže mnogo dalje u prošlost. Prvi temelji izgrađeni su na ostacima građevine iz 13. stoljeća, a imanje je više od 300 godina funkcioniralo kao malo seosko dobro.
| Foto: Booking
Foto Booking
Tijekom Drugog svjetskog rata, dvorac su Nijemci koristili kao glavno zapovjedno mjesto za cijeli sjeverni Luksemburg te odatle koordinirali vojne operacije. 1944. pobjegli su pod naletom američkih snaga tijekom slavne Bitke u Ardenima.
| Foto: Booking
Foto Booking
Amerikanci su dvorac prenamijenili u zapovjedno mjesto potpukovnika Donalda Paula iz 110. pješačke pukovnije, dok je jedan dio dvorca poslužio kao priručna poljska bolnica. Nakon rata, teško oštećena zgrada služila je povremeno kao lovački dom.
| Foto: Booking
Foto Booking
Proces restauracije započeo je 2005. poduzetnik Freddy Lodomez. Trajao je tri godine, a u njemu je sudjelovalo 100 majstora.
| Foto: Booking
Foto Booking
Ima 57 luksuzno opremljenih soba i apartmana. Interijerom dominiraju pomno birani stilski namještaj iz raznih povijesnih razdoblja, nježne opuštajuće boje i prigušena rasvjeta koja stvara ugodnu atmosferu.
| Foto: Booking
Foto Booking
Foto Booking
Stara obnovljena seoska kuća u sklopu imanja pretvorena je u vrhunski gurmanski restoran.
| Foto: Booking
Najveća atrakcija ovog bajkovitog kompleksa je wellness centar koji se prostire na više od 800 četvornih metara. Skriveni dragulj je podzemni bazen koji je uklesan u stijenu i podsjeća na mističnu špilju obasjanu blagim svjetlom.
| Foto: Booking
Foto Booking
Za kraj dana punog hedonizma, gosti odlaze u 'tajni' bar smješten u staroj tamnici dvorca, i nazdrave uz čašu vrhunskog vina.
| Foto: Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking