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PRAVI LUKSUZ

FOTO Ovdje je živio James Bond! Pogledajte vilu koja se prodaje za pravo bogatstvo

Na obali jednog od najljepših talijanskih jezera nalazi se luksuzna nekretnina s impresivnom arhitekturom i pogledom koji oduzima dah. Osim raskoši, krije i zanimljivu poveznicu s poznatim filmskim junakom
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FOTO Ovdje je živio James Bond! Pogledajte vilu koja se prodaje za pravo bogatstvo
Villa La Gaeta, smještena na obali talijanskog jezera Como, poslužila je kao kulisa za završnu scenu filma „Casino Royale” iz 2006. godine. Upravo se ispred nje James Bond prvi put u filmu predstavlja legendarnom rečenicom: „Bond... James Bond”. | Foto: Instagram
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Villa La Gaeta, smještena na obali talijanskog jezera Como, poslužila je kao kulisa za završnu scenu filma „Casino Royale” iz 2006. godine. Upravo se ispred nje James Bond prvi put u filmu predstavlja legendarnom rečenicom: „Bond... James Bond”. | Foto: Instagram
Komentari 2

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