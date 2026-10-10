FOTO Ovdje je živio James Bond! Pogledajte vilu koja se prodaje za pravo bogatstvo

Na obali jednog od najljepših talijanskih jezera nalazi se luksuzna nekretnina s impresivnom arhitekturom i pogledom koji oduzima dah. Osim raskoši, krije i zanimljivu poveznicu s poznatim filmskim junakom
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Villa La Gaeta, smještena na obali talijanskog jezera Como, poslužila je kao kulisa za završnu scenu filma „Casino Royale” iz 2006. godine. Upravo se ispred nje James Bond prvi put u filmu predstavlja legendarnom rečenicom: „Bond... James Bond”.
| Foto: Instagram
Villa La Gaeta, smještena na obali talijanskog jezera Como, poslužila je kao kulisa za završnu scenu filma „Casino Royale” iz 2006. godine. Upravo se ispred nje James Bond prvi put u filmu predstavlja legendarnom rečenicom: „Bond... James Bond”. |
Foto: Instagram
Villa La Gaeta, smještena na obali talijanskog jezera Como, poslužila je kao kulisa za završnu scenu filma „Casino Royale” iz 2006. godine. Upravo se ispred nje James Bond prvi put u filmu predstavlja legendarnom rečenicom: „Bond... James Bond”.
| Foto: Instagram
Vila izgleda poput srednjovjekovnog dvorca, a prepoznatljiva je po dvama tornjevima, kamenim pročeljima, lučnim prozorima i lođama. Današnja građevina dovršena je 1921. godine, a projektirala su je braća Gino i Adolfo Coppedè, kombinirajući srednjovjekovne, neogotičke i secesijske elemente.
| Foto: Instagram
Kompleks je temeljito obnovljen 2011. godine, nakon čega je podijeljen na pet privatnih stambenih jedinica. Stanarima su na raspolaganju zajednički vrt, bazen, pristup jezeru i marina, pa nekadašnja rezidencija danas spaja povijesni šarm i suvremeni luksuz.
| Foto: Instagram
Apartman koji je ponuđen na prodaju prostire se na dvije etaže, a ima dvije spavaće sobe, dvije kupaonice, dnevni prostor s pogledom na jezero i terasu. Riječ je o nekretnini za koju bi budući vlasnik morao izdvojiti pravo bogatstvo, a službena cijena kod agencije Sotheby's dostupna je na upit.
| Foto: booking.com
Osim luksuznog interijera, kupcu je na raspolaganju privatni vez u marini, bazen, parkirališno mjesto i spremište. Oko vile prostire se park od približno 4000 četvornih metara, a kompleks ima i privatnu plažu s pogledom na jezero i okolne planine.
| Foto: Instagram
U istoj se vili iznajmljuje Villa Gaeta Penthouse, apartman od oko 90 četvornih metara s jednom spavaćom sobom, dvjema kupaonicama, potpuno opremljenom kuhinjom i velikom terasom. Smještaj se oglašava i na Bookingu, a cijena noćenja, ovisno o terminu, može dosegnuti oko 1000 eura.
| Foto: Booking.com
Gostima penthousea dostupni su vrt i privatni dio plaže, a pogled se pruža na jezero Como i okolne planine. Upravo kombinacija stjenovite obale, dramatičnih tornjeva, planinskog krajolika i dubokog plavetnila objašnjava zašto je ova lokacija postala jedna od prepoznatljivijih iz novije filmske ere Jamesa Bonda.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto SOTHEBY'S REALITY
Foto SOTHEBY'S REALITY
Foto Booking.com
Foto Booking.com
Foto Booking.com
Foto Booking.com
Foto Booking.com
Foto Booking.com
Foto Booking.com
Foto Booking.com
Foto Booking.com
Foto Booking.com
Foto Booking.com
Foto Booking.com
Foto Booking.com
Foto Booking.com
Foto Booking.com
Foto Booking.com
Foto Booking.com
Foto Booking.com
Foto Booking.com
Foto Booking.com
Foto Instagram
Foto Booking.com
Foto Instagram
Foto Booking.com
Foto Booking.com
Foto Booking.com
Foto Booking.com
Foto SOTHEBY'S REALITY
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram