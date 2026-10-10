FOTO Ovdje je živio James Bond! Pogledajte vilu koja se prodaje za pravo bogatstvo

Apartman koji je ponuđen na prodaju prostire se na dvije etaže, a ima dvije spavaće sobe, dvije kupaonice, dnevni prostor s pogledom na jezero i terasu. Riječ je o nekretnini za koju bi budući vlasnik morao izdvojiti pravo bogatstvo, a službena cijena kod agencije Sotheby's dostupna je na upit. | Foto: booking.com