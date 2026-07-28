FOTO Ove godine u trendu je pokazivati guzu, tangice su preplavile plaže u Hrvatskoj

Ove godine na plažama u Hrvatskoj vlada trend odvažnijih kupaćih kostima koji ističu figuru. Tange i minijaturni modeli sve su popularniji, a pogledajte što se nosi ovog ljeta
Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
Tange i kupaći kostimi s vrlo uskim stražnjim dijelom ove su sezone među češće viđenim izborima na brojnim hrvatskim plažama. Takvi modeli postali su dio ljetnih modnih trendova i mogu se pronaći u ponudi brojnih proizvođača.
| Foto: Duško Jaramaz/PIXSELL
Tange i kupaći kostimi s vrlo uskim stražnjim dijelom ove su sezone među češće viđenim izborima na brojnim hrvatskim plažama. Takvi modeli postali su dio ljetnih modnih trendova i mogu se pronaći u ponudi brojnih proizvođača. |
Foto: Duško Jaramaz/PIXSELL
Tange i kupaći kostimi s vrlo uskim stražnjim dijelom ove su sezone među češće viđenim izborima na brojnim hrvatskim plažama. Takvi modeli postali su dio ljetnih modnih trendova i mogu se pronaći u ponudi brojnih proizvođača.
| Foto: Duško Jaramaz/PIXSELL
Ljubitelji mode ističu da se sve više pažnje posvećuje jednostavnim krojevima, neutralnim bojama i minimalističkom dizajnu. Osim izgleda, mnogima je važna i udobnost te materijali koji se brzo suše.
| Foto: David Jerkovic/PIXSELL
Izbor kupaćeg kostima uvelike ovisi o osobnom stilu i razini udobnosti. Dok jedni preferiraju odvažnije modele, drugi i dalje biraju klasične krojeve koji pružaju veću pokrivenost.
| Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Duško Jaramaz/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Duško Jaramaz/PIXSELL
Foto Duško Jaramaz/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Ivica Galovic/PIXSELL
Foto Ivica Galovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL