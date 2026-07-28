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FOTO Ove godine u trendu je pokazivati guzu, tangice su preplavile plaže u Hrvatskoj

Ove godine na plažama u Hrvatskoj vlada trend odvažnijih kupaćih kostima koji ističu figuru. Tange i minijaturni modeli sve su popularniji, a pogledajte što se nosi ovog ljeta
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Tange i kupaći kostimi s vrlo uskim stražnjim dijelom ove su sezone među češće viđenim izborima na brojnim hrvatskim plažama. Takvi modeli postali su dio ljetnih modnih trendova i mogu se pronaći u ponudi brojnih proizvođača. | Foto: Duško Jaramaz/PIXSELL
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Tange i kupaći kostimi s vrlo uskim stražnjim dijelom ove su sezone među češće viđenim izborima na brojnim hrvatskim plažama. Takvi modeli postali su dio ljetnih modnih trendova i mogu se pronaći u ponudi brojnih proizvođača. | Foto: Duško Jaramaz/PIXSELL
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