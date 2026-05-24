FOTO Ove japanke na petu su hit sezone: Izdvojili smo najpoželjnije modele

Japanke na petu jedan su od najvećih modnih hitova ove sezone. Minimalističke, chic i s dozom nostalgije za 2000-ima, savršeno se uklapaju u dnevne i večernje kombinacije
Izdvojili smo top modele japanki na petu koji spajaju udobnost i ženstvenost. U nastavku možete vidjeti razne modele, od onih na punu petu, do onih na normalnu. A tu su i cjenovno pristupačne i one malo skuplje.
Japanke na punu petu, brušena koža - 25,99 eura
| Foto: Zalando
Bijele japanke s remenom - 51 euro
| Foto: Zalando
Japanke s niskom potpeticom - 44,99 eura
| Foto: Answear
Japanke na punu petu s uzorkom - 79,50 eura
| Foto: Zalando
Kožne japanke na petu - 102,99 eura
| Foto: Answear
Jeffrey Campbell japanke - 107,99 eura
| Foto: Answear
Michael Kors japanka sandale na punu petu - 133 eura
| Foto: Zalando
Šarene japanke - 139,99 eura
| Foto: Answear
Japanke od brušene kože Jeffrey Campbell - 149,90 eura
| Foto: Answear
Jeffrey Campbell japanke - 129,900 eura
| Foto: Answear
Guess japanke na punu petu - 124,63 eura
| Foto: Zalando
Rodebjer Samba japanka sandale - 333 eura
| Foto: Zalando
Ralph Lauren japanke, kožne - 169,90 eura
| Foto: Answear
Ralph Lauren japanke - 164,90 eura
| Foto: Answear
Rotate japanke - 399,90 eura
| Foto: Answear
Japanke na petu Melissa - 87,90 eura
| Foto: Answear
Michael Kors japanke - 98,99 eura
| Foto: Answear
Kožne japanke Jeffrey Campbell - 179,90 eura
| Foto: Answear
Japanke Steve Madden - 102,99 eura
| Foto: Answear
Bianco japanke - 80,99 eura
| Foto: Answear
Japanke Melissa - 93,99 eura
| Foto: Answear