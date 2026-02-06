FOTO Ove životinje došle su do ruba izumiranja, ali su spašene!

Svake godine gubimo mnoge životinje i biljke, a u posljednjem desetljeću nestalo je više od 160 vrsta. Prema WWF-u, današnji gubitak vrsta je između 1000 i 10.000 puta veći nego prirodni tijek izumiranja. Ipak, postoje vrste koje su posvećeni zaštitari uspjeli spasiti od potpunog izumiranja
U nastavku pogledajte životinje koje su bile na rubu potpunog izumiranja, ali onda su se spasile.
ARAPSKI ORIKS Arapski oriks, poznat i kao bijeli oriks, bio je proglašen izumrlim u divljini 1970-ih zbog pretjeranog lova. Napori očuvanja, uključujući uzgoj u zatočeništvu i ponovno uvođenje u prirodu, povećali su njihov broj. Danas ih u divljini ima oko 1.200, dok ih je u zatočeništvu između 6.000 i 7.000. Ova vrsta je primjer uspješne obnovljive zaštite životinja. Oriksi ponovno slobodno lutaju u svojim prirodnim staništima, osobito u Saudijskoj Arabiji i Jordanu.
PLAVA IGUANA Plava iguana živi samo na Kajmanskim otocima i bila je pred izumiranjem zbog urbanizacije, ljudskog utjecaja, povećanog prometa i uvođenih životinja. Do 2002. godine preživjelo ih je samo oko 15. Konzervator Fred Burton posvetio je život zaštiti vrste kroz program uzgoja. Godine 2018. tisućita plava iguana puštena je natrag u divljinu. Danas stručnjaci nastavljaju pratiti i čuvati ovu rijetku vrstu.
DUGONOSI ŠIŠMIŠ Ovaj šišmiš bio je proglašen ugroženim 1998. godine zbog gubitka staništa i programa istrebljenja šišmiša koji prenose bjesnoću. Zaštita špilja i rudnika u kojima žive, u SAD-u i Meksiku, pomogla je obnoviti njihov broj. Godine 2018. dugonosi šišmiš je skinut s liste ugroženih vrsta u SAD-u. Njihova populacija je stabilna, a vrsta više nije pod neposrednom prijetnjom izumiranja.
DIVLJA PANDA Populacija divlje pande dosegnula je najnižu razinu 1980-ih, kada ih je preostalo samo oko 1.000. Glavni razlozi bili su uništavanje staništa, krivolov i niska stopa razmnožavanja. Programi očuvanja, uključujući zaštitu šuma i uzgoj u zatočeništvu, povećali su broj pandi u divljini na oko 1.850. Divlje pande sada imaju stabilnu populaciju i ponovno su znak uspješne zaštite ugroženih vrsta.
ECHO PAPIGA Gubitak hrane i staništa te prisutnost divljih mačaka doveli su echo papigu na rub izumiranja u Mauricijusu. Njihov broj pao je na samo 20 jedinki do 1980-ih. Mauricijska fondacija za zaštitu divljih životinja pokrenula je projekte očuvanja i otvorila Nacionalni park Black River Gorges, gdje sada živi oko 700 ptica. Godine 2019. vrsta je premještena s kategorije „ugrožena“ na „ranjiva“.
PAPIGA S NARANČASTIM TRBUHOM 2017. godine u divljini su preživjele samo tri ženke papige s narančastim trbuhom. Međutim, zimi 2020. godine zabilježeno je više od 118 ptica koje su se vratile s migracije. To je prvi put u više od desetljeća da je populacija premašila 100 jedinki. Ovaj uspjeh pokazuje kako ciljane mjere zaštite mogu brzo pomoći rijetkim vrstama.
AMERIČKI BIZON Prije su u Sjevernoj Americi lutali milijuni bizona, no do kraja 19. stoljeća njihov broj pao je ispod 600 zbog pretjeranog lova. Lovom su gotovo izumrli, a to je značajno utjecalo i na život domorodačkih zajednica. Danas u divljini živi oko 500.000 američkih bizona. Nacionalni zakoni i zaštitni programi osiguravaju dugoročno očuvanje vrste.
EUROPSKI BIZON Lov i uništavanje šuma doveli su europskog bizona na rub izumiranja u 19. stoljeću. Nekoliko jedinki u zatočeništvu spasilo je vrstu, a od 54 preživjela bizona stvoreni su novi čopori i ponovno uvedeni u divljinu. Danas europski bizon ponovo slobodno živi u nekoliko šumskih rezervata. Vrsta je primjer uspješnog reintrodukcijskog programa.
SIVI VUK Ljudi su stoljećima gotovo istrijebili sivog vuka, no mjere očuvanja pomogle su stabilizirati populaciju. Danas u svijetu živi između 200.000 i 250.000 jedinki. Vukovi su ključni predator i važni za ravnotežu ekosustava. Očuvanje staništa i zakonska zaštita omogućili su njihov oporavak.
ZAPADNI INDIJSKI LAMANTIN Sudari s brodovima i gubitak staništa doveli su zapadnog indijskog lamantina na listu ugroženih 1973. godine. Godine 2017. Služba za ribu i divlje životinje SAD-a preklasificirala ga je kao „ugroženu vrstu“. Danas se procjenjuje da u divljini živi oko 13.000 jedinki. Programi zaštite nastavljaju pratiti i očuvati ovu sporu i krhku vrstu.
MORSKA VIDRA Godine 1911. preostalo je samo 2.000 morskih vidri zbog 200 godina lova radi krzna. Međutim, dugotrajne zaštitne mjere povećale su svjetsku populaciju na oko 100.000. Zaštita staništa i zakonske mjere ključni su za njihov oporavak. Danas je morska vidra simbol uspjeha očuvanja morskih sisavaca.
EUROPSKI DABAR Europski dabar istrijebljen je u Velikoj Britaniji u 16. stoljeću. Konzervatori su desetljećima radili na njegovom ponovnom uvođenju, a 2021. zabilježena je obitelj dabrova na rijeci Avon, prva prirodna populacija u 400 godina. Vrsta se polako oporavlja i ponovno zauzima svoje ekološko mjesto u rijekama.
AMERIČKI ALIGATOR Američki aligatori bili su na rubu izumiranja zbog pretjeranog lova i gubitka staništa. Godine 1967. proglašeni su ugroženom vrstom. Zahvaljujući snažnim zaštitnim mjerama i obnovi staništa, njihova populacija se oporavila. Danas su klasificirani kao „vrlo mala zabrinutost“ i primjer su uspješne zaštite reptila.
CRVENI JASTREB Ljudski progon doveo je crvenog jastreba do izumiranja u Engleskoj i Škotskoj do 1879. godine. Preživjeli su samo u Walesu, gdje su počeli programi zaštite. U posljednjih 30 godina vrsta je reintroducirana u nekoliko regija Engleske i sada je među najbrže rastućim pticama u Velikoj Britaniji.
ALEUTSKA KANADSKA GUSKA Do 1950-ih populacija aleutske kanadske guske smanjila se na nekoliko desetaka zbog gubitka staništa, lova i predacije uvođenih vrsta poput lisica. Programi zaštite pomogli su obnoviti broj, a danas je guska klasificirana kao „najmanja zabrinutost“. Populacija se uspješno održava u divljini.
SPIXOVA ARARA Početkom 2000-ih Spixova arara bila je praktički izumrla u divljini zbog gubitka staništa i ilegalnog trgovanja. Napori u zaštiti i programi uzgoja omogućili su ponovno uvođenje malog broja jedinki u prirodu. Vrsta je simbol uspješnog reintrodukcijskog programa.
ŽUTOPJEGI DEBELOGLAVAC 1970-ih i 1980-ih smatranI su lokalno izumrlom vrstom u Velikoj Britaniji. Programi očuvanja staništa i ponovnog uvođenja pomogli su njezinom oporavku. Danas nije kritično ugrožena, ali je i dalje pod zaštitom.
SMEĐI PELIKAN Sredinom 20. stoljeća populacija smeđih pelikana u SAD-u naglo je pala zbog pesticida DDT-a. Nakon zabrane DDT-a i provedbe zaštitnih mjera, populacija se oporavila. Danas su smeđi pelikani ponovno stabilni i sigurno se gnijezde u svojim staništima.
