Obavijesti

Galerija

Komentari 0
ODABRALI GASTRO STRUČNJACI

FOTO Ovih 8 europskih gradova pravi su raj za ljubitelje hrane

Europa je prepuna gradova poznatih po odličnoj hrani, no neki se ipak posebno izdvajaju. Kuhari i gastronomski stručnjaci za Travel + Leisure odabrali su osam europskih gradova koje bi ljubitelji hrane trebali posjetiti barem jednom
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
FOTO Ovih 8 europskih gradova pravi su raj za ljubitelje hrane
U nastavku pogledajte koje su destinacije odabrali gastronomski stučnjaci. | Foto: 123RF
1/18
U nastavku pogledajte koje su destinacije odabrali gastronomski stučnjaci. | Foto: 123RF
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026