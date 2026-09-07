FOTO Ovih 8 europskih gradova pravi su raj za ljubitelje hrane

Europa je prepuna gradova poznatih po odličnoj hrani, no neki se ipak posebno izdvajaju. Kuhari i gastronomski stručnjaci za Travel + Leisure odabrali su osam europskih gradova koje bi ljubitelji hrane trebali posjetiti barem jednom
Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
U nastavku pogledajte koje su destinacije odabrali gastronomski stučnjaci.
| Foto: 123RF
U nastavku pogledajte koje su destinacije odabrali gastronomski stučnjaci. |
Foto: 123RF
U nastavku pogledajte koje su destinacije odabrali gastronomski stučnjaci.
| Foto: 123RF
FIRENCA.
Toskanska prijestolnica poznata je po jednostavnoj, ali izrazito ukusnoj kuhinji koja se oslanja na kvalitetne lokalne namirnice. Firenca je posebno poznata po mesnim jelima, gustim juhama i tradicionalnim specijalitetima koji se ondje pripremaju generacijama.
| Foto: Canva
BISTECCA ALLA FIORENTINA.
Jedno od najpoznatijih jela Firence je debeli goveđi odrezak koji se tradicionalno peče vrlo kratko i poslužuje slabo pečen. Jednostavno se začinjava kako bi okus kvalitetnog mesa ostao u prvom planu.
| Foto: 123RF
KOPENHAGEN.
Danska prijestolnica jedno je od najpoznatijih europskih središta moderne nordijske gastronomije. U gradu se tradicionalna jela kombiniraju sa sezonskim namirnicama i suvremenim pristupom kuhanju.
| Foto: 123RF
SMØRREBRØD.
Ovaj tradicionalni danski otvoreni sendvič priprema se na kriški raženog kruha, a nadjevi mogu biti vrlo različiti. Često se dodaju riba, meso, sir, jaja, povrće i umaci, pa gotovo svaki primjerak izgleda drukčije.
| Foto: 123RF
PARIZ.
Francuska prijestolnica nezaobilazna je destinacija za ljubitelje hrane. Od malih kvartovskih pekarnica i tradicionalnih bistroa do restorana s Michelinovim zvjezdicama, u Parizu se može pronaći gotovo sve.
| Foto: dreamstime/ilustracija
STEAK FRITES.
Jedan od najpoznatijih francuskih bistro klasika sastoji se od odreska posluženog s hrskavim prženim krumpirićima. Naizgled jednostavno jelo jedan je od simbola opuštene pariške gastronomske kulture.
| Foto: 123RF
BARCELONA.
Barcelona je poznata po spoju tradicionalnih katalonskih okusa i moderne gastronomije. Kuhari poseban naglasak stavljaju na svježe lokalne namirnice, osobito ribu i morske plodove.
| Foto: Wikipedia
CRVENI ŠKAMPI IZ PALAMÓSA.
Crveni škampi iz ribarskog grada Palamósa na Costa Bravi smatraju se jednom od posebno cijenjenih lokalnih delicija. Poznati su po intenzivnom okusu, a u restoranima se često pripremaju vrlo jednostavno kako bi do izražaja došla sama namirnica.
| Foto: 123RF
ISTANBUL.
Istanbul ima iznimno bogatu gastronomsku tradiciju nastalu pod utjecajem različitih kultura. Hrana je važan dio svakodnevnog života, od obilnog doručka do brojnih jela koja se mogu kušati na ulicama grada.
| Foto: 123RF
MIDYE DOLMA.
Popularni istanbulski street food čine dagnje punjene začinjenom rižom. Najčešće se poslužuju s limunom i jedu izravno na ulici, a posebno su popularne kao brz zalogaj tijekom večernjih izlazaka.
| Foto: 123RF
ATENA.
Grčka prijestolnica posljednjih se godina sve više ističe kao gastronomska destinacija. Lokalni kuhari oslanjaju se na kvalitetno maslinovo ulje, sezonsko povrće te svježu ribu i morske plodove iz Egejskog mora.
| Foto: SEREDA Tomas
SVJEŽA RIBA I MORSKI PLODOVI.
Blizina Egejskog mora snažno utječe na atensku kuhinju. Riba i morski plodovi često se pripremaju jednostavno, uz maslinovo ulje, limun i začinsko bilje, kako bi njihov prirodni okus ostao u prvom planu.
| Foto: 123RF
BERLIN.
Njemačka prijestolnica ima jednu od najraznolikijih gastronomskih scena u Europi. Uz tradicionalna njemačka jela, u gradu su snažno prisutni utjecaji brojnih drugih kultura i kuhinja.
| Foto: 123RF
CURRYWURST.
Jedan od najpoznatijih berlinskih street food specijaliteta je kobasica narezana na komade, prelivena umakom na bazi kečapa i posuta curryjem. Najčešće se poslužuje uz pržene krumpiriće.
| Foto: 123RF
STOCKHOLM.
Švedska prijestolnica spaja tradicionalnu nordijsku kuhinju s modernim pristupom i velikim naglaskom na sezonske namirnice. Blizina mora, šuma i jezera snažno oblikuje ono što završava na jelovnicima.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
TOAST SKAGEN.
Jedan od poznatih švedskih klasika priprema se od prepečenog kruha i kremaste mješavine škampa, majoneze, kopra i drugih dodataka. Često se poslužuje kao predjelo, a jednostavnost i svježina sastojaka čine ga jednim od prepoznatljivih švedskih jela.
| Foto: 123RF