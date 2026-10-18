FOTO Ovo je 25 fotografija tjedna: Pogledajte što je sve obilježilo proteklih 7 dana

RAZINA STRASTI

Horoskopski znakovi po strasti: Koji pali vatru pod plahtama, a koji je samo mlaka vodica?

Neki ljudi žive i vole punim intenzitetom, u ljubavi, poslu i svakodnevici daju sve od sebe. Njihova energija ponekad može biti zahtjevna za okolinu, ali upravo ih taj žar čini posebnima i nezaboravnima