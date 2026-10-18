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FOTO Ovo je 25 fotografija tjedna: Pogledajte što je sve obilježilo proteklih 7 dana

Od zanimljivih prizora iz svakodnevice do raznih događanja i trenutaka koji izmame osmijeh, protekli tjedan donio je niz fotografija koje vrijedi pogledati. Izdvojili smo 25 fotografija koje su nam privukle pažnju
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Zagreb: „Književni grafiti“ na Dolcu zainteresirali prolaznike
'Knjizevni grafiti', instalacija vizualnih umjetnika Ede Hrženjaka i Franciske Topolovec postavljena na stubama Dolca kao dio programa Malog gornjogradskog festivala zainteresirala je prolaznike. | Foto: Patrik Macek/PIXSELL
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'Knjizevni grafiti', instalacija vizualnih umjetnika Ede Hrženjaka i Franciske Topolovec postavljena na stubama Dolca kao dio programa Malog gornjogradskog festivala zainteresirala je prolaznike. | Foto: Patrik Macek/PIXSELL
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