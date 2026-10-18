FOTO Ovo je 25 fotografija tjedna: Pogledajte što je sve obilježilo proteklih 7 dana

Od zanimljivih prizora iz svakodnevice do raznih događanja i trenutaka koji izmame osmijeh, protekli tjedan donio je niz fotografija koje vrijedi pogledati. Izdvojili smo 25 fotografija koje su nam privukle pažnju
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'Knjizevni grafiti', instalacija vizualnih umjetnika Ede Hrženjaka i Franciske Topolovec postavljena na stubama Dolca kao dio programa Malog gornjogradskog festivala zainteresirala je prolaznike.
| Foto: Patrik Macek/PIXSELL
'Knjizevni grafiti', instalacija vizualnih umjetnika Ede Hrženjaka i Franciske Topolovec postavljena na stubama Dolca kao dio programa Malog gornjogradskog festivala zainteresirala je prolaznike. |
Foto: Patrik Macek/PIXSELL
'Knjizevni grafiti', instalacija vizualnih umjetnika Ede Hrženjaka i Franciske Topolovec postavljena na stubama Dolca kao dio programa Malog gornjogradskog festivala zainteresirala je prolaznike.
| Foto: Patrik Macek/PIXSELL
Festival sa brojnim programima traje do 18. listopada.
| Foto: Patrik Macek/PIXSELL
Radovi na sveobuhvatnoj obnovi đurđevačke utvrde Stari Grad, a koja je obuhvaćala rekonstrukciju povijesnih bedema, obnovu fasade i uređenje okoliša ulaze u samu završnicu. U tijeku je završno 'šminkanje', a projekt je vrijedan preko 1,3 milijuna eura.
| Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Suton iznad Trogira i zalazak Mladog mjeseca u Trogiru.
| Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Suton iznad Trogira i zalazak Mladog mjeseca u Trogiru.
| Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Arena Zagreb - koncert Šokačka rapsodija
| Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Arena Zagreb - koncert Šokačka rapsodija
| Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
U Dubrovniku 13. listopada temperature još uvijek pogodne za kupanje i uživanje na plaži.
| Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Turisti u Dubrovniku uživaju u moru.
| Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Predstavljanje novosti vezane uz platformu Delicious Zagreb i novog vodica Gault&Millau Zagreb.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Motovun u jesenskom okviru.
| Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
Verne (tvrtka Mate Rimca) i kineski partner Pony.ai pokrenuli su testne vožnje robotaksija bez vozača u vozilu na 22 kilometra dugoj dionici između Verneova sjedišta u Buzinu i Zračne luke Franjo Tuđman u Zagrebu
| Foto: Igor Soban/PIXSELL
Tmurno vrijeme nije omelo turiste u razgledavanju Šibenika.
| Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Ni hladan i kišni dan nije odvratio sudionike maraton iz Francuske da u sportskoj opremi sa osvojenim medaljama dođu na Trg bana Jelačića i slikaju se.
| Foto: Patrik Macek/PIXSELL
Na sesvetskoj „Kockici”, na prostoru bivse tvornice Sljeme, u sklopu projekta STEM Fest dovrsen je mural umjetnika Dejana Sebestijana povrsine gotovo 400 cetvornih metara. Mural prikazuje glazbenicu, simbol buduce Glazbene skole, i Nikolu Teslu, koji predstavlja tehnoloska dostignuca.
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Slavonski Brod -Otvorenje izlozbe „U cudnovatom svijetu JagodicArt kravata” autorice Maje Jagodic povodom nacionalnog Dana kravate koji se obiljezava 18. listopada
| Foto: Ivica Galovic/PIXSELL
Slavonski Brod -Otvorenje izlozbe „U cudnovatom svijetu JagodicArt kravata” autorice Maje Jagodic povodom nacionalnog Dana kravate koji se obiljezava 18. listopada
| Foto: Ivica Galovic/PIXSELL
Mural pod naslovom "Gdje je nestao Pluton" koji je oslikao graficki dizajner i ilustrator Ivan Stanisic u Zagrebu.
| Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
U Geotermalnom sportsko-rekreacijskom parku Wellovar otvorena su vrata za građane, odnosno počelo je kupanje u zatvorenim bazenima.
| Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Legrad - performans ispred megafarme Veliki Pažut u organizaciji Prijatelja životinja, Zelene akcije i Greenpeacea.
| Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Muzej likovnih umjetnosti, otvorenje izložbe posvećene Oscaru Nemonu, jednom od najvećih hrvatskih kipara povodom 120. obljetnice njegovog rođenja - „Portreti epohe: Oscar Nemon i ikone 20. stoljeća“.
| Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
Osijek - nizak vodostaj rijeke Drave je potpuno nasukao lađu "Garnika".
| Foto: David Jerkovic/PIXSELL
Jesensko jutro uz Dravu i ptica vodomar.
| Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL