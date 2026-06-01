FOTO Obuci se kao Modrić za 770 eura! Ovo su komadi koje će 'Vatreni' nositi na SP-u

Kanadski brend MACKAGE i Hrvatski nogometni savez predstavili su kolekciju koja će hrvatsku nogometnu reprezentaciju pratiti tijekom Svjetskog prvenstva 2026. Riječ je o spoju sportske elegancije, suvremenog dizajna i luksuznih detalja, a 'Vatreni' su još jednom pokazali da stil ne ostavljaju samo na terenu
Hrvatski reprezentativci zamijenili su dresove modnim kombinacijama i pokazali kako izgleda kada se sport susretne s luksuzom. U nastavku donosimo cijene svih komada kao i koliko koštaju outfiti koje nose naši nogometaši.
Luka Modrić nosi opušten, ali luksuzan ljetni komplet brenda Mackage - prugastu jaknu s kapuljačom vrijednu 650 dolara te usklađene kratke hlače od 250 dolara. Ukupna vrijednost outfita je 900 dolara, odnosno oko 770 eura, a kombinacija spaja sportski duh i prepoznatljivu premium estetiku kanadskog brenda.
WELLS-K jakna - Navy/Cream, veličine 36-48, $650.00, (557 eura).
WELLS-K jakna Light Grey/Mix Cream, veličine 36-48 $650.00, (557 eura).
LEDGER-K gornji dio trenirke Light Grey/Mix Cream, veličine XXS-3XL $490.00 (420 eura).
KOLTON-Z majica s kapuljačom, Navy/Cream, veličine XXS-3XL - $430.00 (370 eura).
KOLTON-Z majica s kapuljačom Cream/Navy - $430.00 (370 eura).
KOLTON-Z majica s kapuljačom Lava/Cream veličina XXS-3XL - $430.00 (370 eura).
Dominik Livaković obukao je sofisticiran i sportski usmjeren look koji spaja čiste linije i luksuzne detalje. Ključni komad outfita je HENRIK jakna u taupe nijansi, vrijedna 990 dolara (849 eura), koja cijelom izdanju daje elegantan i strukturiran ton. Ispod nje nosi ANALIESE polo majicu u bijeloj boji po cijeni od 250 dolara (214 eura), dok je oko struka ležerno zavezao KOLTON-Z majicu s kapuljačom, vrijednu 430 dolara (370 eura).
Cijeli outfit stoji 1.670 dolara, odnosno oko 1.433 eura.
EMILIO jakna Navy, veličine 36-48 - $790.00 (677 eura).
PABLO majica kratkih rukava s kragnom Navy/Cream veličineXXS-3XL - $250.00 (214 eura).
PABLO majica kratkih rukava s kragnom Cream/Navy Sizes XXS-3XL $250.00 (214 eura).
PABLO Lava/Cream Sizes XXS-3XL $250.00 (214 eura).
DANNY Taupe
jakna, veličine 36-50 - $1,590.00 (1360 eura).
Josip Stanišić nosi profinjen, ali nenametljivo moderan Mackage look. Osnovu outfita čini ESTABAN polo majica kratkih rukava vrijedna 290 dolara (250 eura), dok je preko ramena ležerno prebacio KOLTON-Z majicu s kapuljačom od 430 dolara (370 eura). Kombinacija ukupno vrijedi 720 dolara, odnosno oko 620 eura, a spaja eleganciju i opuštenost - polo majica donosi dozu sofisticiranosti, dok zavezana majica s kapuljačom cijelom izdanju daje ležeran, trendovski karakter.
ESTABAN majica kratkih rukava s kragnom Navy / Multi veličine XXS-3XL - $290.00 (250 eura).
ESTABAN majica kratkih rukava s kragnom Cream / Navy, veličine XXS-3XL - $290.00 (250 eura).
PORTER-K jakna Cream, veličine 36-48 - $550.00 (470 eura).
PORTER-K jakna Navy/Cream, bveličine 36-48 $550.00 (470 eura).
HENRIK Black
deblja jakna, veličine 36-50 - $990.00 (849 eura).
HENRIK Taupe
jakna, veličine 36-50 - $990.00 (849 eura)
BRODY Black
prsluk, veličine 36-50 - $590.00 - (506 eura).
BRODY Light Camel
prsluk, veličine 36-50 - $590.00 (506 eura).
BRODY Navy
prsluk, 36-50 $590.00 (506 eura).
EREN Black
prsluk, 36-50 $590.00 (506 eura).
EREN Taupe
prsluk, 36-50 - $590.00 (506 eura).
ANDERSON-CPR Navy
šilterica - $150.00 (128 eura).
Luka Sučić odabrao je kombinaciju koja spaja sportsku udobnost i suvremeni stil. Ima KEATON jaknu u taupe nijansi za 950 dolara (815 eura), koju je kombinirao s ESTABAN polo majicom u krem boji od 290 dolara (250 eura). Look zaokružuje NEV-K donji dio trenirke u krem nijansi, vrijedan 390 dolara (334 eura). Ukupno izdanje vrijedno je 1.630 dolara, odnosno oko 1.399 eura, a odlikuje ga profinjena paleta neutralnih tonova koja sportskom outfitu daje elegantan i luksuzan dojam.
KEATON Black
jakna, 36-50 - $950 (815 eura).
KEATON Taupe
jakna, 36-50 - $950 (815 eura).
TANLEY-K Light Grey, donji dio trenirke, 28-42 - $450.00 (386 eura).
STANLEY-K Navy/Cream donji dio trenirke, 28-42 - $450 (386 eura).
STANLEY-K Cream donji dio trenirke, 28-42 - $450 (386 eura).
ELWOOD Cream/Navy kratke hlače, XXS-3XL - $250 (214 eura).
ELWOOD Navy/White kratke hlače, XXS-3XL - $250 (214 eura).
ELWOOD Lava/Cream kratke hlače, XXS-3XL - $250 (214 eura).
ZANDER Light Grey Mix/Cream, kratke hlače, XXS-3XL - $390 (334 eura).
ZANDER Navy/Cream kratke hlače, XXS-3XL - $390 (334 eura).
Kolekcija ima komade i za žene koji su istovremeno sportski i jako elegantni.
JOSPIA Navy, jakna - XXS-2XL $590 (506 eura).
JUNIPER Navy jakna, XXS-3XL - $850 (729 eura).
MATEA Navy/Cream jakna, XXS-3XL - $490 (420 eura).
FINOLA Cream/Navy jakna, XXS-3XL - $390 (334 eura).
NEV-K Light Grey Mix/Cream donji dio trenirke XXS-3XL - $390 (334 eura).
NEV-K Navy/Cream donji dio trenirke - XXS-3XL - $390. (334 eura).
NEV-K Cream, donji dio trenirke - XXS-3XL - $390 (334 eura).
NEV-R Cream/Navy, donji dio trenirke - XXS-3XL - $390 (334 eura).
NEV-R Cream/Navy donji dio trenirke, XXS-3XL - $320 (274 eura).
TEE White majica, XXS-3XL - $290 (248 eura).
ANALIESE White/Navy majica s kragnom, XXS-3XL - $250 (214 eura).
ANALIESE Lava/White majica s kragnom, XXS-3XL - $250 (214 eura).
