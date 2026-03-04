FOTO Ovo je najskuplje voće na svijetu: Lubenica za 56.000 €!?!

Mislite da je voće skupo? Onda niste spremni čuti koliko neki primjerci doista koštaju. Od crnih lubenica i bijelih jagoda do krušaka u obliku Bude, voće je danas luksuz i kolekcionarski predmet koji se prodaje čak i na aukcijama
U nastavku provjerite koje su najskuplje voćke na svijetu.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
1. Miracle berry (Zapadna Afrika) - Ova mala crvena bobica privremeno mijenja percepciju okusa, zbog čega kisela hrana postaje slatka. Izvozi se svježa ili liofilizirana, a stoji oko 92 € po pakiranju, što znači da svaka bobica može stajati i do 4,60 €.
| Foto: 123RF
2. Gokusen banana (Filipini) - Male, iznimno slatke banane uzgajaju se na visokim nadmorskim visinama i prodaju isključivo na japanskom luksuznom tržištu. Svaka stoji oko 5,50 €, dok je cijeli grozd, pojedinačno zamotan i pakiran, oko 230 €.
| Foto: 123RF
3. Kruška u obliku Bude - Kruške u obliku Bude rastu unutar posebnih kalupa. Simboliziraju sreću i duhovni blagoslov te su popularan luksuzni poklon, a stoje oko 9 € po komadu.
| Foto: Instagram
4. Dekopon citrus (Japan) - Hibrid mandarine i naranče, iznimno sladak i gotovo bez koštica. Luksuzno pakiranje od šest komada stoji oko 74 €, što znači oko 12 € po plodu.
| Foto: Alice Day
5. Alphonso mango (Indija) - Poznat kao „kralj manga”, cijenjen zbog mirisa i kremaste teksture. Zbog zračnog prijevoza i ekskluzivnosti svaki stoji oko 14 €, dok kutija doseže oko 275 €.
| Foto: 123RF
6. Oishii “Special Omakase” jagoda (SAD/Japan) -
Hidroponski uzgojene jagode iz New Jerseyja, iznimno slatke i mirisne. Svaka stoji oko 18 €, a pakiranje od 12 komada oko 220 €.
| Foto: Strawberry fruit in hand
7. Del Monte Pinkglow ananas - Pastelno ružičasti ananas s hologramskim certifikatom autentičnosti stoji oko 46 €.
| Foto: 123RF
8. Buda limun u obliku ruke (Kina/Japan) - Ovaj citrus neobičnog oblika cijeni se zbog mirisa i simbolike. Savršeni primjerci stoje između 46 € i 92 €.
| Foto: 123RF
9. Sembikiya Queen jagode (Japan) - Ručno birane i pakirane poput dragog kamenja. Svaka stoji oko 64 €, a kutija od 12 komada oko 780 €.
| Foto: 123RF
10. Black Diamond jabuka (Tibet) - Tamna, gotovo crna jabuka uzgojena na velikim nadmorskim visinama stoji oko 92 € po komadu.
| Foto: 123RF
11. White Jewel jagoda (Japan) - Snježnobijela jagoda s crvenim sjemenkama stoji oko 92 € po komadu, a kutija od 12 oko 1.100 €.
| Foto: 123RF
12. Kvadratna lubenica (Japan) - Uzgojena u staklenim kalupima radi savršenog oblika. Stoje između 92 € i 185 €.
| Foto: 123RF
13. Sekai Ichi jabuka (Japan) - Ime znači „najbolja na svijetu”. Svaka stoji oko 185 €.
| Foto: 123RF
14. Japanska kraljevska dinja (Japan) -
Uzgaja se uz pomnu njegu, a stoji između 185 € i 920 €.
| Foto: 123RF
15. Rubyglow ananas (Kostarika) - Rijetki crvenkasti ananas stoji oko 365 €.
| Foto: 123RF
16. Rubyglow mini ananas (Kostarika) - Još rjeđa verzija s certifikatom autentičnosti stoji oko 460 €.
| Foto: 123RF
17. Taiyo trešnje (Japan) - Kutija od pola kilograma stoji oko 460 €.
| Foto: 123RF
18. Himebijin jagoda (Japan) - Prodaje se kao luksuzni poklon, od 460 € po komadu.
| Foto: 123RF
19. Mangostin (Tajland) - Kutija vrhunskih primjeraka stoji do 645 €.
| Foto: DREAMSTIME
20. Miyazaki mango (Japan) - Prodaje se u paru za do 920 €.
| Foto: barmalini
21. Gaan Yao durian (Tajland) - Ovaj luksuzni durian prodaje se na aukcijama za oko 1.380 € po komadu.
| Foto: 123RF
22. Heligan ananas (Ujedinjeno Kraljevstvo) - Uzgaja se viktorijanskim metodama, a stoji oko 1.380 €.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
23. Taiyo no Tamago mango (Japan) - Prodaje se u paru za oko 2.750 – 3.700 €.
| Foto: mabaff
24. Bijin-hime jagoda (Japan) - Ogromne jagode prodaju se za oko 3.700 € po komadu.
| Foto: 123RF
25. Moon Drop grožđe (SAD) - Luksuzne berbe dosežu oko 4.600 €.
| Foto: 123RF
26. Ruby Roman grožđe (Japan) - Rekordna prodaja iznosila je oko 7.700 € za grozd.
| Foto: 123RF
27. Romanee grožđe (Japan) - Jedan grozd prodan je za oko 35.900 €.
| Foto: 123RF
28. Yubari King dinja (Japan) - Uobičajena cijena ide do 920 €, dok su rekordni parovi dosegnuli oko 41.400 €.
| Foto: Pramote Soongkitboon
29. Densuke lubenica (Japan) - Najskuplje voće ikad prodano – jedan primjerak dosegnuo je oko 56.000 € na aukciji.
| Foto: 123RF