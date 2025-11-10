Obavijesti

Galerija

Komentari 17
MLADEN DUDUKOVIĆ

FOTO Hit liječnik: Hrvatice hrle estetskom kirurgu iz Zagreba

Čak i neki od kolega iz struke za dr. Mladena Dudukovića, estetskoga kirurga sa specijalizacijom iz plastične i rekonstruktivne kirurgije, kažu da je novi Glumičić
FOTO Hit liječnik: Hrvatice hrle estetskom kirurgu iz Zagreba
Plastični kirurg i suvlasnik Poliklinike Duduković Kisić Malić, otkrio nam je kako je gotovo slučajno završio na medicini, iako su mu roditelji bili arhitekt i ekonomistica. | Foto: Pixsell/Privatna arhiva
1/31
Plastični kirurg i suvlasnik Poliklinike Duduković Kisić Malić, otkrio nam je kako je gotovo slučajno završio na medicini, iako su mu roditelji bili arhitekt i ekonomistica. | Foto: Pixsell/Privatna arhiva
Komentari 17

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025