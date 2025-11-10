FOTO Hit liječnik: Hrvatice hrle estetskom kirurgu iz Zagreba

Čak i neki od kolega iz struke za dr. Mladena Dudukovića, estetskoga kirurga sa specijalizacijom iz plastične i rekonstruktivne kirurgije, kažu da je novi Glumičić
Plastični kirurg i suvlasnik Poliklinike Duduković Kisić Malić, otkrio nam je kako je gotovo slučajno završio na medicini, iako su mu roditelji bili arhitekt i ekonomistica.
| Foto: Pixsell/Privatna arhiva
Plastični kirurg i suvlasnik Poliklinike Duduković Kisić Malić, otkrio nam je kako je gotovo slučajno završio na medicini, iako su mu roditelji bili arhitekt i ekonomistica. |
Foto: Pixsell/Privatna arhiva
Plastični kirurg i suvlasnik Poliklinike Duduković Kisić Malić, otkrio nam je kako je gotovo slučajno završio na medicini, iako su mu roditelji bili arhitekt i ekonomistica.
| Foto: Pixsell/Privatna arhiva
Odrastao je u Zagrebu, uz brata s kojim i danas ima vrlo blizak odnos, a za kirurgiju se odlučio tek nakon što je isprobao farmaciju i ginekologiju.
| Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Danas, s 46 godina, kaže da živi vrhunac karijere i da ga raduje usporedba s legendarnim dr. Glumičićem, iako ističe da su vremena i okolnosti potpuno drukčije.
| Foto: Instagram/Mladen Duduković
Na pacijentima traži individualna rješenja te naglašava važnost stalnog učenja i prilagodbe novim trendovima.
| Foto: Instagram/Mladen Duduković
I privatno, priznaje, živi punim tempom – voli tenis, more, crno vino, putovanja i provoditi vrijeme s djevojkom i djecom, koje opisuje kao najveće životno zadovoljstvo.
| Foto: Instagram/Mladen Duduković
Foto Privatni album
Foto Instagram/Mladen Duduković
Foto Instagram/Mladen Duduković
Foto Instagram/Mladen Duduković
Foto Instagram/Mladen Duduković
Foto Instagram/Mladen Duduković
Foto Instagram/Mladen Duduković
Foto Instagram/Mladen Duduković
Foto Instagram/Mladen Duduković
Foto Instagram/Mladen Duduković
Foto Slavko Midzor/PIXSELL
Foto Slavko Midzor/PIXSELL
Foto Slavko Midzor/PIXSELL
Foto Slavko Midzor/PIXSELL
Foto Slavko Midzor/PIXSELL
Foto Privatni album
Foto Privatni album
Foto Privatni album
Foto Privatni album
Foto Slavko Midzor/PIXSELL
Foto Privatni album
Foto Slavko Midzor/PIXSELL
Foto Slavko Midzor/PIXSELL
Foto Privatni album
Foto Instagram/Mladen Duduković