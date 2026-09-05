FOTO Ovo je Zlatna baka Štrudlafesta! Ana Vujaklija osvojila prestižnu titulu

Štrudlafest je ujedno i savršena prilika za cjelodnevni vikend izlet u prirodi. Svi željni aktivnosti i istraživanja ozaljskog kraja mogu uživati u safari avanturama Štrudla by kayak na rijeci Dobri u selu Grdun ili u vođenim pješačkim turama Štrudla step by step. Tu je i nezaobilazni ranč s visinskim škotskim govedima, te restoran Žganjer s tradicijom od preko pola stoljeća. Poseban doživljaj nudi i tradicijska Žitna lađa u Brođanima. Odlična vijest stiže i iz Karlovca, gdje se u manifestaciju uključila i Aquatika - slatkovodni akvarij Karlovac, koja svim posjetiteljima nudi popust na ulaznice te zabavnu nagradnu igru 100 mu somova. | Foto: Demjan Rožman