FOTO Ovo je Zlatna baka Štrudlafesta! Ana Vujaklija osvojila prestižnu titulu

Jaškovo je ponovno u znaku štrudle, a Štrudlafest je ove godine dobio i svoju Zlatnu baku. Titulu je osvojila Ana Vujaklija, koja je svojim kulinarskim umijećem, ljubavlju prema tradiciji i tajnama izrade finog tijesta osvojila žiri i publiku
Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
Najslađe selo u Hrvatskoj, pitoreskno Jaškovo kraj Ozlja, ponovno je postalo središte gastronomske i kulturne čarolije! Legendarni Štrudlafest otvorio je vrata svog najbogatijeg izdanja do sada, a prvi vrhunac manifestacije bio je iznimno emotivan i dragocjen – proglašena je Zlatna baka Štrudlafesta!
| Foto: Demjan Rožman
Najslađe selo u Hrvatskoj, pitoreskno Jaškovo kraj Ozlja, ponovno je postalo središte gastronomske i kulturne čarolije! Legendarni Štrudlafest otvorio je vrata svog najbogatijeg izdanja do sada, a prvi vrhunac manifestacije bio je iznimno emotivan i dragocjen – proglašena je Zlatna baka Štrudlafesta! |
Foto: Demjan Rožman
Najslađe selo u Hrvatskoj, pitoreskno Jaškovo kraj Ozlja, ponovno je postalo središte gastronomske i kulturne čarolije! Legendarni Štrudlafest otvorio je vrata svog najbogatijeg izdanja do sada, a prvi vrhunac manifestacije bio je iznimno emotivan i dragocjen – proglašena je Zlatna baka Štrudlafesta!
| Foto: Demjan Rožman
Ovu posebnu titulu i nagradu, organiziranu u suradnji sa Zakladom Zora, ponosno je ponijela gđa Ana Vujaklija. Njezina vještina, ljubav prema tradiciji i tajne izrade najfinijeg tijesta oduševile su žiri i publiku, potvrdivši još jednom da su naše bake pravi, nezamjenjivi čuvari gastronomske baštine.
| Foto: Demjan Rožman
Ove godine Štrudlafest donio je brojne novitete koji spajaju tradiciju i vrhunsku zabavu. Središte novih kreativnih aktivnosti je Dvorišće tete Marice, gdje se održavaju radionice izrade tradicijske keramike i oslikavanja tanjurića za štrudlu, izrade licitarskih srca te izrade trške čipke jalbe. Posebna atrakcija unutar ovog prostora je i Teslin kutak u suradnji s Nikola Tesla Experience Center Karlovac.
| Foto: Demjan Rožman
Kada je riječ o natjecateljskom dijelu, organizatori su pripremili dosad najkreativniji izazov – natjecanje za najbolju štrudlu Hrvatske u suradnji s Pivovarom Medvedgrad, gdje se slažu slane i slatke štrudle s pivom. Gastro sadržaj obogaćen je pivskim gastro radionicama, zabavnim sadržajima poput Rally kids cornera i piknika Štrudlomanijak, a gastronomsku baštinu oživljava i predstavljanje povijesne štrudle Dragojle Jarnević u suradnji s Muzejom grada Karlovca.
| Foto: Demjan Rožman
Štrudlafest je ujedno i savršena prilika za cjelodnevni vikend izlet u prirodi. Svi željni aktivnosti i istraživanja ozaljskog kraja mogu uživati u safari avanturama Štrudla by kayak na rijeci Dobri u selu Grdun ili u vođenim pješačkim turama Štrudla step by step. Tu je i nezaobilazni ranč s visinskim škotskim govedima, te restoran Žganjer s tradicijom od preko pola stoljeća. Poseban doživljaj nudi i tradicijska Žitna lađa u Brođanima. Odlična vijest stiže i iz Karlovca, gdje se u manifestaciju uključila i Aquatika - slatkovodni akvarij Karlovac, koja svim posjetiteljima nudi popust na ulaznice te zabavnu nagradnu igru 100 mu somova.
| Foto: Demjan Rožman
Kulturni dio festivala obara sve dosadašnje rekorde jer okuplja najveći broj KUD-ova do sada. Glazbeni program donosi prave poslastice: večernji glazbeni vrhunac pripada koncertu grupe Daleka obala pod simboličnim nazivom MARICA zna, dok festival donosi još jedan povijesni trenutak – po prvi put na Štrudlafestu nastupa ženska izvođačica, popularna Laura koja pjeva.
| Foto: Demjan Rožman
Spoj vrhunskih okusa, bogate tradicije, aktivnosti u prirodi i glazbenog spektakla jamči nezaboravan vikend u Jaškovu. Ovogodišnji Štrudlafest odvija se uz podršku HTZ-a, TZP Kupa, Karlovačke županije i grada Ozlja, restorana Žganjer te Zaklade Zora.
| Foto: Demjan Rožman
Foto Demjan Rožman
Foto Demjan Rožman
Foto Demjan Rožman
Foto Demjan Rožman
Foto Demjan Rožman
Foto Demjan Rožman
Foto Demjan Rožman
Foto Demjan Rožman
Foto Demjan Rožman
Foto Demjan Rožman
Foto Demjan Rožman
Foto Demjan Rožman
Foto Demjan Rožman
Foto Demjan Rožman
Foto Demjan Rožman
Foto Demjan Rožman