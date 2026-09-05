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Najslađe natjecanje u Jaškovu

FOTO Ovo je Zlatna baka Štrudlafesta! Ana Vujaklija osvojila prestižnu titulu

Jaškovo je ponovno u znaku štrudle, a Štrudlafest je ove godine dobio i svoju Zlatnu baku. Titulu je osvojila Ana Vujaklija, koja je svojim kulinarskim umijećem, ljubavlju prema tradiciji i tajnama izrade finog tijesta osvojila žiri i publiku
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FOTO Ovo je Zlatna baka Štrudlafesta! Ana Vujaklija osvojila prestižnu titulu
Najslađe selo u Hrvatskoj, pitoreskno Jaškovo kraj Ozlja, ponovno je postalo središte gastronomske i kulturne čarolije! Legendarni Štrudlafest otvorio je vrata svog najbogatijeg izdanja do sada, a prvi vrhunac manifestacije bio je iznimno emotivan i dragocjen – proglašena je Zlatna baka Štrudlafesta! | Foto: Demjan Rožman
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Najslađe selo u Hrvatskoj, pitoreskno Jaškovo kraj Ozlja, ponovno je postalo središte gastronomske i kulturne čarolije! Legendarni Štrudlafest otvorio je vrata svog najbogatijeg izdanja do sada, a prvi vrhunac manifestacije bio je iznimno emotivan i dragocjen – proglašena je Zlatna baka Štrudlafesta! | Foto: Demjan Rožman
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