FOTO Ovo su 24 najljepše plaže na svijetu po izboru putnika

Putnička platforma Tripadvisor objavila je popis Travellers’ Choice s 24 najbolje plaže na svijetu za 2026. godinu, sastavljen na temelju recenzija putnika. Na popisu su se našle očaravajuće lokacije na Mediteranu, Karibima i u jugoistočnoj Aziji, kao i poznate plaže na otočjima poput Havaja i Kanarskih otoka te u zemljama kao što su Australija i Brazil
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U nastavku pogledajte 24 najljepše plaže na svijetu po izboru putnika.
| Foto: 123RF
U nastavku pogledajte 24 najljepše plaže na svijetu po izboru putnika. |
Foto: 123RF
U nastavku pogledajte 24 najljepše plaže na svijetu po izboru putnika.
| Foto: 123RF
ISLA PASIÓN (MEKSIKO).
Smješten samo deset minuta vožnje brodom od Cozumela, ovaj karipski raj u meksičkoj saveznoj državi Quintana Roo očarava netaknutom plažom i kristalno čistim morem. Posjetitelji se ondje mogu opustiti, uživati u lokalnim jelima ili se okušati u aktivnostima poput vožnje kajakom. Istodobno mogu upoznati bogat životinjski svijet, uključujući pelikane, plamence, raže i brojne druge vrste.
| Foto: Canva
ELAFONISI BEACH (GRČKA).
Smještena na jugozapadu grčkog otoka Krete, plaža Elafonisi poznata je po ružičastom pijesku, koji svoju boju duguje crvenim koraljima, živopisnom tirkiznom moru te krajoliku obilježenom dinama i cedrovima. Kao zaštićeno područje uključeno u ekološku mrežu Natura 2000, služi i kao mjesto gniježđenja glavate želve te je odličan izbor za obiteljski odmor.
| Foto: Canva
BALOS LAGOON (GRČKA).
Također smještena na otoku Kreti, laguna Balos ima mnogo sličnosti s plažom Elafonisi. Krase je plitko, kristalno čisto tirkizno more i pijesak s ružičastim odsjajem, a sve to u netaknutom prirodnom okruženju. Panoramski pogled s vrha velikih stijena koje okružuju područje otkriva mjesto na kojem se laguna susreće s otočićem Tigani.
| Foto: 123RF
EAGLE BEACH (ARUBA).
Riječ je o jednoj od najpoznatijih plaža na Arubi, autonomnoj zemlji unutar Kraljevine Nizozemske. Eagle Beach ističe se besprijekorno bijelim pijeskom i kristalno čistim morem. Idealna je za opuštanje, ali i vodene aktivnosti poput ronjenja s maskom i vožnje vodenim skuterom. Poznata je i po prirodnom okruženju, osobito prepoznatljivim stablima fofoti.
| Foto: Canva
FALÉSIA BEACH (PORTUGAL).
Smještena u portugalskoj regiji Algarve, plaža Falésia posebno je poznata po impresivnim crvenkastim liticama od crvene, narančaste i bijele gline koje se uzdižu uz obalu te podsjećaju na stijene Velikog kanjona. Plaža se proteže na šest kilometara, a krase je sitni zlatni pijesak i mirno more, savršeno za kupanje i razne vodene sportove.
| Foto: Canva
BANANA BEACH (TAJLAND).
Plaža Banana pruža neprestani osjećaj boravka u tropskom raju. Prostire se na područjima poput Phuketa, Zantea i Príncipea, a ističe se iznimno čistim bijelim pijeskom, mirnim tirkiznim morem i jedinstvenim prirodnim okruženjem prepunim visokih palmi. Zbog toga je savršena za opuštanje, ali i različite avanturističke aktivnosti.
| Foto: Canva
LA JOLLA COVE (SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE).
Smještena u poznatoj obalnoj četvrti La Jolla u San Diegu u Kaliforniji, ova se plaža nalazi u zaštićenom prirodnom području, unutar malene uvale s kristalno čistim morem. Odlična je za vodene sportove, uživanje u prekrasnim zalascima sunca i promatranje bogatog morskog svijeta. Posebna atrakcija su morski lavovi, koji se ondje često zaustavljaju kako bi se odmorili i sunčali.
| Foto: Canva
LA PELOSA BEACH (ITALIJA).
Velika popularnost plaže La Pelosa potaknula je lokalne vlasti u Stintinu na Sardiniji da ograniče pristup, pa je za posjet potrebna prethodna rezervacija. Plaža je poznata po plitkom i kristalno čistom moru, sitnom bijelom pijesku i iznimnom prirodnom okruženju. Posebno se ističe Torre della Pelosa, stara aragonska obrambena kula smještena na obližnjem otočiću.
| Foto: Canva
MANLY BEACH (AUSTRALIJA).
Smještena nedaleko od Sydneyja, plaža Manly ima velik značaj u svijetu surfanja te je dio Svjetskog rezervata za surfanje. Posjetitelji ondje mogu uživati i u ronjenju s maskom te istraživati obližnje prirodne znamenitosti, poput zaštićenih uvala plaže Shelly. Manly Beach proteže se duž približno dva kilometra pješčane obale.
| Foto: Canva
BOULDERS BEACH PENGUIN COLONY (JUŽNOAFRIČKA REPUBLIKA).
Okružena golemim granitnim stijenama, ova plaža oduševljava prekrasnim krajolikom te je idealna za kupanje i sunčanje. Ujedno je jedno od rijetkih mjesta na kojima posjetitelji mogu izbliza promatrati koloniju tisuća ugroženih afričkih pingvina, osobito u ranim jutarnjim satima.
| Foto: 123RF
FALASSARNA BEACH (GRČKA).
Ova prostrana plaža podijeljena je na nekoliko manjih plaža i uvala koje nude mir i opuštanje. Ističe se sitnim pijeskom u bijelim i ružičastim nijansama te kristalno čistim morem. Smještena je na zapadnoj strani Krete, unutar zaštićenog prirodnog područja, u blizini važnog močvarnog staništa i značajnog arheološkog lokaliteta.
| Foto: 123RF
MURO BEACH (ŠPANJOLSKA).
Uvrštena među najbolje plaže na svijetu, ova šest kilometara duga plaža na otoku Mallorci savršena je za obitelji. Krase je sitni bijeli pijesak, plitko i kristalno čisto more te zaštićeno prirodno okruženje u blizini Parka prirode s’Albufera. Plaža je također odlična za brojne vodene sportove.
| Foto: 123RF
TOBACCO BAY BEACH (BERMUDI).
Smještena na Bermudima, britanskom prekomorskom teritoriju u Atlantiku, plaža Tobacco Bay u gradu St. George’s ističe se kristalno čistim morem, vapnenačkim stijenama i koraljnim grebenima. Riječ je o još jednom odličnom odredištu za obitelji, savršenom za miran odmor i opuštanje.
| Foto: 123RF
PALEOKASTRITSA BEACH (GRČKA).
Još jedna grčka plaža na popisu Travellers’ Choice smještena je na sjeverozapadnoj obali Krfa. Okružena je visokim liticama prekrivenima bujnom vegetacijom, a čini je šest uvala s pješčanim ili šljunčanim dnom. Ondje se nalaze i skrivene uvale te morske špilje, a cijelim krajolikom dominira tirkizno more.
| Foto: 123RF
KITE BEACH (UJEDINJENI ARAPSKI EMIRATI).
Kite Beach jedna je od glavnih plažnih atrakcija Dubaija i središte brojnih vodenih sportova. Posebno je popularna među ljubiteljima kitesurfinga, po kojem je i dobila ime. S plaže se pruža impresivan pogled na gradsku panoramu, a na jednom se kraju ističe prepoznatljivi hotel Burj Al Arab.
| Foto: 123RF
KELINGKING BEACH (INDONEZIJA).
Smještena na malenom otoku Nusa Penida u blizini Balija, plaža Kelingking poznata je po spektakularnom panoramskom pogledu s vrha litica visokih oko 200 metara, čiji oblik podsjeća na T. rexa. U podnožju se nalazi mirna plaža s bijelim pijeskom, no kupači trebaju biti oprezni zbog snažnih morskih struja.
| Foto: 123RF
CLEARWATER BEACH (SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE).
Nakon uvale La Jolla u San Diegu, popis Tripadvisora vodi nas na drugi kraj Sjedinjenih Američkih Država, do plaže Clearwater na Floridi. Krase je sitni, kvarcno bijeli pijesak i mirno more smaragdne boje. Idealna je za obitelji, ali i za ljubitelje različitih vodenih sportova.
| Foto: 123RF
ISOLA DEI CONIGLI BEACH (ITALIJA).
Smještena na talijanskom otoku Lampedusi, jednom od najljepših mjesta na svijetu, plaža Isola dei Conigli okružena je iznimnim prirodnim krajolikom unutar zaštićenog rezervata bogatog bioraznolikošću. Ovo netaknuto područje krasi plitko tirkizno more koje cijelom prizoru daje gotovo razglednički izgled.
| Foto: 123RF
BONDI BEACH (AUSTRALIJA).
Sydney je diljem svijeta poznat po prekrasnim plažama uz Tihi ocean, a osim plaže Manly posebno se ističe i Bondi Beach. Krase je mirno more, svijetli pijesak te živahna i raznolika atmosfera.
| Foto: Canva
MASPALOMAS BEACH (ŠPANJOLSKA).
Na samom jugu otoka Gran Canaria, u Kanarskom otočju, smjestila se plaža Maspalomas, jedinstvena po spektakularnom sustavu zlatnih pješčanih dina koje su zaštićene kao prirodni rezervat. Idealna je za opuštanje, ali i aktivnosti poput surfanja, kitesurfinga i windsurfinga.
| Foto: 123RF
POIPU BEACH PARK (HAVAJI).
Poipu Beach Park drugu se godinu zaredom našao na ovom poznatom Tripadvisorovu popisu. Smješten je na južnoj obali havajskog otoka Kauai, a krase ga mirno i plitko more zaštićeno koraljnim grebenima. Posjetitelji ondje mogu promatrati raznolik životinjski svijet, uključujući havajske medvjedice i zelene morske kornjače, uživati u ronjenju s maskom ili promatrati kitove.
| Foto: 123RF
PALOMBAGGIA BEACH (FRANCUSKA).
Smještena na jugoistoku Korzike, plaža Palombaggia smatra se jednom od najljepših u Europi zahvaljujući svom rajskom izgledu. Idiličan krajolik čine pješčane dine i mediteransko raslinje, dok bijelu pješčanu obalu oplakuje plitko, mirno more nebeskoplave boje.
| Foto: Canva
IPANEMA BEACH (BRAZIL).
Jedna od najpoznatijih plaža u Rio de Janeiru i cijelom Brazilu, Ipanema je od mjesta namijenjenog odmoru i opuštanju prerasla u sofisticirani kulturni simbol zemlje. Osim prostrane pješčane obale, mora i brojnih aktivnosti, ističe se ekskluzivnom, boemskom atmosferom.
| Foto: 123RF
LA CINTA BEACH (ITALIJA).
Popis 26 najboljih plaža za 2026. godinu zaključuje La Cinta u mjestu San Teodoro na Sardiniji. Plaža se proteže na pet kilometara, a krase je sitni bijeli pijesak i kristalno čisto tirkizno more. Odličan je izbor za obitelji i ljubitelje prirode, koji ondje mogu uživati u prekrasnim dinama i laguni u kojoj se mogu vidjeti ružičasti plamenci.
| Foto: 123RF