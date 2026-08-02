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FOTO Ovo su 24 najljepše plaže na svijetu po izboru putnika

Putnička platforma Tripadvisor objavila je popis Travellers’ Choice s 24 najbolje plaže na svijetu za 2026. godinu, sastavljen na temelju recenzija putnika. Na popisu su se našle očaravajuće lokacije na Mediteranu, Karibima i u jugoistočnoj Aziji, kao i poznate plaže na otočjima poput Havaja i Kanarskih otoka te u zemljama kao što su Australija i Brazil
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FOTO Ovo su 24 najljepše plaže na svijetu po izboru putnika
U nastavku pogledajte 24 najljepše plaže na svijetu po izboru putnika. | Foto: 123RF
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U nastavku pogledajte 24 najljepše plaže na svijetu po izboru putnika. | Foto: 123RF
Komentari 0

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