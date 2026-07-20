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FOTO Ovo su najbajkovitije destinacije u Europi za 2026.: Jedna se nalazi tik uz Hrvatsku

Od dvoraca skrivenih duboko u šumama i srednjovjekovnih gradova opasanih zidinama do neobičnih vrtova, otoka i aleja koje izgledaju kao filmske kulise - popis najbajkovitijih europskih destinacija za 2026. donosi 17 mjesta koja posjetitelje vraćaju u svijet legendi i dječjih priča. Među njima se našla i popularna destinacija u susjednoj Sloveniji
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FOTO Ovo su najbajkovitije destinacije u Europi za 2026.: Jedna se nalazi tik uz Hrvatsku
U nastavku doznajte najbajkovitije destinacije u Europi. | Foto: 123RF
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U nastavku doznajte najbajkovitije destinacije u Europi. | Foto: 123RF
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