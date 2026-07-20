FOTO Ovo su najbajkovitije destinacije u Europi za 2026.: Jedna se nalazi tik uz Hrvatsku

Od dvoraca skrivenih duboko u šumama i srednjovjekovnih gradova opasanih zidinama do neobičnih vrtova, otoka i aleja koje izgledaju kao filmske kulise - popis najbajkovitijih europskih destinacija za 2026. donosi 17 mjesta koja posjetitelje vraćaju u svijet legendi i dječjih priča. Među njima se našla i popularna destinacija u susjednoj Sloveniji
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U nastavku doznajte najbajkovitije destinacije u Europi.
| Foto: 123RF
U nastavku doznajte najbajkovitije destinacije u Europi.
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Foto: 123RF
U nastavku doznajte najbajkovitije destinacije u Europi.
| Foto: 123RF
1. DVORAC ELTZ, NJEMAČKA.
Skriven među šumovitim brežuljcima zapadne Njemačke, dvorac Eltz izgleda poput prizora iz klasične bajke. Njegove kamene kule, drveni detalji, strmi krovovi i izdvojeni položaj stvaraju dojam tajanstvene utvrde do koje se dolazi kroz začaranu šumu.
Dvorac se nalazi iznad doline rijeke Moselle i više od 850 godina pripada istoj obitelji. Posebno je zanimljivo to što tijekom burne povijesti nije bio razoren, pa je sačuvao velik dio svoje izvorne arhitekture i autentičnog srednjovjekovnog izgleda. Do njega vode šumske staze, zbog čega već sam dolazak postaje važan dio doživljaja.
| Foto: 123RF
2. MONT-SAINT-MICHEL, FRANCUSKA.
Mont-Saint-Michel uzdiže se iz plimnih ravnica Normandije poput kamenog grada koji lebdi između mora i neba. Na vrhu otočića dominira monumentalna opatija, dok se ispod nje nižu uske ulice, kamene kuće, stepenice i prolazi.
Izgled cijelog krajolika mijenja se ovisno o plimi i oseci. U jednom trenutku mjesto je okruženo vodom, a nekoliko sati poslije oko njega se prostiru velike pješčane ravnice. Posebno ozračje može se doživjeti rano ujutro ili predvečer, kada se smanji broj jednodnevnih posjetitelja i stare ulice ponovno postanu mirnije. Otok i njegova opatija nalaze se pod zaštitom UNESCO-a.
| Foto: REUTERS/PXL
3. TOSSA DE MAR, ŠPANJOLSKA.
Nekadašnje ribarsko mjesto na Costa Bravi spaja ono što se rijetko može pronaći na jednoj lokaciji: srednjovjekovnu utvrdu, kamene uličice i mediteranske plaže.
Iznad mora uzdižu se zidine starog dijela grada Vila Vella, s kulama i nekadašnjim stražarnicama koje pružaju pogled na obalu. Unutar zidina nalaze se uski prolazi, stare kuće i staze koje vode prema vidikovcima. Umjetnik Marc Chagall toliko je bio očaran Tossom de Mar da ju je nazvao „plavim rajem“.
| Foto: 123RF
4. MRAČNE ŽIVICE, SJEVERNA IRSKA.
Aleja stoljetnih bukvi poznata kao The Dark Hedges jedno je od najneobičnijih mjesta na popisu. Iskrivljene grane stabala spajaju se iznad ceste i stvaraju prirodni tunel koji u maglovitim ili oblačnim danima djeluje posebno tajanstveno.
Stabla su posađena u 18. stoljeću kako bi oblikovala dojmljiv prilaz georgijanskom imanju. Lokacija je kasnije stekla svjetsku prepoznatljivost kao Kraljevska cesta u seriji „Igra prijestolja“. Najmirniji doživljaj pruža dolazak rano ujutro, prije većih skupina posjetitelja. Izlet se može povezati s obilaskom obale Causeway, dvorca Dunluce i poznatog Giant’s Causewaya.
| Foto: 123RF
5. RIGA, LATVIJA.
Latvijska prijestolnica možda nema samo jedan dvorac ili izdvojenu znamenitost koja joj daje bajkoviti izgled. Njezina čar proizlazi iz spoja srednjovjekovnih ulica, crkvenih tornjeva, šarenih pročelja i raskošne secesijske arhitekture.
U Starom gradu nalaze se popločane ulice, cehovske kuće i prepoznatljiva Kuća Crnih glava. S tornja crkve svetog Petra pruža se širok pogled na gradske krovove i rijeku Daugavu. Nakon zalaska sunca povijesna jezgra dobiva intimniji izgled zahvaljujući osvijetljenim pročeljima i uskim prolazima.
| Foto: 123RF
6. DVORAC NEUSCHWANSTEIN, NJEMAČKA.
Smješten na uzvisini iznad bavarskih šuma, s planinama u pozadini, Neuschwanstein je gotovo savršena slika dvorca iz bajke. Bijelo pročelje, visoke kule i romantični položaj učinili su ga jednom od najprepoznatljivijih njemačkih znamenitosti.
Dvorac je dao izgraditi bavarski kralj Ludwig II., poznat po sklonosti umjetnosti, legendama i raskošnim arhitektonskim zamislima. Iako izgleda poput srednjovjekovne utvrde, podignut je u 19. stoljeću kao romantična interpretacija viteškog svijeta. Najpoznatiji pogled pruža se s mosta Marienbrücke, smještenog iznad klanca.
| Foto: 123RF
7. ROTHENBURG OB DER TAUBER, NJEMAČKA.
Ovaj bavarski gradić izgleda kao da je nastao prema opisu iz dječje slikovnice. Šarene drvene kuće, popločane ulice, tornjevi, gradska vrata i očuvane zidine stvaraju jedinstvenu srednjovjekovnu kulisu.
Jedan od najpoznatijih prizora nalazi se na raskrižju Plönlein, gdje se žuta kuća smjestila između dviju kamenih ulica koje vode prema gradskim kulama. Posjetitelji mogu prošetati dijelovima zidina, razgledati trgove i istraživati male trgovine u povijesnoj jezgri. U vrijeme Adventa grad dobiva još izraženiji bajkoviti ugođaj.
| Foto: 123RF
8. BLED, SLOVENIJA.
Najbliža destinacija Hrvatskoj na ovom popisu nalazi se u susjednoj Sloveniji. Bled je poznat po alpskom jezeru, malenom otoku s crkvom i dvorcu podignutom na stijeni iznad vode.
Do otoka se tradicionalno može stići drvenim čamcem, a prema poznatoj predaji posjetitelji u crkvi zvone zvonom želja. Pogled na jezero mijenja se sa svakim godišnjim dobom: ljeti je okruženo zelenilom, u jesen toplim bojama, a zimi snijeg može cijelom krajoliku dati izgled božićne razglednice. Bled je osmi na objavljenom popisu najbajkovitijih europskih destinacija.
| Foto: PROFIMEDIA
9. RIQUEWIHR, FRANCUSKA.
Smješten među vinogradima Alsacea, Riquewihr je poznat po šarenim kućama s drvenim gredama, cvjetnim balkonima i uskim ulicama. Povijesna jezgra toliko je skladno očuvana da šetnja gradom može djelovati poput ulaska u filmsku scenografiju.
Iza starih zidina skrivaju se male trgovine, vinski podrumi, restorani i prolazi ukrašeni cvijećem. Posebno je dojmljiv tijekom proljeća i ljeta, kada su pročelja prekrivena biljkama, ali i u adventsko vrijeme, kada se cijelo mjesto ukrašava lampicama i božićnim dekoracijama.
| Foto: 123RF
10. CRAIOVA, RUMUNJSKA.
Craiova se na popisu ističe kao nešto drukčiji izbor. Riječ je o rumunjskom gradu s prostranim parkovima, povijesnim građevinama i raskošno uređenim javnim prostorima.
Posebnu pozornost privlači tijekom blagdanskog razdoblja, kada središte grada postaje velika svjetlosna pozornica ispunjena ukrasima, kućicama i instalacijama inspiriranima bajkama. Upravo je snažan razvoj božićne ponude posljednjih godina pomogao Craiovi da postane zapaženija među europskim zimskim destinacijama.
| Foto: 123RF
11. UŠĆE ORCUSA U VRTOVIMA BOMARZO, ITALIJA.
Vrtovi Bomarzo, poznati i kao Park čudovišta, jedno su od najneobičnijih mjesta u Italiji. Umjesto pravilno uređenih renesansnih vrtova, posjetitelje dočekuju goleme kamene skulpture mitskih bića, čudovišta i životinja.
Najpoznatija među njima golema su otvorena usta Orcusa, rimskog boga podzemlja. Posjetitelji mogu zakoračiti izravno u kamena usta, unutar kojih se nalazi prostor s kamenim stolom. Mahovina, šuma i neobične skulpture stvaraju pomalo mračnu, nadrealnu atmosferu.
| Foto: 123RF
12. SELO POPEYE, MELLIEĦA, MALTA.
Šarene drvene kućice smještene uz malu uvalu na sjeveru Malte izgledaju poput sela iz animiranog filma. To zapravo i nije daleko od istine: mjesto je izgrađeno kao scenografija za film o Popaju.
Nakon završetka snimanja kulise nisu uklonjene, nego su pretvorene u turističku atrakciju. Danas posjetitelji mogu istraživati neobične kuće, upoznati kostimirane likove i uživati u pogledu na tirkizno more. Selo posebno privlači obitelji, ali i ljubitelje neobičnih filmskih lokacija.
| Foto: 123RF
13. PRAG, ČEŠKA.
Prag je grad tornjeva, mostova, legendi i mračnih srednjovjekovnih priča. Njegov bajkoviti karakter najbolje se vidi u povijesnoj jezgri, gdje se izmjenjuju gotičke crkve, barokne palače i uske popločane ulice.
Šetnja Karlovim mostom u ranim jutarnjim satima, prije dolaska većeg broja posjetitelja, jedan je od najdojmljivijih načina za upoznavanje grada. Tu su i golemi kompleks Praškog dvorca, katedrala svetog Vida, Starogradski trg i astronomski sat. Nakon zalaska sunca osvijetljeni tornjevi i odrazi na Vltavi dodatno naglašavaju čarobnu atmosferu.
| Foto: Canva
14. KAYSERSBERG, FRANCUSKA.
Još jedan alzaški gradić na popisu poznat je po kućama s drvenim gredama, cvjetnim pročeljima i kamenim mostovima. Smješten je među vinogradima i zelenim brežuljcima, na području poznatom po vinima i slikovitim naseljima.
Iznad grada nalaze se ostaci starog dvorca, do kojih vodi uspon nagrađen pogledom na krovove, vinograde i okolni krajolik. Kaysersberg je dovoljno malen da se može istražiti pješice, a njegova mirnija atmosfera privlači putnike koji žele izbjeći gužve većih gradova.
| Foto: 123RF
15. DVORAC ALCÁZAR U SEGOVIJI, ŠPANJOLSKA.
Alcázar u Segoviji podignut je na kamenoj uzvisini i svojim oblikom podsjeća na pramac velikog broda. Visoke kule, šiljasti krovovi i položaj iznad doline daju mu izgled klasičnog kraljevskog dvorca iz bajke.
Tijekom povijesti služio je kao utvrda, kraljevska rezidencija i vojna građevina. Danas posjetitelji mogu razgledati raskošne dvorane, oružje, ukrase i toranj s kojeg se pruža pogled na Segoviju i okolni krajolik. U istom gradu nalazi se i iznimno očuvan rimski akvedukt.
| Foto: 123RF
16. ISOLA BELLA U TROPEI, ITALIJA.
Tropea se nalazi na litici iznad Tirenskog mora, a jedan od njezinih najpoznatijih prizora pruža se prema stijeni Isola Bella. Na vrhu stijene smješteno je svetište Santa Maria dell’Isola, do kojega vode stepenice.
Ispod se protežu plaže sa svijetlim pijeskom i izrazito plavim morem. Kombinacija stijene, svetišta, mediteranskog zelenila i starog grada čini ovu kalabrijsku destinaciju jednom od najupečatljivijih na jugu Italije. Posebno je dojmljiva pred zalazak sunca.
| Foto: 123RF
17. SINTRA, PORTUGAL.
Sintra, smještena nedaleko od Lisabona, ispunjena je palačama, vrtovima, dvorcima i šumskim stazama. Najpoznatija je palača Pena, prepoznatljiva po jarkim bojama, kupolama, tornjevima i mješavini različitih arhitektonskih stilova.
Jednako je tajanstvena Quinta da Regaleira, imanje s podzemnim prolazima, skrivenim simbolima i poznatim inicijacijskim bunarom sa spiralnim stubištem. Iznad grada nalaze se i ostaci maurskog dvorca. Zahvaljujući čestim maglama i bujnom zelenilu, Sintra čak i tijekom sunčanih dana zadržava romantičnu, gotovo mističnu atmosferu. Na objavljenom popisu zauzela je 17. mjesto.
| Foto: 123RF