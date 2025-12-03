FOTO Ovo su najbolja skijališta u Europi: Pogledajte kako izgledaju i kolike su im cijene

U Europi postoji više od 4000 skijališta, od obiteljskih do zahtjevnih padina. Neka nude velike povezane zone, dok druga, poput Zermatta, imaju glečersko skijanje. Luksuzna odredišta poput St. Moritza i Verbiera spajaju smještaj, shopping i vrhunsko skijanje
U nastavku pogledajte listu najboljih skijališta u Europi i koliko koštaju.
VAL THORENS, FRANCUSKA Val Thorens je najviše smješteno skijalište u Europi, s 140 kilometara lokalnih staza i pristupom Three Valleys području od 600 kilometara. Resort je potpuno skijaški, bez automobila, sa ski-in/ski-out smještajem. Idealno za sve uzraste, s terenom za off-piste, snow parkovima i bogatim noćnim životom. Club Med Val Thorens nudi spa, unutarnju stijenu za penjanje, yoga i klub za tinejdžere.
Cijena za ski pass ovisi o broju dana za koji ju uzmete. Jedna cjelodnevna propusnica iznosi 71 euro po osobi, a šestodnevna iznosi 355 eura. Možete uzeti propusnicu i za pola dana koja iznosi 63 eura, a za mlađe od 5 je besplatno.
KLOSTERS, ŠVICARSKA Klosters je skijalište omiljeno kod britanske kraljevske obitelji, s nepretencioznim šarmom i odličnim off-piste terenima. 305 kilometara staza povezuje četiri planine Davos/Klosters područja, uglavnom busom i vlakom. Hotel Silvretta Park nudi restoran, spa, bazen i wellness sadržaje. Ovo je savršeno mjesto za miran, ali zahtjevan skijaški odmor.
Cijena za ski pass ovisi o broju dana za koji ju uzmete. Jedna cjelodnevna propusnica iznosi 99 eura po osobi, a šestodnevna iznosi 413 eura. Za djecu variraju između 39 i 69 eura za 1 dan i 165 i 289 za 6 dana.
CERVINIA, ITALIJA Cervinia se nalazi na južnoj strani Matterhorna i nudi 93 kilometara staza s pristupom Zermatt području. Idealno je za srednje napredne skijaše i obitelji, s dobrim restoranima i školama skijanja. Valtur Cervinia Cristallo nudi bazen, spa, klub za tinejdžere i kino. Skijalište pruža odličan omjer cijene i kvalitete.
Cijena za ski pass ovisi o broju dana za koji ju uzmete. Jedna propusnica za pola dana iznosi između 53 i 59 eura po odrasloj osobi, a šestodnevna iznosi između 280 i 311 eura. Za djecu variraju između 41 i 53 eura za pola dana i 218 i 280 eura za 6 dana.
MÜRREN, ŠVICARSKA Mürren je slikovito, visoko smješteno selo dostupno samo žičarom ili vlakom. 54 kilometara staza pružaju spektakularne poglede na Eiger, Mönch i Jungfrau. Skijaši mogu koristiti Jungfrau Ski Region pass za pristup 132 milja staza. Hotel Alpina nudi smještaj s pogledom, restoranom i besplatnim bazenom.
Cijena za ski pass ovisi o broju dana za koji ju uzmete. Jedna cjelodnevna propusnica iznosi 83 eura po osobi, a šestodnevna iznosi 424 eura. Za djecu i tinejdžere iznosi između 38 i 45 eura za 1 dan i 183 i 247 eura za 6 dana.
VAL GARDENA, ITALIJA Val Gardena spaja prekrasne Dolomite, blag skijaški teren i autentičnu kulturu Ladina. 175 kilometara, uključujući Sella Ronda i Alpe di Siusi, idealne su za obitelji i početnike. Tri sela nude kulturni šarm i ugodne hotele. Chalet Soldanella smješta do 25 osoba s potpuno usluženim obrokom i pogledom na planine.
Cijena za ski pass ovisi o broju dana za koji ju uzmete. Jedna cjelodnevna propusnica iznosi 80 eura po osobi, a šestodnevna iznosi 404 eura. Za starije cijena iznosi 72 eura za 1 dan i 364 eura za 6 dana, a za djecu iznosi od 50-56 eura (ovisno o starosti) za 1 dan i od 202-283 eura za 6 dana.
AVORIAZ, FRANCUSKA Avoriaz je futurističko skijalište sa stazama direktno iz hotela, pogodnim za snowboardere i freestylere. Dio je ogromnog Portes du Soleil područja sa 648 kilometara staza i 10 snow parkova. Hotel Des Dromonts nudi wellness, saunu i ski-in/ski-out pristup stazama. Resort je dizajniran da bude potpuno funkcionalan unutar planinskog krajolika.
Jedna cjelodnevna propusnica iznosi 57 eura po osobi. Možete uzeti propusnicu i za pola dana koja iznosi 49 eura, a za mlađe od 5 je besplatno.
OBERGURGL, AUSTRIJA Obergurgl, najviše naselje u Otz dolini, poznat je po obiteljskom, prijateljskom ugođaju. 112 milja staza osigurava kvalitetan snijeg i miran odmor. Après-ski scena je opuštena i prilagođena obiteljima. Hotel Alpenland nudi spa, saune i restoran s četverosmjenskim večerama.
Cijena za ski pass ovisi o broju dana za koji ju uzmete. Jedna cjelodnevna propusnica iznosi 73 eura po osobi, a šestodnevna iznosi 432 eura. Cijene za djecu iznose 40 eura za 1 dan i 238 eura za 6 dana.
CORTINA D’AMPEZZO, ITALIJA Cortina d’Ampezzo smještena je među Dolomitima i odiše talijanskom dolce vita atmosferom. 120 kilometara laganih staza i restorani na sunčanim lokacijama omogućuju kombinaciju skijanja i uživanja izvan staza. Grad je poznat po shoppingu, šetnjama i aperitivima, dok se investicije za ZOI 2026. polako dovršavaju. Hotel Panda nudi smještaj blizu žičara i tradicionalni talijanski ugođaj.
Cijena za ski pass ovisi o broju dana za koji ju uzmete. Jedna cjelodnevna propusnica iznosi 77 eura po osobi, a šestodnevna iznosi 393 eura. Za mlađe od 8 je besplatno uz jednu propusnicu za odrasle.
ZERMATT, ŠVICARSKA Zermatt se nalazi u podnožju Matterhorna i kombinira tradicionalnu alpsku arhitekturu s modernim hotelima i Michelin restoranima. 360 kilometara visokih staza pružaju spektakularne poglede, uključujući 12,8 km dugu stazu s Matterhorn Glacier Paradise. Grad je bez automobila, što stvara mirnu atmosferu. Hotel Mirabeau nudi spa, bazen i restorane na pješačkoj udaljenosti.
Cijena za ski pass ovisi o broju dana za koji ju uzmete. Jedna cjelodnevna propusnica iznosi 94 eura po osobi, a šestodnevna iznosi 402 eura. Možete uzeti propusnicu i za pola dana koja iznosi 72 eura, a za mlađe od 9 je besplatno.
VAL-D’ISÈRE, FRANCUSKA Val-d’Isère je vrhunsko skijalište za iskusne skijaše, povezano s Tignesom za 299 kilometara staza. Nude se zahtjevne staze, glečersko skijalište i brojni off-piste tereni. Après-ski, luksuzni hoteli i noćni život čine ovo mjesto ikonom zimskog sporta. Hotel & Spa La Savoie nudi smještaj tik uz žičare, spa i restoran.
Cijena za ski pass ovisi o broju dana za koji ju uzmete. Jedna cjelodnevna propusnica iznosi 75 eura po osobi, a šestodnevna iznosi 450 eura. Možete uzeti propusnicu i za pola dana koja iznosi 65 eura, a za mlađe od 8 i starije od 75 je besplatno.
LECH, AUSTRIJA Lech kombinira luksuz s autentičnom alpskom atmosferom, uz drvene chalete i niske hotele uz rijeku. Dio je Ski Arlberg područja s obiljem snijega i pristupom najboljim off-piste terenima. Warth-Schrocken, susjedni ski teren, nudi još više snijega za pravi insider doživljaj. Hotel Plattenhof omogućava skijanje do vrata, spa i gurmanske večere.
Cijena za ski pass ovisi o broju dana za koji ju uzmete. Jedna cjelodnevna propusnica iznosi 81 euro po osobi, a šestodnevna iznosi 450 eura. Cijene za djecu iznose 49 eura za 1 dan i 265 eura za 6 dana.
MÉRIBEL, FRANCUSKA Méribel je smješten u srcu Three Valleys, najvećeg skijaškog područja na svijetu sa 600 kilometara staza. Odličan je za energične skijaše koji žele istraživati lokalne i susjedne staze Courchevela, Val Thorensa i St. Martin de Bellevillea. Chalet L’Arculsaz nudi smještaj za 10 osoba s jacuzzijem, saunom i balkonom s pogledom. Liftske stanice i restorani udaljeni su samo nekoliko minuta hoda.
Cijene za Méribel ovise o tome uzmete li ski pass za 3 doline (što je skuplje) ili samo za Méribel. Prema tome, jedna cjelodnevna propusnica iznosi između 62 i 73 eura po osobi, a šestodnevna između 311 i 368 eura. Možete uzeti propusnicu i za pola dana koja iznosi između 53 i 65 eura po osobi.
SOLDEU, ANDORA Soldeu je sunčano skijalište idealno za obitelji s tinejdžerima. Pristup Grandvalira području omogućuje 299 kilometara staza, parkove i plave staze za početnike. Grad nudi pristupačan smještaj i restorane prilagođene obiteljima. Sport Hotel Village omogućava direktan pristup žičarama, spa i kids club.
Cijena za ski pass ovisi o broju dana za koji ju uzmete. Jedna cjelodnevna propusnica iznosi 69 eura po osobi, a šestodnevna iznosi 378 eura.
CHAMONIX, FRANCUSKA Chamonix se nalazi u podnožju Mont Blanca i poznat je po dugoj tradiciji vođenja alpinista i skijaša. Skijalište se prostire na pet planina, sa 160 kilometara staza i spektakularnom Vallée Blanche off-piste rutom. L’Aiguille du Midi gondola pruža nevjerojatan panoramski pogled. Mont Blanc Unlimited ski pass omogućava pristup preko 965 kilometara staza u Francuskoj, Italiji i Švicarskoj.
Cijena za ski pass ovisi o broju dana za koji ju uzmete. Jedna cjelodnevna propusnica iznosi 100 eura po osobi, a šestodnevna iznosi 480 eura. Propusnica za mlađe od 5 je besplatna.
ST. ANTON, AUSTRIJA St. Anton je poznat kao kolijevka alpskog skijanja i rodno mjesto Hannes Schneiderove tehnike. Skijalište nudi 350 kilometara staza i 199 kilometara off-piste terena u Ski Arlberg području. Town je također centar après-ski zabave u poznatim barovima poput MooserWirt-a. Moderni apartmani nude udoban smještaj uz wellness i saunu.
Cijena za ski pass ovisi o broju dana za koji ju uzmete. Jedna cjelodnevna propusnica iznosi 81 euro po osobi, a šestodnevna iznosi 450 eura. Možete uzeti propusnicu za pola dana koja iznosi 62 eura.
COURMAYEUR, ITALIJA Courmayeur spaja sunčane alpske padine s talijanskim šarmom i gastronomski bogatim gradom. Grad nudi 99 kilometara staza, off-piste mogućnosti te heliskiing, a planinski restorani nude vrhunski doživljaj après-ski. Mont Blanc i spektakularni pogled čine ovo skijalište jedinstvenim. Moderni hoteli omogućuju opuštanje u spa centrima i bazenima između dana na snijegu.
Cijena za ski pass ovisi o broju dana za koji ju uzmete. Jedna cjelodnevna propusnica iznosi 69 eura po osobi, a šestodnevna iznosi 355 eura. Možete uzeti propusnicu za pola dana koja iznosi 63 eura, a za mlađe od 8 je besplatno uz jednu propusnicu za odrasle.
VERBIER, ŠVICARSKA Verbier je raj za freeridere i ljubitelje zabave, s 410 kilometara staza i zahtjevnim off-piste terenima. Mont Fort i Rock ’n’ Roll couloir su poznati po strmini i izazovima, idealni za iskusne skijaše. Nakon dana na padinama, zabava nastavlja u poznatim barovima i luksuznim chaletima. Mirniji smještaj u vlastitom chaletu omogućava opuštanje i pripremu za noćni izlazak.
Cijene za Verbier ovise o tome uzmete li ski pass i za 4 doline (što je skuplje) ili samo za Verbier. Prema tome cijena jedne cjelodnevne propusnice varira između 82 i 95 eura, a cijena šestodnevne između 382 i 402 eura. Propusnice za mlađe od 8 i starije od 76 su besplatne.
LES ARCS, FRANCUSKA Les Arcs je klasično francusko skijalište, raspoređeno u četiri sela i povezano s Bourg St. Maurice. Nude se 424 kilometara staza u Paradiski području, većinom dugih, glatkih i pogodnih za srednje napredne skijaše. Resort je idealan za obitelji, s Club Med Panorama na 1.750 m koji nudi klub za djecu, večernju zabavu, fitness i spa sadržaje. Ski-in/ski-out pristup olakšava obiteljski boravak.
Cijena za ski pass ovisi o broju dana za koji ju uzmete. Jedna cjelodnevna propusnica iznosi 79 eura po osobi, a šestodnevna iznosi 359 eura. Možete uzeti propusnicu za pola dana koja iznosi 56 eura, a za mlađe od 5 i starije od 75 su besplatne.
ST. MORITZ, ŠVICARSKA St. Moritz je simbol luksuza i zimske dekadencije, s poviješću dugom 160 godina u razvoju zimskih sportova. Grad nudi 350 kilometara staza, visoko-altitudinskih i raznolikih, te brojne restorane i ekskluzivne klubove. Smještaj i hoteli su raskošni, a skijaši mogu uživati u raznovrsnim sportovima poput snow polo-a ili kreta. Posjetitelji se mogu voziti besplatnim shuttleom do žičara i uživati u luksuznom odmoru.
Cijena za ski pass ovisi o broju dana za koji ju uzmete. Jedna cjelodnevna propusnica iznosi 81 euro po osobi, a šestodnevna iznosi 402 eura. Možete uzeti i ski pass za pola dana koji iznosi 70 eura.
KITZBÜHEL, AUSTRIJA Kitzbühel odiše zimskim šarmom, s kaldrmom popločanim ulicama, pastelno obojenim starim kućama, svijećama osvijetljenim restoranima i barovima. Nudi 233 kilometara staza, većinom pogodnih za srednje napredne skijaše, raspoređenih po KitzSki području Kitzbühel/Kirchberg. Iako miran i slikovit, Kitzbühel je domaćin legendarne utrke Hahnenkamm i mjesto gdje je Dave Ryding 2022. postao prvi Britanac s pobjedom u Svjetskom kupu. Za opuštanje poslije skijanja tu su luksuzni hoteli sa spa centrima i bazenima.
Cijena za ski pass ovisi o broju dana za koji ju uzmete. Jedna cjelodnevna propusnica iznosi 79 euro po osobi, a šestodnevna iznosi 405 eura. Propusnice za mlađe od 5 su besplatne.
