FOTO Ovo su najbolja skijališta u Europi: Pogledajte kako izgledaju i kolike su im cijene

U Europi postoji više od 4000 skijališta, od obiteljskih do zahtjevnih padina. Neka nude velike povezane zone, dok druga, poput Zermatta, imaju glečersko skijanje. Luksuzna odredišta poput St. Moritza i Verbiera spajaju smještaj, shopping i vrhunsko skijanje
FOTO Ovo su najbolja skijališta u Europi: Pogledajte kako izgledaju i kolike su im cijene
U nastavku pogledajte listu najboljih skijališta u Europi i koliko koštaju. | Foto: Canva/123RF
