FOTO Ovo su najbolje i najgore frizure ako imate valovitu kosu

Valovita kosa je između ravne i kovrčave te daje prirodnu teksturu i volumen, ali može biti zahtjevna za održavanje. Pogrešna frizura lako pojačava frizz i otežava oblikovanje. Zato je važno odabrati stilove koji ističu njezinu ljepotu
U nastavku pogledajte 10 najboljih, a zatim 10 najgorih frizura za valovitu kosu.
VALOVI SUŠENI NA ZRAKU SA SREDIŠNJIM RAZDJELJKOM Valovita kosa suši se prirodno s razdjeljkom po sredini, čime se naglašava njezina prirodna tekstura. Pramenovi se uvijaju od lica kako bi se dobili mekani i definirani valovi bez frizza. Tijekom sušenja kosa se može učvrstiti kopčama kako bi zadržala oblik. Ova metoda ne zahtijeva toplinske alate i čuva zdravlje kose.
POLUPODIGNUTA FRIZURA S UVIJENIM PRAMENOVIMA I RASPUŠTENIM VALOVIMA Prednji pramenovi se uvijaju i pričvršćuju na stražnjem dijelu glave, dok ostatak kose ostaje raspušten. Frizura daje romantičan i mekan izgled bez previše truda. Lice ostaje otvoreno, a valovi zadržavaju prirodan pokret. Idealna je za svakodnevne i svečanije kombinacije.
NISKI VALOVITI REP S OMOTANIM PRAMENOM Kosa se veže u niski rep kako bi se zadržao uredan i elegantan izgled. Tanka vlas omotava se oko gumice kako bi se ona sakrila i frizura izgledala sofisticiranije. Valovi u repu ostaju mekani i prirodni, bez krutog dojma. Ova frizura je jednostavna, ali vrlo efektna za različite prilike.
RAZBARUŠENI VALOVITI BOB SA ŠIŠKAMA NA STRANU Ovaj bob naglašava prirodnu teksturu valovite kose i daje ležeran, moderan izgled. Šiške sa strane omekšavaju crte lica i dodaju frizuri pokret i dimenziju. Kosa se može jednostavno oblikovati prstima bez puno alata. Rezultat je chic i opušten stil koji izgleda prirodno.
VALOVITA KOSA S PLETENOM KRUNOM Pramenovi se pletu sa svake strane i pričvršćuju preko tjemena u obliku krune. Frizura ima romantičan i boemski karakter te drži kosu podalje od lica. Posebno lijepo izgleda uz cvjetne ili dekorativne ukosnice. Često se bira za svečane i ljetne prilike.
NEUREDNA VALOVITA PUNĐA Kosa se lagano skuplja u nisku punđu, dok se nekoliko pramenova ostavlja oko lica. Opuštena tekstura daje frizuri prirodan i romantičan izgled. Neurednost je dio stila i ne zahtijeva savršeno oblikovanje. Ova frizura je brza i praktična za svakodnevno nošenje.
ZALIZANI MOKRI VALOVI Na vlažnu kosu nanosi se gel kako bi se postigao zalizani, sjajni efekt. Kosa se češlja unatrag, ali se zadržava prirodni valoviti oblik. Frizura djeluje vrlo moderno i inspirirana je runway stilovima. Po potrebi se lako osvježava vodom i dodatnim proizvodima.
VALOVITI SHAG SA 'ZAVJESA' ŠIŠKAMA Slojevita frizura s razdijeljenim šiškama daje lagan i voluminozan izgled. Valovi dolaze do izražaja i dobivaju dodatnu teksturu i pokret. Frizura je jednostavna za održavanje i ne zahtijeva puno stiliziranja. Vrlo je popularna zbog svog prirodnog i ležernog dojma.
VALOVITA KOSA S MARAMOM Marama se može nositi kao traka ili se uplitati u kosu za dodatni stil. Osim estetskog efekta, pomaže u kontroli frizza i zaštiti kose. Frizura daje boho i ljetni dojam koji je vrlo efektan. Jednostavna je, ali vizualno vrlo upečatljiva.
GLAMUROZNI VALOVI S DUBOKIM RAZDJELJKOM Duboki razdjeljak stvara dodatni volumen i naglašava simetriju lica. Valovi su definirani i elegantno padaju preko ramena. Ova frizura često se nosi za večernje i svečane prilike. Daje sofisticiran i bezvremenski izgled.
U nastavku pogledajte 10 najgorih frizura za valovitu kosu.
RAVNO REZANI BOB S KRATKIM ŠIŠKAMA Ova frizura može biti zahtjevna za valovitu kosu jer naglašava neujednačenu teksturu. Kratke šiške dodatno otežavaju oblikovanje i kontrolu valova. Kosa može djelovati napuhano ili neuredno bez pravilnog stiliziranja. Često zahtijeva toplinske alate i proizvode za zaglađivanje.
JAKO TEKSTURIRANI VALOVITI BOB Previše slojeva i stanjivanja može smanjiti definiciju prirodnih valova. Kosa tada postaje sklonija frizz efektu i gubi kontrolirani oblik. Iako frizura daje pokret, često ju je teško održavati bez proizvoda. Potrebno je redovito stiliziranje kako bi izgledala uredno.
KOSI BOB NA VALOVITOJ KOSI Oštra linija kosog boba često se ne vidi jasno na valovitoj kosi. Valovi mogu stvoriti neujednačen i nepredvidiv oblik frizure. Za uredan izgled često je potrebno dodatno toplinsko stiliziranje. Frizura može djelovati manje definirano nego na ravnoj kosi.
ASIMETRIČNI BOB NA VALOVITOJ KOSI Asimetrični rez može naglasiti razlike u volumenu valova s jedne i druge strane. Jedna strana često izgleda punije ili napuhano u odnosu na drugu. Bez stručnog šišanja frizura može izgubiti ravnotežu. Zahtijeva redovito održavanje kako bi izgledala skladno.
A-LINIJSKI BOB NA VALOVITOJ KOSI Ovaj oblik može stvoriti “trokutasti” efekt na valovitoj kosi. Volumen se često nakuplja pri dnu, dok gornji dio izgleda spljošteno. Frizura može djelovati teže nego što zapravo jest. Bez stiliziranja gubi svoju strukturu.
NABRANI BOB S DODACIMA ZA KOSU Naborana tekstura pojačava frizz i može otežati kontrolu valova. Dodaci za kosu ponekad zapinju i narušavaju prirodan pad kose. Frizura može izgledati prenatrpano i manje prirodno. Zahtijeva pažljivo stiliziranje i održavanje.
KRATKI VOLUMINOZNI BOB Kratka duljina može učiniti da valovita kosa izgleda previše napuhano. Vlaga dodatno pojačava frizz i otežava oblikovanje. Kosa može izgubiti definiciju i postati nepredvidiva. Održavanje zahtijeva redovito stiliziranje.
GRADUIRANI BOB S VALOVIMA Slojevi na tjemenu stvaraju dodatni volumen koji može biti teško kontrolirati. Frizura ponekad poprima oblik “gljive” zbog previše podizanja. Bez preciznog šišanja lako gubi formu. Potrebno je često osvježavanje šišanja.
LOB S VRHOVIMA OKRENUTIM PREMA VAN Vrhovi okrenuti prema van narušavaju prirodni smjer valova. Frizura često zahtijeva svakodnevno toplinsko oblikovanje. Valovi gube svoj prirodni pad i postaju umjetno oblikovani. To može povećati oštećenje kose.
TUPI BOB DO BRADE NA VALOVITOJ KOSI Oštra linija do brade može stvoriti “kaciga” efekt na valovitoj kosi. Valovi se šire prema van umjesto da prirodno padaju. Frizura može djelovati teška i bez pokreta. Bez slojeva teško postiže prirodan izgled.
