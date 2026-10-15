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FOTO Ovo su najbolji barovi na svijetu, Europa ih ima čak 18!

Objavljena je nova ljestvica najboljih barova na svijetu, koja je i ove godine okupila brojne poznate lokale iz različitih dijelova svijeta. Europa se posebno istaknula velikom zastupljenošću, a na popisu se našlo i nekoliko iznenađenja
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FOTO Ovo su najbolji barovi na svijetu, Europa ih ima čak 18!
U nastavku pogledajte 50 najboljih barova na svijetu. | Foto: Canva/Instagram
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U nastavku pogledajte 50 najboljih barova na svijetu. | Foto: Canva/Instagram
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