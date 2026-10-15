FOTO Ovo su najbolji barovi na svijetu, Europa ih ima čak 18!

Objavljena je nova ljestvica najboljih barova na svijetu, koja je i ove godine okupila brojne poznate lokale iz različitih dijelova svijeta. Europa se posebno istaknula velikom zastupljenošću, a na popisu se našlo i nekoliko iznenađenja
Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
U nastavku pogledajte 50 najboljih barova na svijetu.
| Foto: Canva/Instagram
U nastavku pogledajte 50 najboljih barova na svijetu. |
Foto: Canva/Instagram
U nastavku pogledajte 50 najboljih barova na svijetu.
| Foto: Canva/Instagram
50. Angelita, Madrid
| Foto: Instagram
49. Bar Snack, New York
| Foto: Instagram
48. Virtù, Tokio
| Foto: Instagram
47. Tlecān, Ciudad de México
| Foto: Instagram
46. Martiny's, New York
| Foto: Instagram
45. Caretaker's Cottage, Melbourne
| Foto: Instagram
44. Bar Benfiddich, Tokio
| Foto: Instagram
43. Nouvelle Vague, Tirana
| Foto: Instagram
42. Mimi Kakushi, Dubai
| Foto: Instagram
41. Gokan, Hong Kong
| Foto: Instagram
40. Barro Negro, Atena
| Foto: Instagram
39. Bar Carmen, Medellín
| Foto: Instagram
38. Nutmeg & Clove, Singapur
| Foto: Instagram
37. Sastrería Martínez, Lima
| Foto: Instagram
36. Montana, Hong Kong
| Foto: Instagram
35. Tan Tan, São Paulo
| Foto: Instagram
34. Mirror Bar, Bratislava
| Foto: Instagram
33. Locale Firenze, Firenca
| Foto: Instagram
32. Waltz, London
| Foto: Instagram
31. Victor Audio Bar, Buenos Aires
| Foto: Instagram
30. BKK Social Club, Bangkok
| Foto: Instagram
29. Satan's Whiskers, London
| Foto: Instagram
28. El Gallo Altanero, Guadalajara
| Foto: Instagram
27. Dry Wave Cocktail Studio, Bangkok
| Foto: Instagram
26. Danico, Pariz
| Foto: Instagram
25. Argo, Hong Kong
| Foto: Instagram
24. Himkok, Oslo
| Foto: Instagram
23. De Vie, Pariz
| Foto: Instagram
22. Mamba Negra, Medellín
| Foto: Instagram
21. Tres Monos, Buenos Aires
| Foto: Instagram
20. Exímia, São Paulo
| Foto: Instagram
19. The Bar in Front of the Bar, Atena
| Foto: Instagram
18. Jigger & Pony, Singapur
| Foto: Instagram
17. Paradiso, Barcelona
| Foto: Instagram
16. Sips, Barcelona
| Foto: Instagram
15. Bar Nouveau, Pariz
| Foto: Instagram
14. Sip & Guzzle, New York
| Foto: Instagram
13. The Cambridge Public House, Pariz
| Foto: Instagram
12. Hope & Sesame, Guangzhou
| Foto: Instagram
11. Schmuck, New York
| Foto: Instagram
10. Bar Mauro, Ciudad de México
| Foto: Instagram
9. Lady Bee, Lima
| Foto: Instagram
8. Connaught Bar, London
| Foto: Instagram
7. Zest, Seul
| Foto: Instagram
6. Handshake Speakeasy, Ciudad de México
| Foto: Instagram
5. Line, Atena
| Foto: Instagram
4. Bar Us, Bangkok
| Foto: Instagram
3. Alquímico, Cartagena
| Foto: Instagram
2. Moebius Milano, Milano
| Foto: Instagram
1. Bar Leone, Hong Kong
| Foto: Instagram