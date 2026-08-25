FOTO Ovo su najčudesnija mjesta na Zemlji: 25 destinacija koje ostavljaju bez daha

Od dramatičnih litica i tirkiznih zaljeva do ledenjaka, pustinja i neobičnih kamenih formacija, priroda diljem svijeta krije prizore koji djeluju gotovo nestvarno. Neka od ovih mjesta nastajala su milijunima godina, a danas privlače putnike iz svih krajeva svijeta
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Izdvojili smo 25 spektakularnih destinacija koje svojim izgledom doista ostavljaju bez daha.
| Foto: 123RF
Izdvojili smo 25 spektakularnih destinacija koje svojim izgledom doista ostavljaju bez daha.
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Foto: 123RF
Izdvojili smo 25 spektakularnih destinacija koje svojim izgledom doista ostavljaju bez daha.
| Foto: 123RF
1. PREIKESTOLEN, NORVEŠKA.
Preikestolen, poznat i kao Pulpit Rock, jedna je od najprepoznatljivijih prirodnih atrakcija Norveške. Ova golema stijena uzdiže se oko 604 metra iznad Lysefjorda, a njezin gotovo potpuno ravan vrh pruža spektakularan pogled na fjord i okolne planine. Posebno je impresivan sam rub litice, zbog kojeg ovo definitivno nije mjesto za one koji se boje visine.
| Foto: 123RF
2. KANJON PARIA, SAD.
Kanjon Paria proteže se područjem sjeverne Arizone i južnog Utaha, a rijeka Paria tijekom vremena oblikovala je nevjerojatne stijene i uske prolaze. Jedna od najpoznatijih formacija na tom području je The Wave, odnosno „Val“, čije valovite linije i narančasto-crvene nijanse izgledaju gotovo nestvarno. Cijelo područje podsjeća na manju, intimniju verziju Grand Canyona.
| Foto: 123RF
3. VILINSKI DIMNJACI U KAPADOKIJI, TURSKA.
Neobične kamene formacije poznate kao „vilinski dimnjaci“ jedan su od simbola turske Kapadokije. Nastale su djelovanjem vulkana, vjetra i vode tijekom milijuna godina, a pojedine stijene uzdižu se desecima metara iznad tla. Posebno impresivno izgledaju u dolini Göreme, gdje stvaraju krajolik koji podsjeća na neki drugi planet.
| Foto: 123RF
4. WULINGYUAN, KINA.
Wulingyuan je spektakularno područje u kineskoj provinciji Hunan poznato po tisućama uskih stupova od pješčenjaka i kvarcita koji se uzdižu iznad šuma. Na tom se području nalazi više od 3000 takvih kamenih stupova, a neki dosežu nekoliko stotina metara visine. Zbog jedinstvenog krajolika Wulingyuan se nalazi i na UNESCO-ovu Popisu svjetske baštine.
| Foto: 123RF
5. PAMUKKALE, TURSKA.
Pamukkale na turskom znači „pamučni dvorac“, a već je na prvi pogled jasno odakle dolazi taj naziv. Bijele terase nastale su taloženjem minerala iz termalne vode koja stoljećima teče niz obronke. Rezultat su prirodni bazeni i blještavo bijeli krajolik koji iz daljine izgleda kao da je prekriven snijegom.
| Foto: 123RF
6. OAZA SIWA, EGIPAT.
Usred ogromnog prostranstva egipatske Zapadne pustinje nalazi se Siwa, izolirana zelena oaza prepuna palmi, izvora i jezera. Plodno područje okruženo Saharom stoljećima je omogućavalo život u jednom od najsušnijih dijelova planeta. Kontrast zelenila, slanih jezera i beskrajnih pješčanih dina čini Siwu jednim od najneobičnijih krajolika Egipta.
| Foto: 123RF
7. VELIKI KORALJNI GREBEN, AUSTRALIJA.
Veliki koraljni greben najveći je sustav koraljnih grebena na svijetu i proteže se duž sjeveroistočne obale Australije. Sastoji se od tisuća pojedinačnih grebena i otoka te je dom nevjerojatnom broju morskih vrsta. Njegove tirkizne vode, šareni koralji i bogat podvodni svijet učinili su ga jednim od najpoznatijih prirodnih čuda planeta.
| Foto: Canva
8. ŠPILJA JEITA, LIBANON.
Kompleks špilja Jeita nalazi se nedaleko od Bejruta i sastoji se od dviju međusobno povezanih vapnenačkih špilja. Unutrašnjost krije goleme stalaktite, stalagmite i podzemnu rijeku, a pojedini dijelovi izgledaju poput prirodne katedrale. Tragovi pokazuju da je područje bilo poznato ljudima još u prapovijesti.
| Foto: Reuters/PIXSELL, Screenshot/L'Equpie
9. PLANINA RORAIMA, JUŽNA AMERIKA.
Roraima se uzdiže na području gdje se susreću Venezuela, Brazil i Gvajana, a njezin gotovo potpuno ravan vrh okružen je visokim, gotovo okomitim liticama. Zbog dugotrajne izolacije na planini se razvio neobičan ekosustav s brojnim vrstama biljaka i životinja. Magla koja često obavija stijene dodatno pojačava gotovo mističan izgled ovog mjesta.
| Foto: 123RF
10. SOKOTRA, JEMEN.
Otočje Sokotra poznato je po toliko neobičnoj prirodi da se često opisuje kao krajolik s drugog planeta. Izoliranost je omogućila razvoj brojnih biljnih i životinjskih vrsta koje se ne mogu pronaći gotovo nigdje drugdje na Zemlji. Najprepoznatljivije je „zmajevo drvo“, čija široka krošnja podsjeća na golemi kišobran.
| Foto: 123RF
11. ULURU, AUSTRALIJA.
Uluru je golemi monolit od pješčenjaka koji se uzdiže iz ravnice australskog Crvenog centra. Visok je oko 350 metara iznad okolnog tla, dok mu opseg iznosi više od devet kilometara. Posebno je poznat po promjenama boje tijekom dana, pa pri izlasku i zalasku sunca poprima intenzivne nijanse crvene i narančaste.
| Foto: Canva
12. KAMENA ŠUMA SHILIN, KINA.
U kineskoj provinciji Yunnan prostire se Shilin, odnosno Kamena šuma, područje ispunjeno visokim vapnenačkim formacijama. Oštri kameni stupovi iz daljine doista izgledaju poput guste šume koja se pretvorila u kamen. Neobični oblici nastajali su milijunima godina djelovanjem vode i erozije.
| Foto: 123RF
13. TRANGO TOWERS, PAKISTAN.
Trango Towers dio su planinskog lanca Karakoram na sjeveru Pakistana i poznati su po nekima od najviših gotovo okomitih stijena na svijetu. Njihove granitne litice pravi su izazov čak i za najiskusnije penjače. Dramatični vrhovi koji se uzdižu iznad ledenjaka stvaraju jedan od najspektakularnijih planinskih prizora na planetu.
| Foto: 123RF
14. SALAR DE UYUNI, BOLIVIJA.
Salar de Uyuni najveća je slana ravnica na svijetu i prostire se na više od 10.000 četvornih kilometara bolivijskog Altiplana. Tijekom sušnog razdoblja izgleda poput beskrajne bijele pustinje, dok se u kišnoj sezoni prekriva tankim slojem vode. Tada se pretvara u golemo prirodno ogledalo u kojem se nebo gotovo savršeno preslikava na površini.
| Foto: 123RF
15. KANJON VERDON, FRANCUSKA.
Gorges du Verdon na jugoistoku Francuske često se naziva jednim od najljepših europskih kanjona. Dramatične vapnenačke stijene uzdižu se iznad intenzivno tirkizne rijeke Verdon koja vijuga njihovim podnožjem. Područje privlači planinare, penjače i ljubitelje vožnje kajakom, ali i one koji samo žele uživati u nevjerojatnim vidikovcima.
| Foto: 123RF
16. LEDENJAK PERITO MORENO, ARGENTINA.
Perito Moreno jedan je od najpoznatijih ledenjaka Patagonije i nalazi se u argentinskom Nacionalnom parku Los Glaciares. Dug je oko 30 kilometara, a njegove golemi ledeni zidovi završavaju u jezeru Argentino. Poseban prizor nastaje kada se veliki komadi leda uz snažan prasak odlome i sruše u vodu.
| Foto: 123RF
17. OBALNA STAZA PEMBROKESHIRE, WALES.
Pembrokeshire Coast Path prati dramatičnu obalu jugozapadnog Walesa kroz krajolik visokih litica, pješčanih plaža i skrivenih uvala. Staza se ubraja među najpoznatije pješačke rute u Velikoj Britaniji. Putem se izmjenjuju divlja obala, zelena brda i pogled na Atlantski ocean.
| Foto: 123RF
18. KRATER NGORONGORO, TANZANIJA.
Ngorongoro je golema vulkanska kaldera nastala urušavanjem velikog vulkana prije otprilike dva do tri milijuna godina. Danas njezino dno čini iznimno bogat ekosustav u kojem žive lavovi, slonovi, zebre, bivoli, nosorozi i brojne druge afričke životinje. Zbog prirodnih zidova kratera životinje žive na relativno ograničenom području, što Ngorongoro čini jednim od najboljih mjesta za promatranje divljine u Africi.
| Foto: 123RF
19. BLATNI VULKANI GOBUSTANA, AZERBAJDŽAN.
Gobustan u Azerbajdžanu poznat je po neobičnom krajoliku ispunjenom blatnim vulkanima. Umjesto lave, iz njihovih kratera izlaze blato, plinovi i hladna tekućina, stvarajući male kupole i bazene koji neprestano ključaju. Azerbajdžan je jedno od područja svijeta s najvećom koncentracijom ovog neobičnog geološkog fenomena.
| Foto: 123RF
20. DOLINA LAUTERBRUNNEN, ŠVICARSKA.
Duboko u švicarskim Alpama smjestila se dolina Lauterbrunnen, okružena visokim vapnenačkim liticama i planinskim vrhovima. Posebno je poznata po brojnim slapovima koji se obrušavaju niz gotovo okomite stijene. Zelene livade, tradicionalne alpske kuće i snježni vrhovi čine krajolik gotovo nestvarno slikovitim.
| Foto: 123RF
21. GEIRANGERFJORD I NÆRØYFJORD, NORVEŠKA.
Geirangerfjord i Nærøyfjord ubrajaju se među najspektakularnije norveške fjordove. Duboko plavo more okružuju strme planinske stijene, slapovi i zelene padine koje se gotovo okomito spuštaju prema vodi. Njihov dramatičan krajolik jedan je od najboljih primjera prirodne ljepote po kojoj je Norveška poznata diljem svijeta.
| Foto: 123RF
22. ZALJEV HA LONG, VIJETNAM.
Iz mirnih zelenkastih voda zaljeva Ha Long uzdižu se tisuće vapnenačkih otoka i stijena različitih oblika. Brojni su otoci obrasli gustom vegetacijom, a u nekima se skrivaju velike špilje. Prizor kamenih tornjeva koji izranjaju iz mora posebno je impresivan kada zaljev prekriju jutarnja magla i niski oblaci.
| Foto: 123RF
23. JEZERO NAKURU, KENIJA.
Jezero Nakuru jedno je od najpoznatijih kenijskih jezera i dugo je bilo posebno prepoznatljivo po velikim jatima ružičastih plamenaca. Ptice ondje dolaze u potrazi za hranom, a u odgovarajućim uvjetima njihove velike skupine mogu obojiti obalu jezera u ružičasto. Okolni nacionalni park dom je i brojnim drugim vrstama, uključujući nosoroge, žirafe i različite vrste antilopa.
| Foto: 123RF
24. ZALEĐENO MORE KOD LULEÅA, ŠVEDSKA.
Tijekom hladnih zimskih mjeseci more uz švedski grad Luleå može se pretvoriti u golemo zaleđeno prostranstvo. Led tada postaje dio svakodnevnog života, a stanovnici se njime kreću na klizaljkama, skijama ili sanjkama. Beskrajna bijela površina, snijeg i arktičko svjetlo stvaraju prizor potpuno drukčiji od onoga koji ovo područje nudi ljeti.
| Foto: 123RF
25. LITICE MOHER, IRSKA.
Litice Moher jedan su od najpoznatijih prirodnih simbola Irske. Protežu se oko osam kilometara uz obalu Atlantskog oceana, a na najvišim dijelovima uzdižu se više od 200 metara iznad mora. Pogled na tamne stijene, snažne atlantske valove i beskrajni horizont jedan je od najdramatičnijih prizora irske obale.
| Foto: 123RF