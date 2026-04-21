FOTO Ovo su najdulje plaže na svijetu - imaju i preko 200 km!

Šetnja plažom pruža mir kroz zvuk valova, pijesak pod nogama i morski zrak. Za mnoge je to mjesto za opuštanje i bijeg od svakodnevice. Neke plaže su toliko velike da se može satima hodati bez susreta s ljudima
U nastavku pogledajte listu najduljih plaža na svijetu.
| Foto: Canva/123RF
Foto: Canva/123RF
| Foto: Canva/123RF
15. PLAŽA SEVENTEEN MILE, ANTIGUA I BARBUDA Plaža Seventeen Mile nalazi se na zapadnoj obali otoka Barbuda, koji je dio države Antigua i Barbuda. To je najduža plaža na Karibima, duga oko 27 kilometara. Izuzetno je očuvana i gotovo netaknuta, s vrlo malo turističke izgradnje. Idealna je za šetnje, kupanje, promatranje ptica ili jednostavno opuštanje na suncu.
| Foto: instagram
14. COSTA DA CAPARICA, PORTUGAL Costa da Caparica nalazi se južno od Lisabona, uz zapadni rub poluotoka Setúbal. Ova popularna pješčana plaža proteže se više od 30 kilometara uz Atlantski ocean. Poznata je po stalnim valovima koji privlače surfere svih razina iskustva. Spoj prirode, zabave i blizine glavnog grada čini je idealnim odredištem za odmor.
| Foto: 123RF
13. PLAŽA STOCKTON, AUSTRALIJA Plaža Stockton nalazi se u Novom Južnom Walesu u Australiji i duga je oko 32 kilometra. Poznata je po vožnji terenskim vozilima, sandboardingu i ribolovu. Ima i kulturni značaj za autohtoni narod Worimi. Dinamične pješčane dine daju joj divlji i netaknuti izgled koji privlači avanturiste.
| Foto: 123RF
12. PLAŽA MUIZENBERG, JUŽNA AFRIKA Plaža Muizenberg nalazi se u blizini Cape Towna i proteže se oko 40 kilometara. Poznata je po blagim valovima, što je čini savršenom za početnike u surfanju. Prepoznatljiva je po šarenim drvenim kućicama uz obalu. Blizina željezničke stanice i kafića pruža praktičnost i opuštenu atmosferu.
| Foto: 123RF
11. LONG BEACH, WASHINGTON Long Beach je mali obalni grad u jugozapadnom dijelu savezne države Washington u SAD-u. Ima jednu od najdužih neprekinutih plaža u zemlji, dugu oko 45 kilometara. Široka i ravna obala s konstantnim vjetrom idealna je za razne aktivnosti. Grad je poznat i po manifestacijama poput festivala zmajeva.
| Foto: 123RF
10. VIRGINIA BEACH, VIRGINIA Virginia Beach je obalni grad na jugoistoku savezne države Virginije. Njegova pješčana obala proteže se oko 56 kilometara. Plaža je okružena brojnim hotelima, restoranima i trgovinama. Popularna je destinacija za odmor s aktivnostima poput kupanja, odbojke na pijesku i biciklizma.
| Foto: 123RF
9. NINETY MILE BEACH, NOVI ZELAND Plaža Ninety Mile Beach nalazi se na sjeveru Novog Zelanda i duga je oko 88 kilometara. Iako ime sugerira drugačije, kraća je od 90 milja. Zanimljivo je da se koristi i kao javna cesta zbog čvrstog pijeska. Popularna je za vožnje, ture, surfanje i sandboarding.
| Foto: 123RF
8. PLAŽA IBENO, NIGERIJA Plaža Ibeno nalazi se u saveznoj državi Akwa Ibom na jugu Nigerije. Proteže se oko 90 kilometara uz Atlantski ocean. Poznata je po širokim pješčanim obalama i mirnim valovima. Posjećuju je turisti zbog odmora, piknika i lokalnih festivala.
| Foto: instagram
7. PLAYA NOVILLERO, MEKSIKO Playa Novillero nalazi se na pacifičkoj obali meksičke države Nayarit. Duga je oko 91 kilometar i ubraja se među najduže plaže na svijetu. Poznata je po plitkoj vodi i blagim valovima, što je idealno za obitelji. Mirno okruženje i prirodna ljepota čine je savršenom za opuštanje.
| Foto: Instagram
6. GRAND STRAND, JUŽNA KAROLINA Grand Strand je duga obalna regija u Južnoj Karolini. Proteže se više od 96 kilometara i obuhvaća više turističkih mjesta, uključujući Myrtle Beach. Poznata je po širokim pješčanim plažama i toplom moru. Nudi razne sadržaje poput zabave, restorana i kupovine.
| Foto: 123RF
5. PADRE ISLAND NATIONAL SEASHORE, TEKSAS Padre Island National Seashore zaštićeno je obalno područje u Teksasu uz Meksički zaljev. Proteže se više od 113 kilometara netaknute prirode. Važno je stanište za morske kornjače i ptice selice. Posjetitelji uživaju u kampiranju, promatranju ptica i vodenim sportovima.
| Foto: Instagram
4. PLAŽA COX’S BAZAR, BANGLADEŠ Cox’s Bazar je obalni grad poznat po jednoj od najdužih prirodnih pješčanih plaža na svijetu. Plaža je duga više od 120 kilometara. Popularna je zbog prekrasnih pogleda na more i živopisnih tržnica. Privlači domaće i strane turiste tijekom cijele godine.
| Foto: 123RF
3. NINETY MILE BEACH, AUSTRALIJA Ninety Mile Beach nalazi se u australskoj saveznoj državi Viktoriji. Duga je oko 151 kilometar i treća je najduža plaža na svijetu. Uz obalu se nalaze mala primorska mjesta i prirodni grebeni. Popularna je za kupanje, surfanje, kampiranje i ribolov.
| Foto: Instagram
2. EIGHTY MILE BEACH, AUSTRALIJA Eighty Mile Beach nalazi se na sjeverozapadu Zapadne Australije. Duga je oko 220 kilometara i druga najduža plaža na svijetu. Poznata je po spektakularnim izlascima i zalascima sunca te velikim plimama. Područje je bogato prirodom, uključujući mangrove i brojne ptice selice.
| Foto: 123RF
1. PRAIA DO CASSINO, BRAZIL Praia do Cassino najduža je plaža na svijetu, duga oko 241 kilometar. Nalazi se u brazilskom saveznom području Rio Grande do Sul i proteže se do Urugvaja. Poznata je po bijelom pijesku i zelenkasto-plavom moru. Nudi duge, mirne dijelove obale i netaknutu prirodu.
| Foto: 123RF