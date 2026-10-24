FOTO Ovo su najljepša prirodna čuda pod zaštitom UNESCO-a: Neka će vas ostaviti bez daha

UNESCO štiti neka od najljepših prirodnih područja na svijetu, poznata po jedinstvenim ekosustavima i rijetkim životinjskim vrstama. U galeriji donosimo fascinantne lokacije koje čuvaju svjetsku bioraznolikost
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Pogledajte popis najljepših prirodnih čuda prema izboru MSN-a pod UNESCO-vom zaštitom.
| Foto: Canva/123RF
Pogledajte popis najljepših prirodnih čuda prema izboru MSN-a pod UNESCO-vom zaštitom. |
Foto: Canva/123RF
Pogledajte popis najljepših prirodnih čuda prema izboru MSN-a pod UNESCO-vom zaštitom.
| Foto: Canva/123RF
PANTANAL, BRAZIL Pantanal je najveće tropsko močvarno područje na svijetu, a prostire se dijelovima Brazila, Bolivije i Paragvaja. Ovu regiju čini golema mreža rijeka, travnjaka i šuma, u kojima obitavaju brojne životinjske vrste, uključujući jaguare, divovske vidre, kapibare i stotine vrsta ptica.
| Foto: 123RF
Osim bogatog životinjskog svijeta, Pantanal ima važnu ulogu u očuvanju prirodne ravnoteže. Njegove prašume, prostrani travnjaci i močvare pomažu u regulaciji protoka vode i ublažavanju suša u nizvodnim područjima.
| Foto: 123RF
DELTA OKAVANGO, BOCVANA Delta Okavango nastaje kada se poplavne vode šire pustinjom Kalahari, umjesto da otječu prema moru. Sezonske poplave stvaraju močvare, riječne kanale i otoke koji pružaju stanište brojnim životinjskim vrstama.
| Foto: 123RF
Ovim promjenjivim krajolikom kreću se velika krda crvenih lečva antilopa, karakterističnih za močvarna područja južne Afrike, kao i lavovi, gepardi i nilski konji. Delta je posebno poznata po bogatom ptičjem svijetu, a u njezinim tršćacima stotine vrsta ptica pronalaze hranu i mjesta za gniježđenje.
| Foto: 123RF
NANDA DEVI I DOLINA CVIJEĆA, INDIJA Ova dva himalajska nacionalna parka štite impresivne planinske krajolike oblikovane ledenjacima i strmim dolinama. Vrh Nanda Devi, drugi najviši planinski vrh u Indiji, uzdiže se iznad udaljenih i osjetljivih ekosustava u kojima vladaju zahtjevni prirodni uvjeti.
| Foto: Tripadvisor
Tijekom ljeta Dolina cvijeća prekriva se stotinama vrsta cvjetnica, od kojih neke ne rastu nigdje drugdje na svijetu. Parkovi su također utočište rijetkim životinjama, među kojima su snježni leopardi i mošusni jeleni s Himalaje.
| Foto: Tripadvisor
ZAŠTIĆENO PODRUČJE NGORONGORO, TANZANIJA Zaštićeno područje Ngorongoro posebno je po tome što istodobno čuva divlje životinje i omogućuje ljudima da žive unutar njegovih granica. U njegovu se središtu nalazi krater Ngorongoro, najveća očuvana vulkanska kaldera na svijetu, nastala urušavanjem vulkana.
| Foto: 123RF
Na dnu kratera žive deseci tisuća velikih životinja, među kojima su lavovi, slonovi i nosorozi. Obližnja jezera privlače velika jata plamenaca tijekom cijele godine, stvarajući prizore po kojima je ovaj dio Tanzanije posebno prepoznatljiv.
| Foto: 123RF
KLJUANE, WRANGELL–ST. ELIAS, GLACIER BAY I TATSHENSHINI–ALSEK, SJEVERNA AMERIKA Ovo golemo zaštićeno područje prostire se Aljaskom i zapadnom Kanadom te čini jedno od najvećih divljih područja na planetu. Krajolik obilježavaju visoke planine, duboke doline i aktivni ledenjaci koji neprestano oblikuju okoliš.
| Foto: Tripadvisor
Na ovom se području nalaze najveća ledena polja izvan polarnih regija, iz kojih se napajaju rijeke što otječu prema Tihom i Arktičkom oceanu. U zaštićenim područjima žive grizliji, karibuji, vukovi i Dallove ovce, prilagođeni surovim uvjetima sjevera.
| Foto: Tripadvisor
NACIONALNI PARK MANU, PERU Nacionalni park Manu proteže se od Anda sve do Amazonske nizine, zbog čega obuhvaća iznimno raznolika prirodna staništa. Visokoplaninski travnjaci postupno prelaze u gustu tropsku prašumu, stvarajući uvjete za razvoj nevjerojatno bogate bioraznolikosti.
| Foto: 123RF
Park je osobito poznat po pticama, a na njegovu je području zabilježeno više vrsta nego u mnogim cijelim državama. U njegovim šumama i uz rijeke mogu se susresti majmuni, divovske vidre, jaguari i šarene are, među brojnim drugim životinjama.
| Foto: 123RF
VIKTORIJINI SLAPOVI, ZAMBIJA I ZIMBABVE Viktorijini slapovi nalaze se na rijeci Zambezi, na granici Zambije i Zimbabvea, te se ubrajaju među najveće i najsnažnije slapove na svijetu. Okolni nacionalni parkovi štite riječne šume i otvorene travnjake u kojima obitavaju brojne divlje životinje.
| Foto: 123RF
Uz obale rijeke često se mogu vidjeti slonovi, zebre, žirafe i različite vrste antilopa. Slapovi su važan dio lokalne kulture, ali i jedno od najpoznatijih turističkih odredišta u regiji, zahvaljujući impresivnom prirodnom krajoliku i bogatom životinjskom svijetu.
| Foto: 123RF
VELIKI KORALJNI GREBEN, AUSTRALIJA Veliki koraljni greben proteže se uz sjeveroistočnu obalu Australije i najveći je sustav koraljnih grebena na svijetu. Sastoji se od tisuća pojedinačnih grebena i otoka koji zajedno tvore složen podvodni ekosustav.
| Foto: 123RF
Koraljne strukture pružaju hranu i sklonište brojnim morskim vrstama, uključujući ribe, morske kornjače i morske pse. Greben ima i veliku gospodarsku važnost jer turizam i ribarstvo koji ovise o njemu podupiru život lokalnih obalnih zajednica.
| Foto: 123RF
NACIONALNI PARK IGUAZÚ, ARGENTINA Nacionalni park Iguazú štiti jedan od najljepših sustava slapova na svijetu, u kojem stotine vodenih tokova prolaze kroz gustu tropsku prašumu. Slapovi se nalaze na granici Argentine i Brazila, a okolno područje obiluje raznolikim biljnim i životinjskim vrstama.
| Foto: 123RF
Posjetitelji mogu istraživati park uređenim stazama i promatračnicama s kojih se pruža pogled na snažne slapove. Osim impresivnih vodenih kaskada, park je dom jaguarima, tapirima, tukanima i urlikavim majmunima.
| Foto: 123RF
JEZERSKI SUSTAV KENIJE U VELIKOJ RASJEDNOJ DOLINI, KENIJA Ovo područje pod zaštitom UNESCO-a obuhvaća tri plitka jezera smještena u Velikoj rasjednoj dolini, regiji čiji je krajolik oblikovan drevnim geološkim procesima. Jezera Bogoria, Elementaita i Nakuru privlače golema jata plamenaca koji se hrane algama u alkalnoj vodi.
| Foto: Tripadvisor
Razina vode mijenja se ovisno o godišnjem dobu, što utječe na prisutnost različitih životinjskih vrsta. Na obalama jezera i okolnim travnjacima posjetitelji mogu ugledati nosoroze, žirafe i lavove, koji se kreću između močvarnih i travnatih staništa.
| Foto: Tripadvisor
ZAŠTIĆENI KOMPLEKS SREDIŠNJE AMAZONE, BRAZIL Zaštićeni kompleks središnje Amazone obuhvaća golemo područje prašume na sjeveru Brazila i jedno je od najvećih očuvanih područja Amazonske nizine. Njegov krajolik čine poplavljene šume, rijeke i kopnena staništa koja omogućuju opstanak iznimno velikom broju biljnih i životinjskih vrsta.
| Foto: Tripadvisor
U ovim ekosustavima žive rijetke životinje poput riječnih dupina, morskih krava i crnih kajmana. Očuvanje njihovih staništa ključno je za opstanak vrsta koje ovise o specifičnim uvjetima amazonskih rijeka i šuma.
| Foto: Tripadvisor
NACIONALNI PARK DARIÉN, PANAMA Nacionalni park Darién nalazi se uz udaljenu istočnu granicu Paname i predstavlja prirodnu poveznicu između Srednje i Južne Amerike. Prostrano područje obuhvaća tropske prašume, močvare, mangrove i šume u planinskim predjelima, zbog čega se ondje izmjenjuju brojna različita staništa.
| Foto: Tripadvisor
Park je utočište jaguarima, tapirima, harpijama i različitim vrstama majmuna. Na tom području žive i autohtone zajednice koje čuvaju tradicionalne načine života te su snažno povezane s prirodom i zemljom na kojoj obitavaju.
| Foto: Tripadvisor
GALAPAGOSKI OTOCI, EKVADOR Galapagoski otoci nalaze se daleko od pacifičke obale Ekvadora i poznati su po jedinstvenoj prirodi. Njihovo vulkansko podrijetlo i geografska izoliranost stvorili su posebne uvjete za razvoj biljnih i životinjskih vrsta koje se ne mogu pronaći na mnogim drugim mjestima na svijetu.
| Foto: 123RF
Na otocima žive goleme kornjače, morske iguane, ptice koje ne mogu letjeti i pingvini, a neke od tih vrsta karakteristične su upravo za ovo otočje. Okolne vode jednako su bogate životom te pružaju stanište morskim psima, ražama i morskim kornjačama.
| Foto: 123RF
NACIONALNI PARK BWINDI IMPENETRABLE, UGANDA Nacionalni park Bwindi Impenetrable nalazi se na jugozapadu Ugande i štiti jednu od najstarijih preostalih tropskih prašuma u Africi. Procjenjuje se da je šuma stara više od 25.000 godina, a njezin gusti biljni pokrov stvorio je utočište brojnim životinjskim vrstama.
| Foto: 123RF
Park je najpoznatiji po planinskim gorilama, a unutar njegovih granica živi otprilike polovica preostale svjetske populacije tih ugroženih životinja. Osim gorila, Bwindi se može pohvaliti s više od 200 vrsta drveća, 120 vrsta sisavaca i više od 350 vrsta ptica.
| Foto: 123RF
NACIONALNI PARKOVI KANADSKIH STJENJAKA, KANADA Nacionalni parkovi kanadskih Stjenjaka obuhvaćaju veliko zaštićeno područje na zapadu Kanade. Njihov slikoviti krajolik obilježavaju visoki planinski vrhovi, duboke doline, tirkizna jezera i aktivni ledenjaci koji stvaraju impresivne prirodne prizore.
| Foto: 123RF
Područje je bogato divljim životinjama, pa se ondje često mogu vidjeti jeleni, planinske koze, vukovi, crni medvjedi i grizliji. Osim prirodnih ljepota i raznolikog životinjskog svijeta, ovi parkovi štite važne riječne sustave koji oblikuju okoliš velikog dijela zapadne Kanade.
| Foto: 123RF