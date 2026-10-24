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FOTO Ovo su najljepša prirodna čuda pod zaštitom UNESCO-a: Neka će vas ostaviti bez daha

UNESCO štiti neka od najljepših prirodnih područja na svijetu, poznata po jedinstvenim ekosustavima i rijetkim životinjskim vrstama. U galeriji donosimo fascinantne lokacije koje čuvaju svjetsku bioraznolikost
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FOTO Ovo su najljepša prirodna čuda pod zaštitom UNESCO-a: Neka će vas ostaviti bez daha
Pogledajte popis najljepših prirodnih čuda prema izboru MSN-a pod UNESCO-vom zaštitom. | Foto: Canva/123RF
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Pogledajte popis najljepših prirodnih čuda prema izboru MSN-a pod UNESCO-vom zaštitom. | Foto: Canva/123RF
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