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IMPRESIVNE GRAĐEVINE

FOTO Ovo su najljepše katedrale svijeta: Izgledaju veličanstveno

Diljem kontinenata i kroz stoljeća postoje sakralne građevine koje su oblikovale čitave kulture i gradske vizure. Za svakog putnika postoje katedrale koje je jednostavno nemoguće zaobići. Lijepe su, oduzimaju dah i ostavljaju snažan dojam. U nastavku pogledajte najljepše i najimpresivnije na svijetu
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FILE PHOTO: Paris Notre-Dame Cathedral in Paris
1. Katedrala Notre-Dame – Pariz, Francuska - Započeta u 12. stoljeću, Notre-Dame utjelovljuje gotičke inovacije poput šiljastih lukova, letećih kontrafora i velikih ružičastih prozora (rozeta). Stoljećima je bila duhovni i građanski simbol Pariza. Katedrala je prošla veliku obnovu u 19. stoljeću, a nakon požara 2019. godine pokrenuta je opsežna rekonstrukcija usmjerena na obnovu krova i tornja te vraćanje skulpturalnih i liturgijskih elemenata. | Foto: Gonzalo Fuentes
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1. Katedrala Notre-Dame – Pariz, Francuska - Započeta u 12. stoljeću, Notre-Dame utjelovljuje gotičke inovacije poput šiljastih lukova, letećih kontrafora i velikih ružičastih prozora (rozeta). Stoljećima je bila duhovni i građanski simbol Pariza. Katedrala je prošla veliku obnovu u 19. stoljeću, a nakon požara 2019. godine pokrenuta je opsežna rekonstrukcija usmjerena na obnovu krova i tornja te vraćanje skulpturalnih i liturgijskih elemenata. | Foto: Gonzalo Fuentes
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