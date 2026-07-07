FOTO Ovo su najljepše katedrale svijeta: Izgledaju veličanstveno

4. Westminsterska opatija – London, Engleska - Ovo srednjovjekovno remek-djelo duboko je ukorijenjeno u englesku povijest. U njemu se od 1066. godine održavaju krunidbe britanskih vladara, a opatija čuva kraljevske grobnice, spomenike i kontinuiranu liturgijsku tradiciju koja je oblikovala britanski vjerski identitet. Sa svojim gotičkim lepezastim svodovima, kapelama i brojnim spomenicima, opatija je i danas aktivno mjesto bogoslužja, ali i jedno od najvažnijih mjesta britanske kulturne baštine. Povijesna građa pažljivo se čuva zajedno s kraljevskim i kulturnim artefaktima. | Foto: 123RF