FOTO Ovo su najljepše katedrale svijeta: Izgledaju veličanstveno

Diljem kontinenata i kroz stoljeća postoje sakralne građevine koje su oblikovale čitave kulture i gradske vizure. Za svakog putnika postoje katedrale koje je jednostavno nemoguće zaobići. Lijepe su, oduzimaju dah i ostavljaju snažan dojam. U nastavku pogledajte najljepše i najimpresivnije na svijetu
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1. Katedrala Notre-Dame – Pariz, Francuska - Započeta u 12. stoljeću, Notre-Dame utjelovljuje gotičke inovacije poput šiljastih lukova, letećih kontrafora i velikih ružičastih prozora (rozeta). Stoljećima je bila duhovni i građanski simbol Pariza.
Katedrala je prošla veliku obnovu u 19. stoljeću, a nakon požara 2019. godine pokrenuta je opsežna rekonstrukcija usmjerena na obnovu krova i tornja te vraćanje skulpturalnih i liturgijskih elemenata.
| Foto: Gonzalo Fuentes
1. Katedrala Notre-Dame – Pariz, Francuska - Započeta u 12. stoljeću, Notre-Dame utjelovljuje gotičke inovacije poput šiljastih lukova, letećih kontrafora i velikih ružičastih prozora (rozeta). Stoljećima je bila duhovni i građanski simbol Pariza.
Katedrala je prošla veliku obnovu u 19. stoljeću, a nakon požara 2019. godine pokrenuta je opsežna rekonstrukcija usmjerena na obnovu krova i tornja te vraćanje skulpturalnih i liturgijskih elemenata. |
Foto: Gonzalo Fuentes
1. Katedrala Notre-Dame – Pariz, Francuska - Započeta u 12. stoljeću, Notre-Dame utjelovljuje gotičke inovacije poput šiljastih lukova, letećih kontrafora i velikih ružičastih prozora (rozeta). Stoljećima je bila duhovni i građanski simbol Pariza.
Katedrala je prošla veliku obnovu u 19. stoljeću, a nakon požara 2019. godine pokrenuta je opsežna rekonstrukcija usmjerena na obnovu krova i tornja te vraćanje skulpturalnih i liturgijskih elemenata.
| Foto: Gonzalo Fuentes
2. Sagrada Família – Barcelona, Španjolska -
Gradnja je započela 1882. godine, a godinu kasnije projekt je preuzeo Antoni Gaudí. Sagrada Família spaja gotički stil i secesiju (Art Nouveau) u simboličnu baziliku inspiriranu prirodom koja se gradi već generacijama.
Građena isključivo privatnim donacijama, njezina je izgradnja usporena zbog građanskog rata i gubitka dijela originalnih planova. Dovršetak katedrale planiran je tijekom 2026. godine.
| Foto: Canva
3. Aja Sofija – Istanbul, Turska -
Po nalogu bizantskog cara Justinijana I. dovršena je 537. godine. Aja Sofija bila je katedrala Carigrada, zatim džamija, potom muzej, a posljednjih godina ponovno je prenamijenjena u džamiju.
Njezina golema kupola i monumentalna unutrašnjost promijenile su tijek arhitektonske povijesti te postale uzor bizantskim i kasnije osmanskim monumentalnim građevinama.
| Foto: MURAD SEZER/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL
4. Westminsterska opatija – London, Engleska - Ovo srednjovjekovno remek-djelo duboko je ukorijenjeno u englesku povijest. U njemu se od 1066. godine održavaju krunidbe britanskih vladara, a opatija čuva kraljevske grobnice, spomenike i kontinuiranu liturgijsku tradiciju koja je oblikovala britanski vjerski identitet.
Sa svojim gotičkim lepezastim svodovima, kapelama i brojnim spomenicima, opatija je i danas aktivno mjesto bogoslužja, ali i jedno od najvažnijih mjesta britanske kulturne baštine. Povijesna građa pažljivo se čuva zajedno s kraljevskim i kulturnim artefaktima.
| Foto: 123RF
5. Katedrala sv. Patrika – New York, SAD -
Gradnja je započela krajem 1850-ih, a katedrala je svečano otvorena 1879. godine. Smještena na Petoj aveniji, podignuta je kao veličanstvena neogotička katedrala za rastuću katoličku zajednicu New Yorka.
Projektirao ju je James Renwick Jr. u neogotičkom stilu koristeći Tuckahoe mramor. Danas je jedan od najprepoznatljivijih simbola Manhattana te domaćin velikih liturgijskih slavlja i važnih javnih ceremonija.
| Foto: 123RF
6. Katedrala sv. Vasilija – Moskva, Rusija -
Katedralu je dao sagraditi Ivan IV. Grozni. Podignuta je u 16. stoljeću kao spomen na vojne pobjede te objedinjuje devet kapela u jedinstvenoj asimetričnoj građevini na moskovskom Crvenom trgu.
Poznata je po šarenim kupolama u obliku luka i živopisnoj vanjštini, dok se u njezinoj unutrašnjosti krije labirint malih, bogato ukrašenih kapela. Građevina kombinira opeku, drvenu konstrukciju i lokalne graditeljske tehnike.
| Foto: 123RF
7. Katedrala u Kölnu (Kölner Dom) – Köln, Njemačka - Gradnja je započela u 13. stoljeću kao monumentalna gotička crkva namijenjena čuvanju svetih relikvija i izrazu sjevernoeuropske pobožnosti. Nakon višestoljetnog prekida dovršena je tek u 19. stoljeću.
Poznata je po svojim dvama tornjevima, golemim vitrajima i bogatoj srednjovjekovnoj riznici. U njoj se čuvaju važne relikvije koje i danas privlače hodočasnike.
| Foto: 123RF
8. Katedrala Svetitskhoveli – Mtskheta, Gruzija -Podignuta je na mjestu ranokršćanskog svetišta, a najvećim dijelom obnovljena početkom 11. stoljeća. Usko je povezana s gruzijskom vjerom te predstavlja kraljevsko i nacionalno svetište.
Prema predaji, u katedrali se čuva Kristova haljina. Njezina križno-kupolna arhitektura i masivni kameni zidovi svjedoče o vrhunskom srednjovjekovnom graditeljstvu, dok su kasnije obnove očuvale njezinu važnu ulogu u gruzijskoj baštini.
| Foto: 123RF
9. Duomo di Milano – Milano, Italija - Gradnja Milanske katedrale započela je 1386. godine, a tijekom stoljeća razvijala se kroz različite faze gotičkog i kasnijih arhitektonskih stilova. Dugotrajna izgradnja rezultirala je velikim brojem tornjića, kipova i raskošno ukrašenom mramornom fasadom.
Na krovu se nalazi čak 135 tornjića, a najviši je okrunjen kipom Madonnine na visini od 108,5 metara. Prostrana unutrašnjost i brojna umjetnička djela i danas imaju važnu ulogu u katoličkom bogoslužju.
| Foto: Francesco Bozzo/IPA/PIXSELL/IPA/PIXSELL
10. Katedrala sv. Stjepana – Beč, Austrija -
Poznata i kao Stephansdom, izgrađena je na mjestu nekoliko starijih crkava počevši od 12. stoljeća te je postupno izrasla u gotički simbol Beča. Tijekom povijesti bila je svjedok brojnih važnih događaja, uključujući obranu grada i kraljevske sprovode.
Njezin prepoznatljiv krov prekriven šarenim glaziranim crijepom i visoki južni toranj dominiraju bečkom panoramom. Unutrašnjost s kapelama, oltarima i tornjem otvorenim za posjetitelje pruža jedinstven doživljaj povijesti i vjere.
| Foto: 123RF
11. Katedrala Naše Gospe – Antwerpen, Belgija - Građena od 1352. godine, a posvećena 1521., Katedrala Naše Gospe u Antwerpenu impresivna je gotička građevina poznata po svom visokom tornju i remek-djelima baroknog slikara Petera Paula Rubensa.
Katedrala je uvrštena na UNESCO-ov Popis svjetske baštine, a njezin toranj uzdiže se čak 123 metra iznad grada.
| Foto: 123RF
12. Katedrala Nidaros – Trondheim, Norveška -
Izgrađena je iznad groba norveškog kralja i sveca Olava u 11. stoljeću te je postala najvažnije hodočasničko mjesto u Norveškoj i nacionalni simbol Trondheima.
Nakon požara i brojnih konstrukcijskih promjena, opsežne obnove tijekom 19. i 20. stoljeća vratile su joj bogatu gotičku ornamentiku i učvrstile građevinu. Zahvaljujući stalnim konzervatorskim radovima, njezina srednjovjekovna arhitektura ostala je sačuvana.
| Foto: 123RF
13. Santa Maria del Fiore – Firenca, Italija -
Gradnja je započela 1296. godine, a katedrala je postala simbol renesanse kada je Filippo Brunelleschi početkom 15. stoljeća osmislio njezinu revolucionarnu dvostruku kupolu. Taj je pothvat označio prijelaz iz srednjeg vijeka u moderno doba arhitekture.
Obložena zelenim, bijelim i ružičastim mramorom te s raskošnim pročeljem dovršenim u 19. stoljeću, katedrala dominira vizurom Firence i čuva brojna umjetnička blaga.
| Foto: 123RF
14. Katedrala Santiago de Compostela, Španjolska -
Prema predaji, u ovoj se katedrali nalazi grob svetog Jakova, jednog od Isusovih apostola. Stoljećima predstavlja završno odredište brojnih hodočasnika koji prolaze slavnim Putem svetog Jakova (Camino de Santiago).
Poznata je po kripti i golemom visećem kadioniku (Botafumeiro), koji se koristi tijekom svečanih bogoslužja. Katedrala je također predmet arheoloških i znanstvenih istraživanja vezanih uz relikvije i ranosrednjovjekovne nalaze.
| Foto: 123RF
15. Katedrala Winchester, Engleska -
Osnovao ju je u 11. stoljeću biskup Walkelin, a kasnije je proširivana tijekom gotičkih razdoblja. Katedrala predstavlja presjek razvoja engleske crkvene arhitekture te čuva kraljevske grobnice i vrijedne srednjovjekovne rukopise.
Može se pohvaliti najdužom gotičkom lađom u Europi te spaja normanske i kasnogotičke elemente. Tijekom 20. i 21. stoljeća prošla je velike restauratorske zahvate kako bi se spriječilo propadanje građevine.
| Foto: 123RF