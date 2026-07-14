FOTO Ovo su najljepše morske špilje koje se kriju u Hrvatskoj

Neke od najljepših tajni Jadrana ne nalaze se na plažama, već skrivene u stijenama uz obalu. Hrvatska krije spektakularne morske špilje u kojima se sunčeva svjetlost poigrava s morem, stvarajući prizore zbog kojih ćete zaboraviti da ste još uvijek u Hrvatskoj
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U nastavku pogledajte neke najljepših špilja i skrivenih uvala koje izgledaju kao da su iz nekog drugog svijeta.
| Foto: Zvonimir Barisin
U nastavku pogledajte neke najljepših špilja i skrivenih uvala koje izgledaju kao da su iz nekog drugog svijeta. |
Foto: Zvonimir Barisin
U nastavku pogledajte neke najljepših špilja i skrivenih uvala koje izgledaju kao da su iz nekog drugog svijeta.
| Foto: Zvonimir Barisin
1. Modra špilja (Biševo, kraj Visa) -
Apsolutni klasik. Sunčeva svjetlost kroz podvodni otvor stvara nestvarnu električno-plavu boju mora. Najljepša je između 11 i 13 sati.
| Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
Modra špilja
| Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
Modra špilja
| Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL
2. Zelena špilja (Ravnik, Vis) - Ogroman otvor u stropu propušta zraku svjetlosti koja more boji u smaragdno zeleno.
| Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL
Za razliku od Modre, ovdje se može i plivati.
| Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL
3. Medvidina špilja (Biševo) - Nekadašnje stanište sredozemne medvjedice. Manje je turistička i ostavlja snažan “divlji Jadran” dojam.
| Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Medvidina špilja
| Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Medvidina špilja
| Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
4. Golubinka (Dugi otok) -
Smještena u Parku prirode Telašćica. Poznata po tirkiznoj boji mora i impresivnom ulazu među visokim stijenama.
| Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Golubinka špilja
| Foto: Instagram/visitcroatia
5. Brbišćica (Dugi otok) -
Zapravo kompleks špilja i morskih lukova. Bijele stijene i prozirno more izgledaju gotovo kao Grčka.
| Foto: Instagram
6. Odisejeva špilja (Mljet) -
Legenda kaže da je ovdje Odisej proveo sedam godina s nimfom Kalipsom. Do špilje se može doplivati ili ući manjim brodom.
| Foto: Turistička zajednica općine Mljet
Odisejeva špilja
| Foto: Turistička zajednica općine Mljet
7. Koločepska plava špilja (Koločep, Dubrovnik) -
Jedna od najfotografiranijih špilja dubrovačkog arhipelaga. Idealna za kupanje i snorkeling.
| Foto: 123RF
8. Vela Spila (Korčula) - Poznatija je po arheologiji, ali ima i morski karakter jer se nalazi iznad obale s impresivnim pogledom na kanal.
| Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Vela Spila, Korčula
| Foto: Zvonimir Barisin
9. Šuplja Stina (Hvar) - Manje poznata špilja na južnoj obali Hvara, često dostupna samo barkom.
| Foto: Instagram/visithvar
10. Morska špilja Sveti Ivan (Cres) - Skrivena ispod poznate plaže Sveti Ivan kod Lubenica. More je nevjerojatno bistro, a špilja je odlična za istraživanje kajakom.
| Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
špilja Sveti Ivan Cres
| Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
špilja Sveti Ivan Cres
| Foto: Goran Kovacic/PIXSELL