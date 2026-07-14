Obavijesti

Galerija

Komentari 0
IZGLEDAJU NESTVARNO

FOTO Ovo su najljepše morske špilje koje se kriju u Hrvatskoj

Neke od najljepših tajni Jadrana ne nalaze se na plažama, već skrivene u stijenama uz obalu. Hrvatska krije spektakularne morske špilje u kojima se sunčeva svjetlost poigrava s morem, stvarajući prizore zbog kojih ćete zaboraviti da ste još uvijek u Hrvatskoj
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
Biševo: Vecina Biševa je opasano zanimljivim stijenama
U nastavku pogledajte neke najljepših špilja i skrivenih uvala koje izgledaju kao da su iz nekog drugog svijeta. | Foto: Zvonimir Barisin
1/22
U nastavku pogledajte neke najljepših špilja i skrivenih uvala koje izgledaju kao da su iz nekog drugog svijeta. | Foto: Zvonimir Barisin
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026