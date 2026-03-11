FOTO Najljepši svjetski gradovi na brdima: Tu su i dva Hrvatska

Visoko na brežuljcima i brdima Europe kriju se gradovi čija arhitektura i pejzaži očaravaju na prvi pogled. Njihove ulice, tvrđave i trgovi pričaju priče stoljeća, dok panorame koje se pružaju s vrhova oduzimaju dah
U nastavku pogledajte 31 najljepših vrhova svijeta.
| Foto: 123RF
Foto: 123RF
| Foto: 123RF
CIVITA DI BAGNOREGIO - u Italiji često se naziva „gradom koji umire“ jer se nalazi na vrhu brda od vulkanskog tufa koje erozija polako, ali neumoljivo nagriza. Ovaj drevni grad, čiji korijeni sežu više od 2500 godina u prošlost i potječu još iz vremena Etruščana, dostupan je isključivo putem dugog pješačkog mosta. Posjet Civiti pruža jedinstven doživljaj – kao da na trenutak ulazite u neko drugo vrijeme, ali i snažan podsjetnik na prolaznost i krhkost povijesnih mjesta.
| Foto: 123RF
ŠMARTNO - u Sloveniji smješteno je u srcu vinorodne regije Goriška Brda, na brežuljku okruženom terasastim vinogradima. Ovo slikovito mjesto, čiji temelji potječu još iz rimskog razdoblja, zapravo je bilo utvrđeno selo s pet očuvanih obrambenih kula. Unutar njegovih zidina nalaze se uske, vijugave ulice poznate kao „gase“, koje prolaze između tradicionalnih kamenih kuća. Zvonik crkve sv. Martina nekada je također imao obrambenu ulogu i bio je dio sustava zaštite sela.
| Foto: Instagram/denissimcic
LOKET - u Češkoj Republici dobio je ime po oštrom zavoju rijeke Ohře koji podsjeća na oblik lakta. Na stijeni unutar tog zavoja uzdiže se impresivan gotički dvorac iz 12. stoljeća, koji dominira slikovitim baroknim trgom u središtu grada. Zahvaljujući svojoj posebnoj atmosferi i iznimnoj fotogeničnosti, Loket je privukao i filmsku industriju – poslužio je kao kulisa za Crnu Goru u filmu o Jamesu Bondu, Casino Royale.
| Foto: 123RF
SIGHSOARA - jedan od najbolje očuvanih i još uvijek naseljenih srednjovjekovnih gradova koji se nalazi na UNESCO-vom popisu svjetske baštine. Grad su u 12. stoljeću osnovali njemački doseljenici, poznati kao Sasi, a njegovom panoramom dominira impozantni Toranj sa satom visok 64 metra. Od nekadašnjih 14 obrambenih kula koje su čuvali cehovi, danas ih je sačuvano devet. Posebnu zanimljivost predstavlja kuća u citadeli za koju se vjeruje da je rodno mjesto Vlada Tepeša, povijesne ličnosti koja je poslužila kao inspiracija za legendu o Drakuli.
| Foto: 123RF
SAORGE - smješten blizu talijanske granice u Francuskoj, dramatično se uzdiže iznad dubokog kanjona rijeke Roye, podsjećajući izgledom na tibetanski samostan. Kuće u selu, koje se penju i do sedam katova, gusto su zbijene i raspoređene u obliku amfiteatra. Zbog svojeg strateškog i teško dostupnog položaja, Saorge je nekada nosio nadimak „ključ Roye“, jer je nadzirao važan drevni put soli. Posebnu pažnju privlači i barokni franjevački samostan koji se uzdiže iznad samog mjesta.
| Foto: 123RF
CORNIGLIA - je jedino selo u poznatoj regiji Cinque Terre u Italiji koje nije smješteno neposredno uz more. Umjesto toga, nalazi se na strmom rtu koji se uzdiže oko stotinu metara iznad tirkiznog mora. Do sela se iz smjera željezničke stanice dolazi poznatim cik-cak stubištem Lardarina koje ima čak 382 stepenice. Corniglia potječe još iz rimskog razdoblja i poznata je po dugoj tradiciji vinogradarstva, a njezina vina spominjao je i Giovanni Boccaccio u svom djelu Dekameron.
| Foto: 123RF
GORDES - je jedno od najpoznatijih sela na brežuljku u francuskoj Provansi. Njegove kamene kuće, izgrađene od svijetlog lokalnog kamena, kaskadno se spuštaju niz padinu brda i stvaraju prepoznatljiv krajolik koji je kroz povijest inspirirao mnoge umjetnike. U samom središtu mjesta nalazi se impresivan renesansni dvorac, dok se ispod sela proteže mreža podzemnih prostorija u kojima su se nekada nalazili mlinovi za ulje, pekarnice i druge radionice.
| Foto: 123RF
BAD KOHLGRUB - smješteno u srcu Bavarski Alpi, spaja prirodne ljepote s tradicionalnim bavarskim šarmom. Ovo lječilište, najviše u Njemačkoj specijalizirano za tretmane s tresetnim kupkama, razvilo se u 19. stoljeću nakon otkrića ljekovitog blata. Tipična bavarska arhitektura očituje se u kućama s drvenim balkonima prepunim cvijeća te u fasadama ukrašenim tehnikom Lüftlmalerei, koje prikazuju scene iz svakodnevnog života i religijske motive.
| Foto: 123RF
LOUBRESSAC - u Francuskoj smješten je na brežuljku s pogledom na tri doline, uključujući dolinu rijeke Dordogne, i doista izgleda kao selo iz bajke. Kuće od toplog oker kamena sa strmim krovovima od smeđeg crijepa gusto su raspoređene oko dvorca iz 15. stoljeća i crkve Saint-Jean-Baptiste. Loubressac se često ubraja među najljepša sela Francuske, a ljetni cvjetni aranžmani dodatno ističu njegov šarm i slikovitost.
| Foto: Richard Semik
MARVAO - u Portugalu, smjestio se na oštrom kvarcitnom grebenu, neposredno uz španjolsku granicu, i često ga nazivaju „Orlovo gnijezdo“ zemlje. Grad nosi ime po maurskom vođi Ibn Marwan i potpuno je okružen srednjovjekovnim zidinama, unutar kojih se vije mreža uskih ulica s bijelim kućama i prozorima uokvirenim granitom. S visine od 860 metara pruža se veličanstven pogled na prostrani Alentejo, a njegov strateški položaj učinio ga je jednim od najneosvojivijih mjesta u ze
| Foto: 123RF
CORDES -SUR-CIEL - u Francuskoj, čije ime u prijevodu znači „Cordes na nebu“, smješten je na vrhu brda i često izgleda kao da lebdi iznad mora oblaka u dolini ispod. Grad je osnovan 1222. godine kao utvrđeno naselje i sačuvao je izvanredno očuvane gotičke palače bogatih trgovaca iz 13. i 14. stoljeća. Danas je Cordes-sur-Ciel dom umjetnika i obrtnika čije radionice oživljavaju njegove vijugave srednjovjekovne ulice.
| Foto: 123RF
| Foto: EKATERINA POKROVSKY
SAINT BRETRAND DE COMMINGES - u Francuskoj smješten je u podnožju moćnih Pireneji i nosi bogatu povijest. Grad je osnovao rimski general Pompej 72. godine pr. Kr. pod imenom Lugdunum Convenarum. Tijekom srednjeg vijeka postao je važno hodočasničko središte, a njegovu panoramu dominira veličanstvena katedrala Sainte-Marie, arhitektonski dragulj koji spaja romanički i gotički stil. Klaustar katedrale pruža spektakularan pogled na planinske vrhunce, dok se u podnožju brda prostiru ostaci rimskog grada, uključujući kazalište i terme.
| Foto: 123RF
CASARES - u Španjolskoj, često opisivano kao tipično „bijelo selo“ (pueblo blanco), izgleda poput fatamorgane na andaluzijskom suncu. Prema legendi, Julije Cezar je ovdje liječio kožnu bolest u ljekovitim sumpornim kupkama, po čemu je mjesto i dobilo ime. Selo se sastoji od labirinta strmih, uskih ulica uz koje se nižu savršeno bijele kuće, stvarajući dramatičan prizor dok se spuštaju niz padinu. Na samom vrhu, poput krune, nalaze se ostaci maurskog dvorca iz 13. stoljeća, tihi čuvar bogate i burne prošlosti mjesta.
| Foto: 123RF
LES BAUX - DE - PROVENCE - u Francuskoj smješteno je u srcu provansalskog masiva Alpilles, na golom stjenovitom izdanku. Ovo područje bilo je naseljeno još u prapovijesti, a u srednjem vijeku postalo je sjedište moćne obitelji Baux, čiji su gospodari tvrdili da potječu od kralja Baltazara. Gradom dominiraju ruševine goleme tvrđave iz 11. stoljeća, dok uske ulice skrivaju nastambe uklesane izravno u vapnenačku stijenu. Zanimljivo je da naziv za rudu aluminija, boksit, potječe upravo odavde, gdje je otkrivena 1821. godine.
| Foto: 123RF
MONSAREZ - u Portugalu smješten je blizu granice sa Španjolskom i jedno je od najstarijih naselja u zemlji, s kućama izgrađenima od škriljevca i vapnenca. S vrha srednjovjekovnog dvorca pruža se veličanstven pogled na Alqueva, najveće umjetno jezero u Europi. Osim povijesnog ugođaja, područje oko Monsaraza idealno je za promatranje zvijezda, zahvaljujući čistom noćnom nebu i minimalnom svjetlosnom zagađenju.
| Foto: 123RF
MONT SAINT MICHEL - u Normandiji, Francuska, pravo je čudo srednjovjekovnog graditeljstva. Opatija i selo smješteni su na stjenovitom otočiću koji se tijekom visoke plime potpuno okružuje morem. Struktura grada savršeno odražava feudalno društvo: opatija dominira vrhom, ispod nje se nalaze palače, a na dnu su kuće ribara, skladno raspoređene po strmim obroncima otočića.
| Foto: Karl Allen Lugmayer
MDINA - na Malti, često se naziva „Tihim gradom“. Unutar njenih drevnih zidina promet je strogo ograničen, što gradu daje jedinstvenu i spokojnu atmosferu. U ovom utvrđenom naselju živi manje od 300 stanovnika, a njegove palače i samostani poslužili su i kao kulisa za popularnu seriju Igra prijestolja.
| Foto: 123RF
13. OIA - Grčka: Na grčkom otoku Santoriniju, Oia je postala svjetski poznata po zalascima sunca koji litice obasipaju zlatnom svjetlošću. Selo s bijelim kućama i crkvama s plavim kupolama, uklesano u rub vulkanske kaldere, prizor je s bezbrojnih razglednica.
| Foto: 123RF
ALBARRACIN - u Španjolskoj smješten je u planinama Aragona i često se smatra jednim od najljepših sela u zemlji. Selo je prepoznatljivo po ružičastim i crvenkastim kućama građenim od drveta i gline, a impozantne zidine obavijaju naselje i penju se strmim obroncima. Šetnja njegovim vijugavim ulicama doživljaj je koji vodi posjetitelja u potpuno drugo vrijeme.
| Foto: 123RF
GAUCIN - u Španjolskoj, često nazivan „Balkonom Europe“, jedno je od andaluzijskih sela koja oduzimaju dah svojim položajem. S vidikovaca u selu, za vedrih dana, pogled se proteže sve do Gibraltar i udaljenih obala Afrike. Ovo slikovito bijelo selo, smješteno visoko u planinama, nudi jedinstvenu kombinaciju povijesne arhitekture i širokih, nepreglednih prirodnih prostranstava.
| Foto: 123RF
ZAHARA DE LA SIERRA: u Španjolskoj, Nedaleko od Arcosa, Zahara de la Sierra očarava svojim spektakularnim položajem iznad tirkiznog jezera koje se prostire u podnožju. Na vrhu brda ponosno se uzdižu ostaci drevnog maurskog dvorca, svjedočeći o strateškoj važnosti ovog mjesta kroz stoljeća. Cijeli gradić, sa svojim prepoznatljivim bijelim fasadama, nudi nezaboravan prizor koji spaja prirodne ljepote s bogatom arhitektonskom baštinom.
| Foto: 123RF
ARCOS DE LA FONTERA: u Španjolskoj, Južna pokrajina Andaluzija poznata je po svojim “bijelim selima” (Pueblos Blancos), a Arcos de la Frontera ubraja se među najimpresivnije. Smješten na ruba strme litice iznad rijeke Guadalete, stari grad otkriva labirint uskih ulica, dvorišta i lukova koji čuvaju tragove maurske prošlosti. Pogled s vidikovca Balcón de la Peña doslovno oduzima dah.
| Foto: 123RF
MONTICCHIELLO, u Italiji: Nedaleko od Montepulciana smjestilo se pitoreskno selo Monticchiello, koje čuva autentični duh srednjeg vijeka. Mjesto je posebno poznato po tradiciji “Teatro Povero” (siromašno kazalište), jedinstvenom kulturnom fenomenu koji traje desetljećima. Svakog ljeta lokalni stanovnici preuzimaju uloge glumaca, pisaca i scenografa kako bi na otvorenom prikazali svoju povijest i aktualne društvene teme. Ova dirljiva tradicija ne samo da čuva identitet sela, već i privlači posjetitelje željne izvornog doživljaja toskanske zajednice.
| Foto: 123RF
MONTEPULCIANO , ITALIJA: Toskana skriva renesansni dragulj Montepulciano, grad koji se ponosno uzdiže na vapnenačkom grebenu. Mjesto je poznato po vrhunskom vinu Vino Nobile, koje se stoljećima proizvodi u okolnim vinogradima. Posjetitelji mogu uživati u šetnji elegantnim trgovima te istraživati duboke vinske podrume, uklesane izravno u stijenu.
| Foto: 123RF
Orvieto: u Italiji - U regiji Umbriji, Orvieto se dramatično uzdiže na vrhu goleme okomite litice vulkanskog tufa, koja dominira okolnim krajolikom. Prava tajna grada krije se ispod kamenih ulica: fascinantni labirint od preko 1200 tunela, galerija i špilja datira još iz etruščanskog doba. Ovaj podzemni svijet, oblikovan stoljećima, služio je kao sklonište, spremište i sustav vodoopskrbe, čineći Orvieto jedinstvenim spojem nadzemne arhitektonske ljepote i skrivene povijesti u dubini stijene.
| Foto: 123RF
SAN GIMIGNANO, Italija: U srcu bajkovite Toskane, San Gimignano ponosno ističe svoj prepoznatljivi “srednjovjekovni skyline”, koji dominira okolnim krajolikom. Od nekadašnjih 72 tornja, danas je sačuvano njih 14, a svaki stoji kao kameni spomenik moći i prestiža nekadašnjih bogatih plemićkih obitelji, koje su se natjecale u gradnji što viših zdanja. Zbog ove jedinstvene arhitekture grad često nazivaju “srednjovjekovnim Manhattanom”, a njegova povijesna jezgra zaštićena je UNESCO-m.
| Foto: 123RF
OSTUNI: u Italiji, U regiji Puglia blistavim sjajem ističe se Ostuni, poznat kao “Bijeli grad” (La Città Bianca) zbog svojih vapnom okrečenih kuća. Ova tradicija nije samo estetska – povijesno je služila za dezinfekciju tijekom epidemija kuge te za hlađenje unutrašnjosti kuća tijekom vrućih ljeta.
| Foto: 123RF
TAORMINA, ITALIJA: Na Siciliji, Taormina nosi titulu “bisera Jonskog mora”, smještena na brdu Monte Tauro s kojeg se pruža spektakularan pogled na pučinu i aktivni vulkan Etna. Glavna atrakcija grada je antičko grčko kazalište, koje i danas služi za koncerte, dok glavna ulica Corso Umberto vrvi luksuznim buticima i otmjenim kafićima.
| Foto: Giuseppe Masci
MOTOVUN, HRVATSKA: Nedaleko od Grožnjana, na strmom brdu uzdiže se Motovun, vjerojatno najpoznatiji i najfotografiraniji istarski srednjovjekovni grad. Okružen dvostrukim prstenom zidina iz 13. i 14. stoljeća, s kojih se pruža nezaboravan pogled na Motovunsku šumu, poznato stanište cijenjenih bijelih tartufa. Do vrha grada vodi najduže stubište u Hrvatskoj, s čak 1052 stepenice.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
GROŽNJAN, HRVATSKA: U srcu Istre, na 289 metara nadmorske visine iznad doline rijeke Mirne, smjestio se Grožnjan, poznat kao “Grad umjetnika”. Nakon što je sredinom 20. stoljeća gotovo opustio, 1965. godine proglašen je umjetničkom kolonijom, što ga je spasilo od zaborava. Danas njegove uske kamene uličice, oživljene cvijećem i umjetničkim instalacijama, vode do više od 30 galerija i ateljea. Ljeti postaje pozornica na otvorenom, ispunjena zvukovima jazza i klasične glazbe.
| Foto: Dreamstime