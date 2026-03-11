FOTO Najljepši svjetski gradovi na brdima: Tu su i dva Hrvatska

SIGHSOARA - jedan od najbolje očuvanih i još uvijek naseljenih srednjovjekovnih gradova koji se nalazi na UNESCO-vom popisu svjetske baštine. Grad su u 12. stoljeću osnovali njemački doseljenici, poznati kao Sasi, a njegovom panoramom dominira impozantni Toranj sa satom visok 64 metra. Od nekadašnjih 14 obrambenih kula koje su čuvali cehovi, danas ih je sačuvano devet. Posebnu zanimljivost predstavlja kuća u citadeli za koju se vjeruje da je rodno mjesto Vlada Tepeša, povijesne ličnosti koja je poslužila kao inspiracija za legendu o Drakuli. | Foto: 123RF