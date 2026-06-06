FOTO Ovo su najpodcjenjenije destinacije na moru prema Britancima - i mi smo na listi

Novi vodič Rough Guidesa otkrio je neka od najpodcjenjenijih mjesta u Europi koja osvajaju ljepotom, autentičnošću i mirnijom atmosferom od popularnih turističkih odredišta. Na popisu se našlo i 97 obalnih utočišta, među kojima je svoje mjesto pronašao i jedan hrvatski otok, piše Daily Mail
U nastavku pogledajte najpodcjenjenije destinacije na obali prema Britancima.
| Foto: 123RF
U nastavku pogledajte najpodcjenjenije destinacije na obali prema Britancima. |
Foto: 123RF
U nastavku pogledajte najpodcjenjenije destinacije na obali prema Britancima.
| Foto: 123RF
PROCIDA Procida je najmanji naseljeni otok u Napuljskom zaljevu, ali upravo u tome leži njegov poseban šarm. Šarene kuće uz obalu stvaraju prepoznatljivu kulisu koja oduševljava posjetitelje. Za razliku od poznatijih susjednih otoka, ovdje vlada opuštenija i autentičnija atmosfera. Ulice i trgovi zadržali su karakter svakodnevnog mediteranskog života.
| Foto: 123RF
PROCIDA Otok je poznat po mirisnim limunima, bogatoj ribarskoj tradiciji i izvrsnoj gastronomiji. Male luke i uske uličice pozivaju na lagano istraživanje bez žurbe. Posjetitelji mogu uživati u prekrasnim pogledima na Napuljski zaljev daleko od velikih turističkih gužvi. Procida pruža pravi doživljaj autentičnog Mediterana.
| Foto: 123RF
PELION Pelion predstavlja manje poznatu, ali iznimno autentičnu stranu Grčke. Krajolik obilježavaju šumovite padine koje se spuštaju prema obali te tradicionalna kamena sela. Regija je bogata poviješću i povezana s brojnim mitološkim pričama. Upravo zbog toga djeluje posebno i drugačije od tipičnih otočnih destinacija.
| Foto: 123RF
PELION Posjetitelji mogu istraživati pješačke staze koje povezuju sela i skrivene uvale. Lokalne konobe nude tradicionalna jela pripremljena prema starim receptima. Plaže su raznolike, od šljunčanih do pješčanih, a more je iznimno čisto. Pelion je savršen za putnike koji žele upoznati autentičnu Grčku.
| Foto: 123RF
LÈGE-CAP-FERRET Ova francuska destinacija smještena je između Atlantskog oceana i zaljeva Arcachon. Poznata je po šarmantnim ribarskim naseljima, dugim plažama i gustim borovim šumama. Ovdje vlada opušteniji ritam života nego u mnogim poznatim ljetovalištima. Priroda i autentična atmosfera glavne su odlike ovog kraja.
| Foto: 123RF
LÈGE-CAP-FERRET Regija je nadaleko poznata po uzgoju kamenica koje se poslužuju u lokalnim restoranima. Atlantski valovi privlače surfere iz različitih dijelova Europe. Bicikl je jedno od najpopularnijih prijevoznih sredstava za istraživanje područja. Spoj gastronomije, oceana i prirode stvara nezaboravno iskustvo.
| Foto: 123RF
KSAMIL Ksamil se često uspoređuje s egzotičnim destinacijama zahvaljujući tirkiznom moru i prekrasnim plažama. Smješten na albanskoj rivijeri, posljednjih godina privlači sve veći broj međunarodnih posjetitelja. Unatoč tome, još uvijek nudi pristupačniji odmor od mnogih mediteranskih konkurenata. Okolica obiluje malim otočićima koji dodatno obogaćuju krajolik.
| Foto: 123RF
KSAMIL Veliku prednost ovoj destinaciji daje blizina antičkog lokaliteta Butrint. Spoj povijesne baštine i prirodnih ljepota čini područje iznimno zanimljivim za istraživanje. More je iznimno čisto i idealno za plivanje i ronjenje. Ksamil je odličan izbor za putnike koji žele spoj kulture i odmora na plaži.
| Foto: 123RF
FISCHLAND-DARSS-ZINGST Na njemačkoj obali Baltika nalazi se poluotok poznat po netaknutoj prirodi i dugim pješčanim plažama. Područje obiluje močvarama, lagunama i zaštićenim rezervatima prirode. Posebno je omiljeno među promatračima ptica zbog brojnih migracijskih ruta. Mirna atmosfera čini ga idealnim za opuštajući odmor.
| Foto: 123RF
FISCHLAND-DARSS-ZINGST Jedno od najpoznatijih mjesta na poluotoku je umjetničko selo Ahrenshoop koje već desetljećima privlači kreativce. Mreža biciklističkih staza omogućuje jednostavno istraživanje cijelog područja. Obala pruža spektakularne prizore tijekom izlaska i zalaska sunca. Ovdje priroda i tišina dolaze u prvi plan.
| Foto: 123RF
KURŠKA PREVLAKA Ovaj jedinstveni pješčani poluotok proteže se između Baltičkog mora i Kurške lagune. Poznat je po impresivnim dinama koje se ubrajaju među najveće u Europi. Krajolik se neprestano mijenja pod utjecajem vjetra i morskih struja. Zbog svoje iznimne prirodne vrijednosti područje uživa posebnu zaštitu.
| Foto: 123RF
KURŠKA PREVLAKA Posjetitelji mogu istraživati šumske staze, tradicionalna ribarska sela i prostrane plaže. Regija je poznata i po jantaru koji more često izbacuje na obalu. Ljubitelji fotografije posebno cijene kontrast između pijeska, šuma i mora. Ovo je mjesto koje pruža potpuno drugačije iskustvo od klasičnih ljetnih destinacija.
| Foto: 123RF
COMPORTA Comporta je portugalska destinacija koja posljednjih godina privlači pažnju putnika željnih mirnog odmora. Dugačke pješčane plaže, dine i borove šume stvaraju osjećaj izoliranosti i potpune opuštenosti. Unatoč rastućoj popularnosti, područje je sačuvalo svoj prirodni izgled. Ovdje nema pretjerane izgradnje ni velikih turističkih kompleksa.
| Foto: 123RF
COMPORTA Mjesto je poznato po opuštenom načinu života i nenametljivom luksuzu. Restorani nude svježe lokalne proizvode i vrhunske specijalitete od morskih plodova. U okolici se mogu promatrati brojne vrste ptica, uključujući flamingose. Comporta je savršen izbor za one koji žele pobjeći od gužve i uživati u prirodi.
| Foto: 123RF
CABO DE GATA-NÍJAR Na jugoistoku Španjolske nalazi se jedno od najimpresivnijih prirodnih područja Mediterana. Ovaj nacionalni park poznat je po vulkanskim krajolicima, dramatičnim liticama i skrivenim plažama. Za razliku od prenapučenih turističkih središta, ovdje dominiraju priroda i spokoj. Krajolik često ostavlja dojam da se nalazite na filmskom setu.
| Foto: 123RF
CABO DE GATA-NÍJAR Posjetitelji mogu istraživati pješačke staze koje vode do osamljenih uvala i spektakularnih vidikovaca. Morsko područje obiluje bogatim podvodnim svijetom pa privlači ljubitelje ronjenja. Mala sela unutar parka sačuvala su tradicionalni andaluzijski karakter. Upravo spoj divlje prirode i lokalne baštine čini ovu destinaciju posebnom.
| Foto: 123RF
ÅLANDSKI OTOCI Smješteni između Finske i Švedske, Ålandski otoci čine jedinstven arhipelag sastavljen od tisuća otočića rasutih po Baltičkom moru. Poznati su po netaknutoj prirodi, mirnim morskim pejzažima i sporijem ritmu života. Posjetitelji ovdje dolaze kako bi pobjegli od užurbanosti velikih gradova. Regija je osobito popularna među ljubiteljima biciklizma i boravka na otvorenom.
| Foto: 123RF
ÅLANDSKI OTOCI Glavni grad Mariehamn odiše šarmom malog primorskog mjesta s ugodnom atmosferom i drvenom arhitekturom. Brojne trajektne linije omogućuju jednostavno istraživanje okolnih otoka i skrivenih kutaka arhipelaga. Tijekom ljeta dugi dani pružaju obilje vremena za aktivnosti na otvorenom. Ovo je idealna destinacija za putnike koji traže mir, autentičnost i povezanost s prirodom.
| Foto: 123RF
LOŠINJ Lošinj je jedan od onih jadranskih otoka koji uspijeva zadržati autentičnost unatoč rastućoj popularnosti. Njegove guste borove šume, kristalno čisto more i ugodna klima stvaraju idealne uvjete za opuštajući odmor. Posjetitelji ovdje pronalaze mir koji je sve teže pronaći na razvikanijim destinacijama. Otok posebno privlači ljubitelje prirode i aktivnog boravka na otvorenom.
| Foto: 123RF
LOŠINJ Uz šetnice uz more i brojne biciklističke staze, Lošinj nudi i brojne skrivene uvale za kupanje. Mali Lošinj i Nerezine zadržali su prepoznatljiv mediteranski karakter i šarm malih primorskih mjesta. Posebna atrakcija su izleti tijekom kojih se mogu promatrati dupini u prirodnom okruženju. Zahvaljujući ljekovitoj klimi, otok je privlačan tijekom cijele godine.
| Foto: 123RF