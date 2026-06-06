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MORSKI DRAGULJI

FOTO Ovo su najpodcjenjenije destinacije na moru prema Britancima - i mi smo na listi

Novi vodič Rough Guidesa otkrio je neka od najpodcjenjenijih mjesta u Europi koja osvajaju ljepotom, autentičnošću i mirnijom atmosferom od popularnih turističkih odredišta. Na popisu se našlo i 97 obalnih utočišta, među kojima je svoje mjesto pronašao i jedan hrvatski otok, piše Daily Mail
FOTO Ovo su najpodcjenjenije destinacije na moru prema Britancima - i mi smo na listi
U nastavku pogledajte najpodcjenjenije destinacije na obali prema Britancima. | Foto: 123RF
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U nastavku pogledajte najpodcjenjenije destinacije na obali prema Britancima. | Foto: 123RF
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