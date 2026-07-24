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A kakav vi ližete? Ovo su najpopularniji okusi sladoleda po zemljama cijelog svijeta

Od kremastih klasika do odvažnih i maštovitih kombinacija, svijet sladoleda prepun je okusa za svačije nepce. Donosimo neke od najpopularnijih okusa sladoleda iz cijelog svijeta, a svaki od njih ima svoju priču, teksturu i prepoznatljiv okus
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A kakav vi ližete? Ovo su najpopularniji okusi sladoleda po zemljama cijelog svijeta
Želite li saznati koji su se okusi našli na popisu? Pogledajte ih u nastavku. | Foto: canva ilustracija
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Želite li saznati koji su se okusi našli na popisu? Pogledajte ih u nastavku. | Foto: canva ilustracija
Komentari 21

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