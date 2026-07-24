A kakav vi ližete? Ovo su najpopularniji okusi sladoleda po zemljama cijelog svijeta

Od kremastih klasika do odvažnih i maštovitih kombinacija, svijet sladoleda prepun je okusa za svačije nepce. Donosimo neke od najpopularnijih okusa sladoleda iz cijelog svijeta, a svaki od njih ima svoju priču, teksturu i prepoznatljiv okus
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Želite li saznati koji su se okusi našli na popisu? Pogledajte ih u nastavku.
| Foto: canva ilustracija
Želite li saznati koji su se okusi našli na popisu? Pogledajte ih u nastavku.
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Foto: canva ilustracija
Želite li saznati koji su se okusi našli na popisu? Pogledajte ih u nastavku.
| Foto: canva ilustracija
RUM I GROŽĐICE.
Sladoled od ruma i grožđica potječe sa Sicilije, gdje se pojavio tridesetih godina prošlog stoljeća. Nastao je kao zanimljiva kombinacija grožđica namočenih u rumu i sladoleda od vanilije. U to se vrijeme često nazivao Malaga gelato, prema grožđicama koje se koriste u proizvodnji vina Malaga. Danas se najčešće priprema s tamnim ili zlatnim grožđicama, a ponekad i s grožđicama sorte Malaga.
| Foto: 123RF
BANANA.
Sladoled od banane najčešće se priprema od zrelih banana, mlijeka i vrhnja, dok mu se mogu dodati i drugi sastojci kako bi se obogatili okus i tekstura. Diljem svijeta postoje brojne varijacije ovog klasičnog deserta. U Sjedinjenim Američkim Državama osobito je popularan banana split, koji se priprema od uzdužno prerezane banane, nekoliko kuglica sladoleda te dodataka poput čokoladnog preljeva, orašastih plodova, trešanja i šlaga.
| Foto: 123RF
MATCHA ZELENI ČAJ.
Matcha je popularna već gotovo 900 godina, a tradicionalno se koristila za pripremu čaja. Sladoled s ovim sastojkom pojavio se znatno kasnije, ponajprije kao kulinarski eksperiment u Japanu. S vremenom je postao iznimno popularan diljem svijeta, osobito u Sjedinjenim Američkim Državama. U saveznoj državi Oregon čak se našao na vrhu popisa omiljenih okusa tamošnjih stanovnika.
| Foto: 123RF
PRALINE I VRHNJE.
Pralines 'n Cream bogat je i kremast okus sladoleda koji spaja nježnu vaniliju s karamelom te pekan orasima, lješnjacima ili bademima obloženima pralinama. Okus potječe s američkog juga, gdje su se orašasti plodovi tradicionalno premazivali smeđim šećerom i karamelizirali. Baskin-Robbins predstavio je ovaj okus 1970. godine, nakon čega je brzo stekao veliku popularnost.
| Foto: 123RF
JAVOROV SIRUP I ORASI.
Ovaj je okus jedan od omiljenih u Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi. Spaja dva popularna sastojka za pripremu deserata – slatki javorov sirup i hrskave orahe. Iako njegovo točno podrijetlo nije poznato, vjeruje se da se kombinacija javorova sirupa i oraha u pripremi sladoleda koristi već stoljećima.
| Foto: 123RF
LUBENICA.
Iako je teško utvrditi kada je ovaj okus postao široko popularan, jedno je sigurno – riječ je o jednom od najosvježavajućih okusa sladoleda na svijetu. Budući da se lubenica sastoji od oko 92 posto vode, nije bilo jednostavno od nje napraviti gladak i kremast sladoled. Ipak, recepti su se tijekom godina usavršavali u različitim dijelovima svijeta, pa se sladoled od lubenice danas može pronaći u mnogim zemljama.
| Foto: 123RF
ŠEĆERNA VUNA.
Mnogima sladoled s okusom šećerne vune budi uspomene na sajmove, lunaparkove i bezbrižne dane iz djetinjstva. Najčešće je riječ o razigranoj kombinaciji vanilije, jagode, višnje, plave maline i sirupa s okusom šećerne vune, koja zajedno podsjeća na poznatu mekanu poslasticu. Brojni proizvođači sladoleda uvrstili su ga u svoju stalnu ponudu, pa je danas omiljen u slastičarnicama i trgovinama diljem svijeta.
| Foto: 123RF
TORTA OD SIRA S JAGODAMA.
Sladoled s okusom torte od sira i jagoda popularnost duguje savršenoj ravnoteži slatkih i blago kiselkastih okusa. Kremastu teksturu često nadopunjuju hrskavi komadići keksa, čime ovaj okus postaje još bogatiji. Iako postoji nekoliko priča o njegovu nastanku, jedna od najpoznatijih povezuje ga s lancem Baskin-Robbins iz Sjeverne Amerike, koji ga je navodno predstavio još 1964. godine.
| Foto: 123RF
TIRAMISU.
Sladoled s okusom tiramisua omiljen je zbog skladne kombinacije bogatih okusa i kremaste teksture. Spoj kave, mascarpone kreme i kakaa u zamrznutom obliku vjerno prenosi prepoznatljiv okus klasičnog talijanskog deserta. Vjeruje se da je nastao kada su talijanski proizvođači gelata počeli eksperimentirati s pretvaranjem poznatih deserata u sladoledne varijante.
| Foto: 123RF
ANANAS.
Sladoled od ananasa donosi savršenu ravnotežu slatkog i kiselkastog okusa. Blaga kiselost voća lijepo se spaja s bogatom kremastom bazom, stvarajući skladan i osvježavajući desert. Njegov okus mnoge podsjeća na ljetne odmore, tropska putovanja, zabavne parkove i sajmove. Upravo je zbog svoje svježine omiljen izbor tijekom vrućih dana.
| Foto: 123RF
SMOKVA.
Prepoznatljiva slatkoća smokava ovom sladoledu daje poseban okus koji je omiljen diljem svijeta. Mnogi ga uspoređuju s karamelom, koja se izvrsno slaže s bogatom kremastom bazom i lagano žvakaćom teksturom komadića voća. Budući da su svježe smokve najčešće dostupne tijekom ljeta, ovaj je okus osobito popularan upravo u toplijem dijelu godine.
| Foto: 123RF
AVOKADO.
Sladoled od avokada popularan je zahvaljujući prirodno bogatoj i kremastoj teksturi ovog voća te njegovu blagom, lagano slatkastom okusu. Ujedno može biti i nešto lakša alternativa klasičnim sladoledima jer za njegovu pripremu nije uvijek potrebno dodavati punomasno vrhnje. Avokado sadrži i zdrave masnoće, zbog čega se ovaj okus često smatra hranjivijom desertnom opcijom.
| Foto: 123RF
ŽVAKAĆA GUMA.
Sladoled s okusom žvakaće gume mnogima budi nostalgiju i uspomene na bezbrižne dane djetinjstva. Ipak, njegove živopisne boje i prepoznatljiv okus čine ga zabavnom poslasticom za sve generacije. Najčešće se kombinira s vanilijom, a mogu mu se dodati i okusi banane, jagode, trešnje te drugog voća.
| Foto: 123RF
KAVA.
Sladoled od kave jedan je od onih poznatih i utješnih okusa kojima se mnogi uvijek rado vraćaju. Jedinstvena kombinacija slatkih i gorkastih nota vjerno prenosi karakter kave, dok blagi čokoladni i zemljani tonovi dodatno obogaćuju okus. Suptilan trag kofeina zaokružuje ovu aromatičnu i izrazito zadovoljavajuću poslasticu.
| Foto: 123RF
BUTTERSCOTCH.
Hladna i kremasta tekstura čini ovaj sladoled posebno osvježavajućim, no njegovu pravu posebnost daje bogat, lagano prepečen i hrskav karamelizirani butterscotch. Priprema se od smeđeg šećera i maslaca, uz mogući dodatak vanilije ili prstohvata soli, čime nastaje topao okus nalik karameli i toffeeju. U kombinaciji s kremastom bazom daje raskošan desert koji je osobito popularan ljeti, a mnoge podsjeća na domaće slastice.
| Foto: 123RF
KEKSI I VRHNJE.
Sladoled s okusom keksa i vrhnja jedan je od omiljenih jer spaja hrskave čokoladne kekse i glatku, kremastu vaniliju. Najčešće se priprema tako da se zdrobljeni čokoladni sendvič-keksi umiješaju u bazu od sladoleda od vanilije. Rezultat je ukusna kombinacija kremaste i hrskave teksture u svakoj kuglici.
| Foto: 123RF
KULFI.
Kulfi je tradicionalni indijski smrznuti desert koji se smatra izvornom vrstom sladoleda s Indijskog potkontinenta. Za razliku od klasičnog sladoleda, gušći je i kremastiji jer se priprema polaganim kuhanjem punomasnog mlijeka sve dok se ne zgusne i reducira. Poseban okus daju mu začini poput kardamoma i šafrana te različite vrste orašastih plodova.
| Foto: 123RF
GUAVA.
Sladoled od guave tropska je poslastica koja spaja slatke i blago kiselkaste note ovog omiljenog voća. Priprema se tako da se pulpa guave izmiksa, procijedi te pomiješa sa šećerom i vrhnjem, nakon čega se smjesa zamrzava. Guava je dugo prisutna u latinoameričkoj i azijskoj kuhinji, a njezina popularnost u smrznutim desertima pokazuje koliko je ovaj osvježavajući voćni okus omiljen diljem svijeta.
| Foto: 123RF
SLANA KARAMELA.
Sladoled od slane karamele posebno je omiljen među onima koji vole spoj slatkih i slanih okusa. Karamela se često koristi u raznim desertima, a dodatak soli dodatno naglašava njezinu punoću i dubinu. Upravo ta zanimljiva ravnoteža daje ovom okusu prepoznatljivu i vrlo privlačnu aromu.
| Foto: 123RF
MENTA I KOMADIĆI ČOKOLADE.
Sladoled od mente i komadića čokolade još je jedan omiljeni okus koji spaja nekoliko zanimljivih nota. Slatkoću i punoću čokolade savršeno nadopunjuje osvježavajući okus mente. Posebnu privlačnost daje mu i kontrast između glatke, kremaste baze i hrskavih komadića čokolade.
| Foto: 123RF
ROCKY ROAD.
Rocky Road klasičan je okus koji spaja bogati čokoladni sladoled s raznolikim teksturama i okusima. Postoji nekoliko varijacija, no najčešće sadrži sljezove kolačiće, nasjeckane bademe ili orahe te komadiće čokolade. Rezultat je zanimljiv spoj kremaste, mekane i hrskave teksture u svakom zalogaju.
| Foto: 123RF
MANGO.
Mango je prirodno sladak, zbog čega je idealan sastojak za pripremu sladoleda. Ovaj tropski okus spaja sočnost i punoću zrelog manga s glatkom, kremastom bazom. Osobito je popularan u zemljama u kojima je mango sezonski vrlo zastupljen, poput Indije, Tajlanda, Malezije, Filipina i dijelova Južne Amerike.
| Foto: 123RF
DINJA.
Sladoled od dinje spaja nježan i osvježavajući voćni okus s bogatom, hladnom i kremastom teksturom. Slatkoća i sočnost dinje posebno dolaze do izražaja tijekom vrućih ljetnih mjeseci. Iako njegovo točno podrijetlo nije poznato, smrznute slastice na bazi dinje već su dugo popularne u različitim azijskim i mediteranskim kuhinjama.
| Foto: 123RF
PISTACIJA.
Sladoled od pistacije omiljen je zbog prepoznatljivog orašastog, zemljanog i blago slatkastog okusa. U kombinaciji s odgovarajućom količinom šećera i vrhnja dobiva glatku, kremastu teksturu i karakterističnu boju. Zbog jedinstvene arome s razlogom se ubraja među najpopularnije okuse sladoleda na svijetu.
| Foto: 123RF
JAGODA.
Sladoled od jagode bezvremenski je klasik, omiljen zbog prirodno slatkog, blago kiselkastog okusa i prepoznatljive ružičaste boje. Najčešće se priprema od svježih jagoda, vrhnja, mlijeka i šećera, čime se postiže savršena ravnoteža voćne svježine i kremaste punoće. Komadići ili preljev od pravih jagoda često dodatno obogaćuju njegovu teksturu i okus.
| Foto: 123RF
ČOKOLADA.
Sladoled od čokolade jedan je od najomiljenijih klasika, prepoznatljiv po intenzivnom okusu kakaa i glatkoj, kremastoj teksturi. Priprema se od vrhnja, mlijeka, šećera te kakaa ili otopljene čokolade. Spoj slatkoće i blage gorčine daje mu bogat, uravnotežen okus kojem se mnogi uvijek rado vraćaju.
| Foto: 123RF
NAPULJSKI SLADOLED.
Napuljski sladoled spaja tri omiljena okusa – čokoladu, vaniliju i jagodu – složena jedan uz drugi. Potječe iz Napulja, a u Sjedinjenim Američkim Državama postao je popularan tijekom 19. stoljeća. U početku se pripremao u okusima koji su predstavljali boje talijanske zastave: pistacija za zelenu, vanilija za bijelu i višnja za crvenu.
| Foto: 123RF
VANILIJA.
Jednostavan, elegantan i iznimno svestran, sladoled od vanilije osnova je brojnih deserata. Priprema se od vrhnja, mlijeka, šećera te ekstrakta ili mahune vanilije. Omiljen je zbog nježne slatkoće, kremaste teksture i ugodne, prepoznatljive arome.
| Foto: 123RF